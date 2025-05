Análisis semanal: Milei busca en el colchón los dólares para la reactivación

En un intento por monetizar la economía sin emitir, el gobierno de Milei apela a la buena voluntad de los héroes de la evasión. La idea es convertir a los dólares encanutados en el combustible que necesita la economía para acelerar el crecimiento. El nuevo esquema cierra con un proyecto de ley al que Misiones ya comprometió su apoyo. Después de perder en CABA, el PRO irá como vagón de cola de los libertarios en Buenos Aires para evitar un nuevo fracaso. En Misiones, las encuestas muestran una amplia ventaja a favor de la renovación, lo que llevó a Karina Milei a bajarse del viaje que tenía previsto a Iguazú.

El nuevo esquema cambiario está funcionando sin sobresaltos y la inflación retomó la senda descendente después del fogonazo de marzo, pero la actividad económica se está enfriando y el consumo no repunta.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo, que el Indec difundió en la semana, registró una caída desestacionalizada del 1,8% respecto de febrero. Las mediciones privadas de abril respecto a marzo varían, algunas dan en positivo y otras en negativo, pero en ningún caso estas variaciones superan el 0,8%. La economía no crece o crece muy poco y sin continuidad.

Con los salarios estancados, en buena medida gracias a la decisión política del Gobierno nacional de no convalidar paritarias con aumentos reales, rige la sequía de pesos y el consumo no despega.

A los efectos de calentar la economía sería deseable tener más dinero en circulación. Pero acelerar la emisión monetaria e incrementar el gasto público, alternativas que fueron de práctica habitual por anteriores administraciones cuando buscaron reactivar, implicaría comprometer los avances logrados en materia de inflación y superávit fiscal.

Entonces, el gobierno de Javier Milei pretende que el dinero para monetizar la economía no salga del Central ni del Tesoro sino de los dólares que la gente tiene afuera del sistema. La cantidad de dólares “bajo el colchón” es imposible de conocer con exactitud, pero las estimaciones hablan de 200 mil millones o incluso más.

Pero si hay algo sagrado en Argentina es el canuto. Por algo este es el país con mayor cantidad de dólares en manos de sus habitantes después de EE. UU. La costumbre de recurrir al dólar físico como reserva de valor y de mantener esos billetes fuera de los alcances del fisco es una cultura arraigada que no será fácil de revertir.

Para hacerlo, el Gobierno anunció una batería de medidas y construyó una retórica de reivindicación de la evasión. Para el presidente Javier Milei, los que evaden son héroes y quien no lo hace es porque “no tuvo el talento o las agallas para salir del sistema”.

Esta pirueta discursiva que reivindica a quien incumple la ley y condena a quien sí lo hace, más que una declaración de principios es un intento por llevar tranquilidad a los evasores para animarlos a blanquear su dinero negro.

Las medidas anunciadas apuntan a la eliminación o modificación de los regímenes de información que obligan a bancos, escribanos, inmobiliarias y otros agentes económicos a reportar operaciones a la Agencia de Recaudación (ARCA ex AFIP).

Entre otras disposiciones, se eliminan requisitos de informar transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias superiores a ciertos montos, y operaciones relacionadas con la compraventa de inmuebles y vehículos usados. Además, se elevaron significativamente los umbrales a partir de los cuales las entidades deben notificar movimientos financieros.

Pero, como bien se ocuparon de aclarar desde el Gobierno nacional, no se trata de un blanqueo de capitales. Entre otras cosas porque carece de un marco normativo que garantice a quienes blanqueen fondos no declarados, que no serán objeto de fiscalizaciones o sanciones futuras.

Una de las advertencias que hicieron tributaristas es que si bien la eliminación del requisito de informar transacciones las hace invisibles a los organismos recaudadores en lo inmediato, el incremento patrimonial surgido de esas transacciones podría tener consecuencias más adelante.

Por ejemplo, si una persona utiliza dinero no declarado para comparar una propiedad, el escribano que concrete la operación no estará obligado a informarla al ARCA, pero cuando el comprador presente, por ejemplo, su declaración jurada de bienes personales, surgirá un incremento de patrimonio que no estará respaldado por ingresos declarados, lo que podría derivar en sanciones posteriores.

Desde el Gobierno anticiparon que mandarán proyectos de leyes para establecer un marco jurídico que aporte mayores garantías a quienes blanqueen. El contenido de esos proyectos será crucial para despejar las dudas que plantean contadores y tributaristas.

Será el próximo gran tema de debate en el Congreso y Misiones fue la primera provincia en anunciar públicamente su respaldo. “Lejos de las mezquindades del microclima porteño, la Renovación misionera entendió que se trata de una oportunidad concreta para motorizar inversiones, apuntalar el crecimiento y dinamizar la economía provincial”, indicaron desde el Gobierno provincial.

El propio conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, dejó constancia que “desde Misiones, reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando por una Argentina más justa, previsora y solidaria”. Fue más allá: instruyó a todos los legisladores nacionales de la Renovación —diputados y senadores— a votar afirmativamente en el Congreso a esta norma, con la convicción de que sería un punto de inflexión en la recuperación económica del país.

Desde el Gobierno provincial reiteraron su voluntad de acompañar a su par nacional en la consolidación de un programa económico que mostró resultados concretos, como flexibilizar el cepo sin que el dólar se dispare y reducir significativamente la inflación.

En tiempos en los que manda la real politik, el gobierno de Milei y el de Misiones mantienen una alianza que no está escrita en ningún papel ni responde a cuestiones orgánicas, se trata de una alianza de hecho que surge de una afinidad en términos pragmáticos. Si las políticas que impulsa Milei funcionan, el Gobierno de Misiones estará dispuesto a apoyarlas sin especulaciones partidarias.

