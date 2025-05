“Estoy en mi mejor momento y este año voy por la revancha”, destacó Iván “Chucky” Esquivel, referente de Mitre

Iván “Chucky” Esquivel vive días felices con la camiseta de Mitre. Luego del entrenamiento y ya en pleno descanso, el jugador habló con el programa Fórmula Tuerca del streaming de Misiones Online sobre su presente personal y colectivo.

“Estoy disfrutando el momento lindo que tenemos con el club y en lo personal. Gracias a Dios me está tocando convertir mucho para también ayudar al equipo”, aseguró el volante ofensivo, que ya lleva cinco goles en la temporada.

Mitre pelea por clasificar en el torneo Federal A y mucho tiene que ver el rendimiento de Chucky, que también aporta asistencias clave. “Tenemos un buen medio campo con los chicos que corren mucho, que no dan una por perdida. Entrenamos para eso. El técnico pide que lleguemos al segundo palo y por suerte se me está dando”, explicó. Su combinación por la izquierda con Ignacio Valsangiácomo ha dado resultados: entre los dos anotaron nueve de los once goles del equipo.

Su carrera también refleja resiliencia: tras un breve paso por Crucero del Norte sin muchos minutos, volvió al club donde se formó. “Estuve en Crucero el año pasado, pero no me tocó mucho el juego. Después volví a Mitre y me fue mejor. También pasé por las inferiores de Mitre y, en 2014, me fui a Guaraní”.

Sobre el funcionamiento del equipo, destacó la continuidad del grupo: “Tenemos la misma base que el Regional, algunos chicos volvieron y otros se sumaron rápido a la idea del técnico. Por suerte se nos fue dando”. Recordó el empate ante Crucero y el partido frente a San Martín de Formosa, rival directo en la zona de clasificación: “Nos toca de local y tenemos lo nuestro. Nos hacemos sentir y ojalá se nos den estos tres puntos”.

La ausencia de Julio Cáceres también fue tema en la charla. “Ahora se siente mucho por la altura, porque te gana en cabeza cuando tirás pelotazos para arriba. Pero los chicos que entraron lo hicieron bien y eso es bueno para el equipo”.

Chucky reconoce que este podría ser su mejor momento: “El año pasado no tuve mucho tiempo en el fútbol en general. Este año voy por la revancha. Estoy en un mejor momento y puedo ayudar al equipo”.