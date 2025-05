Se advierte sobre uso político de actividades destinadas a recaudar fondos para el Hogar Santa Teresita de Posadas

La Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia advierte sobre el uso político que se intentó dar al trabajo de protección de derechos de niñas y adolescentes que se viene llevando adelante en el Hogar de Niñas Santa Teresita, de Posadas, donde en el marco de la campaña electoral de una candidata a concejal del Pro, se organizó la Carrera Solidaria de 5K que estaba prevista para este domingo 25 de mayo, en la avenida costanera de Posadas.

Según anunciaron desde la organización de este evento deportivo, el objetivo era juntar donaciones para luego ser entregados al mencionado dispositivo convivencial, que trabaja desde hace varias décadas brindando contención y acompañamiento a niñas y adolescentes sin cuidados parentales en Misiones. La iniciativa advertida es el de la candidata a edil de Posadas, Agostina de Oliveira, quien integra la lista del sublema Unidos por el Futuro, del Pro. Al tomar conocimiento del hecho, desde la Defensoría Provincial de los Derechos de NNyA se tomó intervención y a partir del contacto con la comisión directiva del Hogar de Niñas se suspendió la actividad.

En la promoción del evento, los organizadores, tomando uso partidario de la situación mencionaron datos desactualizados respecto de la cápita que se destina desde el organismo que depende de Vicegobernación de Misiones hacia la institución, lo que resulta un agravante a esta situación. En este marco, desde la Defensoría Provincial se recuerda que a partir de la Resolución 125, del año 2016, se determinó el cobro de un cápita universal por cada niño, niña o adolescente, cuyo monto es equivalente a tres veces el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El aporte provincial está destinado a fundaciones y asociaciones privadas y es bueno resaltar que el Ministerio de Desarrollo Social, la mujer y la Juventud de la Provincia lleva adelante cuatro dispositivos convivenciales para NNyA sin cuidados parentales, que dependen de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia. Asimismo, desde la Defensoría se realizan donaciones de indumentarias, útiles escolares, elementos de limpieza y electrodomésticos, de manera conjunta con otras instituciones públicas.

Bregar por derechos de los NNyA

Desde la comisión directiva del Hogar de Niñas Santa Teresita señalan que “si bien, siempre una donación es bienvenida, a partir de los términos presentados decidimos suspender la actividad porque no fue respetado lo acordado”, indicaron. “El Hogar y las niñas no tienen ninguna bandería política respetando toda manifestación al respecto, como parte de una sociedad civilizada. Agradecemos, la ayuda prestada mensualmente por la Defensoría Provincial”, remarcaron.

Por su parte, la Defensora Provincial, Lic. Rossana Franco manifestó: “Desde la Defensoría no vamos a permitir que se use políticamente situaciones donde se exponen situaciones de niñez en estado de vulneración en nuestra provincia. Además que se expresen datos que no son reales como lo referido al cobro de la cápita por parte de los hogares. Es bueno remarcar que desde 2016 hay un apoyo económico desde la Provincia de Misiones hacia 14 hogares y asociaciones que cuentan con espacios, que son dispositivos para niñas, niños y adolescentes que no cuentan con los cuidados parentales correspondientes.

Se trata de personas que están bajo medidas de protección judiciales y protección administrativa, que cobran una cápita, que es el valor de tres AUH, que se realizan en dos pagos anuales. Es con mucho esfuerzo que la Provincia desarrolla esta política pública que ya lleva nueve años”, expresó. “Si bien sabemos que ante la situación política económica y social que se vive a nivel país, estos recursos no resultan suficientes para el mantenimiento de estos espacios, pero a nivel provincial con fondos propios se hace este esfuerzo.

No obstante es bueno remarcar que cada uno de los dispositivos organiza actividades para recaudar fondos, a las que acompañamos y estamos totalmente de acuerdo. Pero no aceptamos el uso político de las mismas, a partir de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo. Finalmente agradeció “el gran esfuerzo que hacen cada uno de los dispositivos desde sus comisiones directivas, que siempre están bregando por promover, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Nosotros desde la Defensoría Provincial, como órgano de aplicación además de destinar esta cápita tenemos la obligación de hacer los diferentes controles y monitoreos para garantizar que los derechos de los NNyA se garanticen”. Cabe remarcar que en total son 21 dispositivos convivenciales para NNyA sin cuidados parentales, de los cuáles 14 son privados, cuatro son provinciales y tres son municipales.