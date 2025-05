Con la mira en el Mundial de Clubes, Boca se inclina por Russo como DT

Miguel Ángel Russo se perfila para iniciar su tercer ciclo como director técnico de Boca Juniors, tras la salida de Fernando Gago. Aunque aún no hay anuncio oficial, diversos medios informan que Juan Román Riquelme ya habría acordado su regreso. Sin embargo, Russo actualmente dirige a San Lorenzo, equipo que disputa las semifinales del Torneo Apertura, lo que podría retrasar su incorporación al club xeneize.

El experimentado técnico, de 69 años, ha tenido dos etapas anteriores en Boca. En 2007, logró la Copa Libertadores, y entre 2020 y 2021, conquistó la Superliga y la Copa Maradona. Su buena relación con Riquelme y su conocimiento del club lo posicionan como el candidato ideal para asumir el cargo en este momento.

Russo ha manifestado que, mientras esté en competencia con San Lorenzo, no atenderá llamadas relacionadas con su futuro profesional. «Román me conoce bien y sabe que mientras yo esté en competencia no me va a llamar porque no lo voy a atender», habría dicho el entrenador, según reportes periodísticos. Esto indica que cualquier negociación formal se concretaría una vez que finalice la participación de San Lorenzo en el torneo actual.

Mientras tanto, Boca podría ser dirigido de manera interina por Mariano Herrón, quien ya ha ocupado ese rol en ocasiones anteriores. La designación de Russo sería estratégica, especialmente considerando la participación de Boca en el próximo Mundial de Clubes, donde se espera que su experiencia y liderazgo sean fundamentales.