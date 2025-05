Cuatro tenistas argentinos quedaron eliminados en la primera ronda del Roland Garros

La jornada del lunes en Roland Garros dejó un sabor amargo para el tenis argentino. Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Julia Riera quedaron eliminados en la primera ronda del Grand Slam parisino, en lo que representa uno de los peores comienzos para la delegación nacional en los últimos años.

La expectativa era alta, sobre todo por el presente de Cerúndolo, número 18 del mundo, pero el canadiense Gabriel Dialló dio la sorpresa y lo venció en sets corridos por 7-5, 6-3 y 6-4. El argentino nunca logró imponer condiciones, se mostró errático y sin claridad en el juego. Su rival, en cambio, mantuvo la solidez a lo largo de todo el partido y aprovechó cada oportunidad que se le presentó, dejando sin respuestas al mejor tenista argentino del momento, que ahora sufrirá una caída en el ranking.

La jornada siguió con otro golpe: Tomás Etcheverry no pudo frente al griego Stefanos Tsitsipas, quien se impuso también en tres sets por 7-5, 6-3 y 6-4. El platense llegaba en alza tras alcanzar las semifinales en el ATP de Hamburgo y se enfrentaba a un rival de jerarquía, ex número 3 del mundo y finalista en París en 2021. A pesar de su esfuerzo, Etcheverry no encontró fisuras en el juego del griego, que mostró toda su experiencia y temple para cerrar los momentos clave del encuentro. Etcheverry fue competitivo, pero le faltó contundencia en los tramos decisivos y no logró quebrar el ritmo de Tsitsipas.

En paralelo, Sebastián Báez protagonizó una de las derrotas más dolorosas del día. Había comenzado muy sólido ante el serbio Miomir Kecmanovic, llevándose los dos primeros sets y dejando la impresión de tener todo bajo control. Pero el desarrollo cambió de manera drástica. Kecmanovic levantó su nivel, Báez se desconcentró y perdió la iniciativa. El serbio aprovechó el envión anímico y terminó llevándose el partido en cinco sets, dejando al bonaerense con una frustración difícil de digerir. El desenlace fue un duro mazazo para Báez, que atraviesa una etapa de irregularidad en su rendimiento y sumó una nueva eliminación inesperada.

En el cuadro femenino, Julia Riera también quedó fuera en su debut. La pergaminense enfrentó a una rival de gran jerarquía como la kazaja Elena Rybakina, actual número 12 del mundo y una de las principales candidatas al título. Riera no logró hacer pie ante el poderío de la ex campeona de Wimbledon, que impuso condiciones desde el inicio y selló la victoria con claridad.

Con estas derrotas, el panorama para el tenis argentino en París quedó severamente comprometido. Al cierre de esta nota, el único representante nacional que seguía en competencia era Camilo Ugo Carabelli, que disputaba su partido frente al español Jaume Munar. El encuentro puede seguirse en vivo por la señal de ESPN y a través de la plataforma Disney+, mientras el público argentino espera al menos una alegría en una jornada que, hasta ahora, fue para el olvido.

