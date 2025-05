“Tengo 38 cirugías y todavía me quedan varias más”: las secuelas de uno de los sobrevivientes del choque frontal en Roca 

Samir Gabriel Daou, sobreviviente con lesiones gravísimas, relató el impacto físico y emocional que le dejó el siniestro en el que murieron dos jóvenes en el 2019.

Samir Gabriel Daou declaró este viernes como testigo en el juicio oral contra Horacio Andrés González, imputado por el choque frontal ocurrido en marzo de 2019 sobre la ruta nacional 12, en Gobernador Roca, donde murieron Melina Sosa Labandera (25) y Mariela Caram (27), y varias personas más resultaron heridas de gravedad.

Daou, que viajaba en el Ford Fiesta conducido por González, relató ante el tribunal las secuelas físicas y psicológicas que arrastra desde aquel día. “Del accidente en sí no me acuerdo mucho, tengo flashes, imágenes previas. Por suerte no me acuerdo, porque no sé qué haría si me acordase de todo lo que pasó o de ver a mis amigos heridos o muertos”, sostuvo.

La causa, a cargo del Juzgado Correccional y de Menores Nº 1, tiene a González procesado por homicidio culposo calificado en dos hechos, lesiones graves culposas calificadas por dos hechos y lesiones gravísimas calificadas, todo ello en concurso real. La fiscal María Laura Álvarez sostiene que el imputado invadió el carril contrario en una zona urbana con doble línea amarilla y velocidad máxima de 60 km/h.

Durante su declaración, Daou explicó que antes del viaje habían participado de una reunión organizada por la Junta de Organización Nacional de Libaneses. “Decidimos ir a conocer las cataratas. En principio íbamos a ir en colectivos, pero después se dio la posibilidad de ir en auto con otros chicos. Dormimos en la casa de Facundo y al día siguiente salimos”, recordó.

Según su testimonio, uno de los recuerdos más vívidos es una discusión trivial que precedió al viaje: “Con Pipí discutimos sobre quién iba al lado de la ventana. Nadie quería ir en el medio. Esa discusión la ganó ella. Como siempre. Y eso es lo que me pesa hasta hoy. Tal vez, por haber ganado esa discusión, ahora ella no está acá”.

Consultado sobre las consecuencias del siniestro, Daou detalló que ha sido sometido a 38 intervenciones quirúrgicas y continúa en tratamiento. “Ya no soy músico, porque tocaba el bajo, ya no soy profesor de educación física, y tampoco soy cinturón negro en Taekwondo, por el cual recibí medallas siendo campeón nacional”, expresó.

Aseguró que sus condiciones actuales le impiden llevar una vida normal. “No tengo el vaso, tengo una cicatriz que me atraviesa el abdomen, perdí parte de la audición y visión, tengo una cadera más corta que la otra y varias placas en la cara. No puedo caminar bien, trotar, subir un cerro, ni siquiera compartir un momento tranquilo con mi familia”.

“Quiero justicia para las chicas que ya no están. No se puede ser imprudente sin hacerse cargo de los actos”, remarcó Daou, visiblemente afectado, ante la jueza Marcela Leiva.