Juicio contra el músico Andrés González por el choque fatal en Roca: “No recuerdo nada”, dijo el acusado

El músico está imputado por homicidio culposo y lesiones graves. En su indagatoria, afirmó que estuvo 21 días en coma y desconocía el fallecimiento de su pareja hasta meses después.

Este viernes se inició en Posadas el juicio oral contra Horacio Andrés González, imputado por el choque frontal ocurrido el 5 de marzo de 2019 en Gobernador Roca, que causó la muerte de dos mujeres y lesiones a varios ocupantes de ambos vehículos. La audiencia tuvo lugar en el Palacio de Justicia, bajo la conducción de la jueza Marcela Leiva, del Juzgado Correccional y de Menores N° 1.

En la jornada inicial, el músico prestó declaración indagatoria. Aseguró no recordar el accidente ni los momentos previos ni posteriores al hecho. “No recuerdo bien qué horario era, sí sé que era muy temprano, pero lamentablemente yo no tengo recuerdos siquiera de momentos de accidentes, ni días muy previos, ni días posteriores”, declaró. Añadió que estuvo “alrededor de 21 días en coma” y que “esos 21 días fueron críticos, donde todos los días en realidad era como una cuestión de vida o muerte”.

González dijo que se enteró de la muerte de su pareja varios meses después: “Como a los cuatro o cinco meses aproximadamente, recién me entero que mi novia había fallecido. No estaba en conocimiento, yo preguntaba mucho por ella, pero con cuidado creo que mi salud, tanto física como mental, la recomendación de los médicos en ese momento era que no me cuente nada”.

Respecto a su estado de salud tras el impacto, relató que sufrió “una fractura del fémur izquierdo” y un “shock hemodinámico” que lo llevó al coma. Sostuvo que actualmente continúa con tratamiento psicológico y presentó un informe clínico en el marco del proceso.

El imputado también rechazó las versiones que indicaban una supuesta intención de eludir a la justicia. “Siempre estuve a disposición de la justicia. Jamás me inmoví ni de homicidio ni nada. Estuve casi un año en el hospital internado para recuperarme”, señaló. “Lamento muchísimo todo lo que pasó, y siempre esperé y espero que la justicia pueda aclarar todo para que todos estemos de alguna forma en conocimiento de qué pasó”.

La acusación está a cargo de la fiscal María Laura Álvarez, quien imputa a González por homicidio culposo calificado en dos hechos, lesiones graves culposas calificadas por dos hechos y lesiones gravísimas calificadas, todo en concurso real. De acuerdo con la investigación, el vehículo que conducía González habría invadido el carril contrario en una zona con doble línea amarilla y velocidad máxima de 60 km/h.

Las víctimas fatales fueron Melina Sosa Labandera (25), pareja del imputado, y Mariela Melisa Caram (27). Entre los sobrevivientes se encuentran Samir Gabriel Daou, Facundo Chemes, José Aguirre y Leonardo Durán, algunos de los cuales prestaron declaración como testigos durante esta primera jornada.

El juicio continuará los días 12 y 13 de junio con nuevas audiencias testimoniales y periciales. Se prevé que la sentencia sea dictada en la última jornada del debate.