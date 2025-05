Se filtró el tráiler del documental sobre el juicio por la muerte de Maradona que estaba filmando la jueza

La causa judicial por la muerte de Diego Armando Maradona vivió un giro inesperado y escandaloso este martes, cuando se filtró el tráiler de una serie documental titulada “Justicia divina”, que estaba siendo filmada en secreto por la jueza Julieta Makintach, una de las magistradas encargadas de juzgar a los imputados. El video, de 1 minuto y 50 segundos, generó una conmoción inmediata y derivó en el apartamiento de Makintach del Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro.

El tráiler exhibe a la jueza recorriendo tribunales en blanco y negro, intercalando imágenes reales de Diego Maradona, fragmentos de noticieros, expedientes judiciales y audios de la causa. Todo bajo una estética cinematográfica y dramática. El montaje remata con una frase llamativa: “Una historia que conmovió al mundo”, y el título de la miniserie: “Justicia divina”.

La reacción en la sala fue inmediata. El fiscal Fernando Ferrari presentó el video durante la audiencia y fue tajante: “Esto no es una entrevista, es un guión. Makintach ofició de actriz y no de jueza”. Gianinna Maradona y Verónica Ojeda rompieron en llanto al ver las imágenes. El proyecto contemplaba seis capítulos de media hora cada uno, que seguirían a la magistrada “durante y después del juicio, mientras reconstruye la muerte de Maradona”.

La situación desató una cascada de pedidos de recusación. “Me sacaste del juicio para hacer un documental”, le gritó el abogado Rodolfo Baqué, representante de una de las enfermeras imputadas. Otro defensor se indignó: “El título es Justicia divina, ¿entonces qué tengo que pensar? ¿Que ya tenía una condena decidida?”. Entre lágrimas, el defensor de Leopoldo Luque expresó: “Estoy triste. En este juicio se debía investigar la muerte de Maradona y es lo que menos se hizo”.

Makintach intentó defenderse. “Esto no lo hice yo. Nunca vi ese guión. No es mío”, sostuvo. Pero su colega en el tribunal, la jueza Verónica Di Tomasso, le negó la palabra. Poco después, la propia Makintach admitió: “No me puedo hacer cargo. Hago lugar a la recusación”. También reconoció una “desprolijidad”, pero insistió en que solo había brindado una entrevista antes del juicio y no participaba activamente del rodaje.

Sin embargo, las imágenes difundidas contradicen su versión. Se la ve protagonizando escenas en distintas locaciones judiciales, como pasillos, escaleras y ascensores, en primeros planos cuidadosamente editados para reforzar su figura.

Con su apartamiento, el juicio por la muerte de Maradona deberá reorganizarse, una tarea nada menor considerando el impacto de la noticia. El presidente del TOC N°3 fue categórico: “Este documental fue hecho a espaldas de todos. Esto es un bochorno mundial”.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, fue contundente: “Esto no es ni más ni menos que la imagen de la Justicia. El proceso fue vulnerado de una forma inaudita”.

Mientras se intenta recomponer el rumbo del juicio, lo cierto es que la polémica en torno al accionar de Makintach podría tener consecuencias disciplinarias más allá de su apartamiento. El escándalo no solo afecta el desarrollo de una causa sensible para la sociedad argentina, sino que deja al descubierto prácticas judiciales que cruzan los límites de la ética profesional.