Dólares del colchón: “Las expectativas son fundadas, porque el dinero va a ir a inmuebles, autos y a alguna inversión financiera”, afirmó el contador y asesor financiero Delio Varela

El contador Delio Varela, del estudio Maju SA, analizó en diálogo con Misiones Online los recientes anuncios del Gobierno nacional sobre la flexibilización de los controles a los movimientos de dinero y el uso de dólares no declarados. Consideró que las expectativas favorables "son fundadas", pero advirtió que las nuevas medidas enfrentan un desafío al declarar Ganancias.

Según Varela, el plan “tiene una impronta que es lo tuyo es tuyo, hacé lo que quieras con eso”. Bajo ese lema, se modifican normativas vigentes en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y en el Banco Central (BCRA).

En ese sentido, explicó que desde el lado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “se eliminan una serie de límites o estándares que había que cumplir informando a la agencia transacciones de tarjeta, de expensas, de consumo de tarjeta de crédito, etcétera”.

A la vez, desde el Banco Central se elevan los montos mínimos a ser reportados en transferencias, depósitos, extracciones en efectivo y otras operaciones.

“Hasta ahora es todo liberalismo de las transacciones”, evaluó, pero advirtió que “la parte importante que nos debería preocupar a los ciudadanos es cómo se hace la declaración jurada de Ganancias, que hasta ahora tiene un componente que dice: tenés un patrimonio al inicio, más la ganancia que tenés, lo que gastaste y consumiste, te debería dar el patrimonio nuevo. Si no cuadra eso, que tiene un componente importante que es el consumido, estamos en problemas”.

A partir del 1º de junio, se espera que ya no sea obligatorio informar y justificar los consumos personales detalladamente en la declaración jurada de Ganancias: “Eso es genial desde ya. Uno puede tener otras adquisiciones que alteran el patrimonio, pero al no tener que cuadrar la ecuación existencia inicial más compra menos existencia final, que nos daría el consumido, estaríamos liberándonos de cualquier posibilidad de que determine algún impuesto ARCA”, sostuvo.

No obstante, remarcó que el escenario es incierto: “Todavía no tenemos la más pálida idea de qué es lo que va a hacer la UIF (Unidad de Información Financiera) porque hasta ahora no hay ningún anuncio ni norma” de dicho organismo.

En cuanto a la efectividad de las medidas para movilizar los ahorros informales, Varela se mostró cauto: “Cuando vea la normativa, me animaría a expresarme si es conveniente. Hasta ahora es un anuncio, y el diablo está en los detalles. De allí que sea necesario leer la normativa antes de emitir un juicio. Y máxime que todavía no se pronunció la UIF. Por ahora, no me animo a recomendarle a nadie. La letra fina es la que determina la exposición o el consumo de los dólares que tenemos guardados”.

Sobre el impacto económico, consideró que el dinero podría canalizarse en “inmuebles, autos y también en el sistema financiero. Porque al no tener que informar un depósito de más de 10 millones de pesos, o 50 millones ahora, algo va a permitir que la gente invierta en la bolsa, en plazos fijos, en lo que se le ocurra”.

Además, consultado sobre si las medidas pueden considerarse un nuevo blanqueo, señaló: “No, porque el blanqueo en principio tiene una base legal. Y esto está tendiendo a una normativa que elimina restricciones, o elimina requisitos. Con lo cual, en el momento en que esa normativa se revierta, nos quedamos prendidos de la brocha”, ironizó.

Aunque por ahora las resoluciones no establecen una fecha de caducidad, Varela alertó: “Hay que esperar la normativa. Porque una resolución del ARCA es cambiada por otra resolución del ARCA. Si cambia y dice: vamos a volver al anterior, y vos tenés invertido en banco, tenés invertido en la bolsa, compraste un auto nuevo, compraste un departamento nuevo, ya no te cuadra. Ahí quedamos mal”.

En lo que concierne a la posibilidad de un riesgo fiscal, afirmó: “Existe ese riesgo. El régimen legal es diferente del régimen normativo de resoluciones. No tiene el mismo respaldo, no tiene la misma calidad”.



Antes de finalizar, Varela bajó el tono con una advertencia serena: “Hay que esperar la letra. No hay que desesperarse. Pero las expectativas son fundadas, porque el dinero va a ir a inmuebles, autos y alguna inversión financiera”.