Estudiantes de la Comercio N°18 lograron la autorización para participar de la Estudiantina Posadeña 2025

Tras días de reclamos por la exclusión del evento, los estudiantes de la Comercio N°18 de Posadas obtuvieron la autorización para participar en la Estudiantina 2025. La decisión se formalizó tras una reunión con padres y autoridades escolares, con compromisos académicos y organizativos de por medio.

Los estudiantes de la Escuela de Comercio N° 18 de Posadas obtuvieron la autorización para participar en la Estudiantina 2025, luego de realizar una sentada pacífica en reclamo por la decisión inicial del consejo consultivo del establecimiento, que indicaba que este año la institución no formaría parte del evento.

“Ayer ya conseguimos el permiso para participar en la Estudiantina 2025”, informó Sebastián Márquez, subdirector del cuerpo de baile y alumno de quinto año. “La directora ya firmó todos los papeles que se necesitaban”, agregó.

El conflicto comenzó cuando los alumnos tomaron conocimiento, a través de redes sociales, de la decisión del consejo consultivo de no participar en la Estudiantina. Márquez señaló que no recibieron comunicación directa por parte de las autoridades. “El martes hicieron la junta consultiva y sacaron por redes sociales que la Estudiantina no iba a salir. Los directores no nos informaron nada”, expresó. Según explicó, uno de los argumentos del consejo fue de orden socioeconómico, aunque los estudiantes indicaron que estaban organizando actividades para reunir fondos.

El miércoles realizaron una primera sentada en el colegio, donde se presentaron autoridades del Ministerio de Educación. “Ella nos dijo que sí iba a salir la Estudiantina, pero no teníamos la respuesta clara”, indicó Márquez. El jueves, el reclamo continuó con una nueva sentada, esta vez con la participación de estudiantes que no integran el evento. “Ahora hicimos una sentada con todos los alumnos que participan de la Estudiantina y los que no, como acompañamiento, para que nos den respuesta”, señaló.

En esa oportunidad, durante la manifestación se hicieron presentes efectivos policiales. Márquez cuestionó este hecho: “La directora dijo que nosotros ayer le vinimos a atacar, cosa que jamás pasó. Solo pedimos respuestas coherentes. Llama a la Policía, yo siento que es para intimidarnos”.

Día de la sentada de estudiantes