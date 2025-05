La causa en la que el ex presidente de la Nación Alberto Fernández está procesado por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez tendrá mañana una instancia clave. La Justicia develará el contenido del celular del ex jefe de Estado, concretamente los mensajes y toda comunicación que se halló entre él y Yañez, y con Miriam Verdugo, la madre de la ex primera dama.

El celular y una tablet del ex presidente fueron peritados por orden del juez federal Julián Ercolini a pedido de la defensa del ex jefe de Estado. El magistrado ordenó que se extraigan “todas las conversaciones mantenidas entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Yañez en las aplicaciones WhatsApp, Telegram y Signal, como así también por mensaje de texto, mensajes y Facetime, la que deberá ser resguardada en un dispositivo de almacenamiento distinto”.

Ese trabajo estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) -un organismo de la Procuración General de la Nación- que primero extrajo todo el contenido de los dispositivos y luego separó toda la información que solicitó la Justicia.

El material y los dispositivos fueron devueltos a la fiscalía federal de Ramiro González, quien está a cargo de la investigación, bajo sobre cerrado. El fiscal convocó para mañana a las 10 horas a convocó a Silvina Carreira, abogada de Fernández, y a Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro, quienes representan a Yañez, para abrir el material y que las partes puedan acceder.

El objetivo es determinar si de allí pueden surgir nuevas pruebas para la causa. Si no, el expediente quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral.

La causa tuvo la semana pasada dos noticias negativas para el ex presidente de parte de la Cámara Federal. La primera fue que el tribunal confirmó que el material de los aparatos se debe conservar. Alberto Fernánez había pedido que se destruya el contenido de su celular por una cuestión de privacidad y porque era el celular que usaban cuando era presidente y podía contener información sensibles.

El pedido fue rechazado por el fiscal González y por el juez Ercolini. “Ello implica la pérdida de la base informativa de la cual se obtuvo dicha prueba, evitando toda trazabilidad de los documentos digitales originales”, sostuvo Ercolini para rechazar el planteo. Esa decisión fue confirmada por la Cámara.

Además, el juez Eduardo Farah confirmó a Ercolini en la causa. El ex jefe de Estado había recusado a Ercolini porque sostuvo que tuvo una relación de amistad y luego de enemistad cuando lo denunció por el viaje a Lago Escondido junto con otros magistrados y fiscales. Por eso entendió que no tenía imparcialidad para intervenir en el caso.

Farah rechazó la recusación porque fue presentada fuera de término y porque los mismos argumentos había planteado en la causa de los seguros de la corrupción contra Ercolini y habían sido rechazados. “Las razones que se mandaron a tratar aquí no pueden dar lugar a la recusación, porque son tardías e intempestivas y porque el imputado eligió plantearlas en un marco específico donde fueron analizadas y desestimadas por los magistrados correspondientes”, sostuvo Farah en su resolución.

La causa se inició como un desprendimiento del expediente de los seguros donde Fernández está acusado de presunta corrupción y con su situación procesal a definir luego que el año pasado fue indagado.

En esa investigación se peritó el celular de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, y se encontró una comunicación con Yañez en el que la entonces primera dama le envió las fotos de los golpes y le contó de las agresiones.

Fernández está procesado por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas. El procesamiento fue ratificado el mes pasado por la Cámara Federal.

“Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, agregaron los camaristas.

