Máximo Zacarías, campeón misionero de kickboxing entrena a 300 atletas en Posadas: “El 90% empieza por hobby y termina compitiendo”

El programa Modo Combate, del stream de Misiones Online, recibió a Máximo Zacarías, campeón y director de la destacada academia “Zacarías Kickboxing” que cumplió una década de crecimiento en Posadas. Zacarías, Campeón Argentino WAKO (Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing) y Campeón Main event Championship K1, repasó la historia de su escuela y su evolución hasta contar con cinco sedes y más de 300 alumnos, bajo una filosofía que resalta la unión y la familia.

“Cuando recién arrancamos, yo era el único profesor a cargo, siempre con un grupo más reducido que hace años estaba conmigo. Siempre tuvimos ese sueño. Cuando empecé a dar clases, fue por un grupo de amigos que me incitó a arrancar. Nunca pensé llegar adonde estoy hoy como escuela, como academia y como peleador tampoco”, explicó Zacarías sobre el inicio del proyecto.

De este modo, apuntó que su objetivo como peleador siempre fue “abrir caminos para la gente que viene detrás mío”.

Respecto a la expansión de su academía y la creación de sedes surgió por la demanda cada vez más creciente de alumnos: “Inicié mi pensamiento de buscar la comodidad de la gente. Empezamos a armar sedes en distintos barrios, barrios puntuales que demandan mucha gente. El que quiere entrenar kickboxing no te puede decir no tengo horario ni no tengo lugar, porque te vamos a llevar hasta donde vos estás para que tengas la comodidad”, aclaró.

Actualmente, la academia tiene cinco sedes en Posadas: la central en Calle San Marcos, Villa Cabello, Itaembé Miní, Itaembé Guazú y la sede 213. “El trabajo que hacemos en equipo es muy grande y siempre digo que soy un agradecido con los profes que están a cargo porque confían en mi trabajo, confían en mí. Hoy tenemos más de 300 personas practicando nuestro deporte, y eso me pone muy contento”, expresó.

Destacó la importancia del equipo: “No hay una sola persona que forma la escuela, sino todo el grupo que está adentro. Soy la cabeza, pero hay mucha gente trabajando. Los profesores confían en mi trabajo y en mí, y eso hace que la academia sea grande”.

“Más allá de ser una escuela, somos una familia”, aclaró.

Máximo recordó su transformación personal: “Cuando recién arranqué, yo estaba con casi 100 kilos. Fumaba cigarrillo en ese momento, casi un paquete por día. Cuando inicié, me costó un montón. Un día, hablé con Paolo, mi profesor, que quería pelear. Me dijo: ‘tenés que bajar de peso porque con tu peso te van a cagar a palo, tenés que dejar de fumar porque realmente ni la entrada en calor de 10 minutos aguantabas’. Un domingo, decidí que ese sería el último día que fumaba. No volví a tocar un cigarrillo”.

En lo que concierne a sus primeras peleas y la motivación para continuar, contó: “Mi primer pelea fue con un peleador muy experimentado, Renato Chiní. Perdí. Mis primeras tres peleas no las gané. Estuve a punto de dejar la competencia, pero el grupo de amigos, la gente que te quiere, me decía: «no, el día que ganes se te va a empezar a dar». Y gracias a esa gente que me aconsejó, seguí. Después, cuando arranqué mi primera pelea ganando, le di para adelante. Hoy peleo profesionalmente”, celebró.

Explicó las modalidades de la academia: “Tenemos clases recreativas y competitivas. La parte de sparring es opcional. Hay gente que va porque le gusta la parte aeróbica, el modo de entrenamiento. Nunca obligamos a nadie a hacer nada. Dentro del deporte tienes muchas ramas: quien quiere hacer recreativamente, quien quiere competir, quien quiere dedicarse a la docencia o a la parte arbitral. Cada uno puede ocupar su lugar y ser parte de esto desde donde le guste”.

Reconoció que muchos que empiezan por hobby terminan compitiendo: “El 90% de la gente entra por hobby, pero al ver el ritmo que tiene un competidor, la adrenalina, y al ver las peleas internas, se animan. En el kickboxing, perder duele porque te pegan, no es como en otros deportes, pero ver a un compañero pelear y superarse motiva a hacerlo también”.

En este punto recordó un suceso: “Un conocido vino a entrenar porque quería aprender a pelear en la calle. Le expliqué que no es así. En nuestra academia somos muy unidos, y quien no se adapta, se va rápido.”

Máximo describió la influencia de la paternidad en su vida: “Desde que llegó Felipe, mi vida cambió. En un momento, pensé en retirarme para dedicarle tiempo. Pero trabajo con psicólogos y nutricionistas, y entendí que puedo ser padre y seguir peleando. Mi hijo es mi motor y me da mucha fuerza. Verlo alentando me llena de orgullo.”

“El deporte me cambió la vida. Para mí, el kickboxing es un estilo de vida. A mi hijo le voy a dejar la libertad de elegir, pero siempre lo voy a apoyar. Solo le exigí que sea de Boca, lo demás lo decidirá él”, afirmó sobre los valores que transmite.

En cuanto a su preparación, señaló: “Soy un peleador que siempre está activo. Entreno una hora diaria, y tres horas cuando hay pelea. Trabajo con nutricionista y psicóloga. La preparación varía según el compromiso. Cuando asumo un compromiso, soy muy serio y entreno con responsabilidad. La alimentación, el descanso y la parte física son tan importantes como la técnica.”

Sobre el trabajo con profesionales, comentó: “Trabajo con nutricionista, psicólogo y preparador físico desde hace años. La psicóloga me hizo un clic, porque antes era enemigo de mí mismo. Aprendí a confiar en mí y a entender que ganar no siempre es levantar la mano, también se gana aprendiendo.”

Por lo tanto , reconoció el apoyo familiar: “Mi primer sponsor fue mi vieja. Ella siempre confió en mí y está presente. Es mi modelo a seguir”, remarcó.