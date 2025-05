Un concurso nacional premiará con 5.000 dólares al mejor emprendimiento del país con una antigüedad menor a siete años: cómo inscribirse y participar

Continúan abiertas las inscripciones para que los emprendedores misioneros participen del Concurso Federal Emprendimiento Argentino 2025. El programa busca reconocer proyectos con alto potencial de crecimiento. Los ganadores nacionales recibirán un premio de 5 mil dólares, además de mentorías y visibilidad en medios nacionales.

La Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI) continúa promoviendo la convocatoria para que emprendedores de toda la provincia se sumen al Concurso Emprendimiento Argentino 2025, una iniciativa federal organizada por el Ministerio de Economía de la Nación. El certamen busca reconocer y acompañar proyectos con alto potencial de crecimiento, fortaleciendo el ecosistema emprendedor en todo el país y ofreciendo 5 mil dólares como premio principal.

Nicolás Safrán, responsable de ADEMI, destacó la importancia del concurso y el trabajo conjunto con otras instituciones provinciales: “Todas las provincias participan y lo organiza el Ministerio de Economía de la Nación. La agencia es la contraparte provincial y trabajamos articuladamente con el gobierno de la provincia, la Comisión de Microcréditos, el Fondo de Crédito y la Facultad de Economía, todas instituciones que acompañan al sector emprendedor y privado”.

Para participar, se podrán registrar emprendimientos de hasta 7 años de antigüedad, con certificado MiPyME vigente, que cuenten con una propuesta de valor validada y potencial para crecer. Asimismo, el acompañamiento de un spitch explicativo de la marca; en este sentido, invitó a quienes tengan dificultades a que se acerquen a la sede de ADEMI o se comuniquen por redes.

Sobre el avance de las inscripciones, Safrán detalló que hasta esta mañana se registraron 46 emprendimientos, que representan diversos rubros y tamaños. “Siempre menciono que hay tres requisitos básicos para inscribirse: el emprendimiento debe tener hasta siete años de antigüedad, contar con certificado MiPyME vigente y tener una propuesta de valor validada con potencial para crecer,” explicó.

El concurso se desarrolla en dos categorías: “Despegue Emprendedor” y “Crecimiento y Expansión”. Según Safrán, la clasificación en una u otra categoría dependerá de las características del emprendimiento y será definida en la instancia provincial. “Luego del cierre de inscripción, que se extendió hasta el 5 de junio, se evaluarán todas las propuestas y se definirán actividades para acompañar y fortalecer a los participantes, como charlas y capacitaciones”, agregó.

Los ganadores provinciales avanzarán a la etapa nacional, donde competirán por premios en dólares otorgados por la Fundación del Banco Nación, además de recibir mentorías, formación especializada y visibilidad en medios de comunicación nacionales. En la etapa provincial, se entregarán premios que incluyen acompañamiento técnico, apoyo para el registro de marca, sesiones de fotografía profesional y asesoramiento en branding, entre otros beneficios.

Safrán enfatizó que la convocatoria está abierta a emprendedores de toda la provincia sin importar la edad, siempre que el proyecto no supere los siete años de actividad. “A veces algunos emprendedores dudan en participar pensando que no van a ganar o que no podrán avanzar, pero la idea es que todos formen parte del ecosistema. La base de datos que se genera nos permite seguir trabajando con ellos, explicarles por qué no pasaron a la etapa final y acompañarlos para que el año que viene puedan volver a presentarse”, concluyó.}