Nuevo mapa político

El triunfo libertario en Ciudad de Buenos Aires resolvió la interna de la derecha y estableció las condiciones para librar la madre de todas las batallas: la provincia de Buenos Aires.

El papelón que hizo el PRO en su pago chico con el paupérrimo tercer lugar de Silvia Lospennato, puso a Mauricio Macri al borde del retiro y a su partido, ante la incómoda tarea de encolumnarse detrás de LLA avanza para arañar alguna banca en el distrito más grande del país.

Herido en su orgullo después de la cachetada electoral del domingo pasado, que fue sazonada por hirientes declaraciones de Milei que lo calificó como “un hombre grande que ya no entiende muchas cosas”, Macri se tomó el buque a Europa y dejó a Cristian Ritondo al frente de las negociaciones para llegar a un acuerdo con LLA de cara a las elecciones bonaerenses.

La consigna ya la había lanzado Manuel Adorni en su discurso de la victoria: “El instrumento para el cambio somos nosotros, así que invitamos a todos, absolutamente a todos, los que quieran apoyar este proyecto, a apoyar un cambio en serio en el país, dejar los egoísmos de lado, dejar los personalismos de lado, dejar las mezquindades, y sumarse a esto que se llama La Libertad Avanza”.

Es decir que el vehículo del cambio es LLA y al PRO le tocará acomodarse si quiere seguir participando o resignarse a una progresiva desaparición como la que está protagonizando la UCR.

Pero desde el armado libertario aclararon que la alianza en la que trabajan con el PRO se limita a las elecciones en Buenos Aires y no tienen intención de hacerla extensiva al resto del país.

Esa alianza circunstancial responde a un solo objetivo: no dividir al voto antiperonista en el bastión más fuerte que le queda al kirchnerismo.

El faltazo de Karina

Karina Milei se bajó del viaje que tenía previsto a Puerto Iguazú el viernes. La versión oficial habla de una decisión de “último momento” adoptada por motivos de salud, pero su ausencia era un dato que ya se manejaba en el mundillo libertario desde el jueves y las razones no guardarían relación con ninguna enfermedad o indisposición física.

Más que la gripe, lo que alejó de Misiones al vértice más duro del triángulo de hierro fueron las encuestas que muestran a LLA muy lejos de la intención de voto del Frente Renovador. Salvo en Ciudad de Buenos Aires, a los libertarios no les fue bien en ninguna elección provincial en la que no haya ido en alianza con un gobierno provincial y a Karina no le simpatiza la idea de amadrinar una nueva derrota.

El mismo día para el que estaba prevista la llegada de “El Jefe” a la provincia, se conoció una sondeo de la consultora de Analía del Franco que atribuye a La Libertad Avanza una intención de voto de 4,8% y la Frente Renovador NEO, una de 71,6%.

A los armadores nacionales de LLA les preocupa el bajísimo nivel de conocimiento que tiene su primer candidato a diputado provincial en Misiones, el extenista devenido en bróker financiero Diego Hartfield. Lo conoce muy poca gente y a poco más de dos semanas de las elecciones provinciales es imposible que esa situación cambie demasiado.

Después de las malas experiencias en las elecciones provinciales de Jujuy, San Luis y Salta, que le significaron a Karina un retroceso en la interna que mantiene con Santiago Caputo, el hombre que más influencia tiene sobre Javier Milei, la hermana del presidente no quiere encabezar un nuevo tropiezo en Misiones.

La ausencia de Karina Milei en la comitiva que finalmente encabezó el presidente de la Cámara de Diputados y número dos de La Libertad Avanza, Martín Menem, era un dato que ya se conocía de antes, pero se decidió mantenerlo en secreto para evitar que la convocatoria perdiera interés.

Sturzenegger y la bola de cristal yerbatera

El ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, celebró que los precios de la yerba mate hayan bajado porque eso “beneficia a 47 millones de argentinos” y consideró que la industria yerbatera “tiene todo el mundo para conquistar”.

En una sola frase el funcionario nacional dejó en evidencia que la economía de los 10 mil productores yerbateros importa poco frente al objetivo de pisar los precios en las góndolas y los mandó a buscar clientes afuera del país.

“La industria yerbatera está muy encapsulada en su bola de cristal, mira hacia adentro y ese mirar hacia adentro te impide mirar hacia afuera”, dijo el funcionario nacional en una entrevista concedida a Bloomberg Línea.

Argumentó que si la yerba está presente en casi todas las casas argentinas, es porque tiene potencial para crecer en el resto del mundo. “El 96 por ciento de las familias argentinas consume yerba, pocas industrias tienen esa capilaridad, tenés todo el mundo para conquistar, no puede ser que en una sociedad vos puedas convencer al 96%… además lo tenés a Colapinto, Messi y a Griezman tomando mate”, dijo.

Volvió a celebrar la caída en los precios del producto madre de la región porque beneficia al universo de consumidores. “Nosotros desregulamos eso, ha habido una caída muy significativa en el precio de la yerba en términos reales, eso es un beneficio real para 47 millones de argentinos, es lo mismo que cuando sacamos los aranceles a los celulares”, indicó.

Dio a entender que los pedidos para volver a regular el mercado no serán escuchados, pero sí aquellos orientados a exportar. “Estamos a disposición para ayudar a la provincia y a la industria en la medida en que podamos para que salga a conquistar el mundo”, enfatizó.