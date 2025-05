Juicio a ex aduaneros en Posadas | Llorente declaró más de dos horas y rechazó toda participación en hechos de corrupción: “Nunca recibí dinero”

En la cuarta jornada del debate oral en el Tribunal Federal de Posadas, el ex aduanero Francisco Llorente declaró durante más de dos horas. Rechazó cualquier participación en maniobras irregulares, defendió su trayectoria en la función pública y cuestionó las escuchas telefónicas.

La audiencia comenzó algunos minutos después de las 8.40 de la mañana de este martes en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, donde se desarrolla el juicio contra cuatro ex agentes aduaneros acusados de integrar una estructura que habría facilitado el ingreso no autorizado de mercadería desde Paraguay a cambio de pagos indebidos. El caso se remonta a 2016 y surgió a partir de una denuncia interna, seguida por tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas y un procedimiento de gran despliegue.

Los imputados son Orlando Ariel Alfonso (56), Francisco Antonio Llorente (64), René Lorenzo Juárez (68) y Bernardino Castor Esquivel (51). Enfrentan cargos por asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, a Alfonso se le imputa contrabando agravado. El juicio se desarrolla de manera mixta: combina audiencias presenciales y virtuales.

Durante esta cuarta jornada, sólo uno de los acusados accedió a brindar declaración ante los jueces Enrique Bosch (subrogante, proveniente de Chaco-hoy presencial-), Manuel Moreira y Gustavo Cardozo. Se trata de Francisco Llorente, quien estuvo a cargo de la Jefatura de Verificación en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz y declaró durante más de dos horas.

Declaración extensa y detallada

Ante el tribunal, Llorente hizo un repaso de su trayectoria desde sus inicios en la Aduana de Paso de los Libres, en Corrientes. Explicó que comenzó como verificador y luego fue designado como valorador, hasta ser promovido a jefe de turno de Verificación en Posadas. “Fui jefe desde el 98 hasta 2013, 15 años. Mis calificaciones siempre fueron altas. Hasta el día de la fecha sigo en la categoría más alta en Aduanas”, expresó.

Negó haber tenido relación alguna con los demás imputados: “No tenía relaciones de ningún tipo. De más está decir que en entrega de dinero nunca estuve. No me pueden involucrar en eso, de ninguna de las partes”.

Reconoció como suyo únicamente uno de los teléfonos que le fueron exhibidos, un motorola. Y reforzó su postura: “Nunca recibí dinero. Con lo que me pagaba la Aduana ya estaba hecho”.

Sobre las comunicaciones intervenidas durante la etapa investigativa, sostuvo: “Estuve escuchado un año y tres meses sin tener absolutamente nada. Lo único que hacía era cumplir con mi función como jefe de Verificaciones”.

Funcionamiento operativo y rotación de agentes

Durante su declaración, Llorente fue consultado sobre el modo de trabajo en los puestos de control. Explicó cómo se distribuían los agentes en los distintos sectores del paso fronterizo y detalló el sistema de rotación: “En esa época había muchas personas circulando hasta 35 mil por día, por lo que se necesitaban hasta cuatro en los carriles, uno o dos en control secundario, otros en colectivos y dos más en póliza”.

Agregó que existía una rotación periódica de puestos: “Cada media hora o una hora se cambiaban los agentes de carril. Era una rotación técnica: uno pasaba al cuatro, el dos al tres, y así sucesivamente. Eso lo decidía el jefe de turno, y yo me ocupaba de que esa distribución sea clara”.

Cuestionamientos a la prueba

Interrogado sobre términos utilizados en las escuchas, como “jugadores” o “empujar vehículos”, Llorente fue enfático: “Me metieron palabras sacadas de contexto. No son expresiones que yo haya utilizado. No sé qué quieren decir con eso. Yo no soy de ese lenguaje. No puedo definir eso para nadie”.

Ante la pregunta sobre si presenció durante 2016 o 2017 vehículos de patente paraguaya que ingresaban y luego regresaban sin cruzar completamente, dijo: “No los vi, pero esas situaciones suceden a menudo. Por falta de documentación, por un seguro vencido, o porque el menor no tiene permiso del padre o la madre. Todo el día puede haber autos que dan la vuelta en ‘U’. Es algo normal”.

Llorente también fue consultado sobre la existencia de medidas preventivas ante presuntas irregularidades. Respondió: “Se hacían reuniones con el administrador (Fernando Garnero). Participaban los jefes de turno y se comentaban las particularidades de cada guardia. Si había una irregularidad dentro del ámbito de control, se tomaban medidas o suspensiones según correspondiera. Las decisiones más enérgicas quedaban en manos del administrador”.

Agregó que ni él ni Garnero tenían oficina en el puente: “Ambos estábamos en la central. Yo tenía una función técnica, y no era habitual que me involucrara directamente en el trabajo sobre el puente”.

También indicó que los jefes de guardia eran designados por el administrador, sin su intervención directa: “No se me consultaba sobre quién tomaba una guardia. Simplemente me informaban el horario y yo cumplía con mi rol”.

Audiencias futuras

Durante la audiencia, los otros dos acusados presentes, René Juárez y Orlando Alfonso, optaron por no declarar en esta etapa, aunque manifestaron su intención de hacerlo más adelante. En tanto, Bernardino Esquivel no pudo asistir por un problema de salud de un familiar. El tribunal reprogramó su declaración para el miércoles.

La Fiscalía y la querella solicitaron que ni Esquivel ni su defensor presenciaran la exposición de Llorente, solicitud que fue aceptada por el tribunal.

El juicio continuará este miercoles con nuevas declaraciones y el avance en el análisis de la prueba reunida por el Ministerio Público Fiscal y la querella.