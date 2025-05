Empleados de Comercio cuestionan el rechazo del Gobierno al acuerdo salarial: “No es un aumento descabellado, no entendemos por qué no se paga”

El Centro de Empleados de Comercio expresó su malestar tras la decisión del Gobierno nacional de no homologar el acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias. “No es un aumento descabellado, no entendemos por qué no se paga”, sostuvo Agustín Gómez.

Agustín Gómez – FM Santa María de las Misiones

El malestar en el sector mercantil crece tras la decisión del Gobierno nacional de no homologar el último acuerdo paritario alcanzado entre el sindicato de Comercio y las cámaras empresarias. En diálogo con FM Santa María de las Misiones, Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, comentó que el Ministerio de Economía objetó el incremento por superar el 1% mensual que impone como pauta oficial.

“La verdad que es muy triste la noticia, una situación muy complicada porque ya estaba acordado entre el sector sindical y los empresarios”, afirmó Gómez en declaraciones a FM Santa María de las Misiones. “Nos encontramos con esta situación lamentable en donde el Gobierno Nacional no considera que sea un aumento muy alto, y la verdad que no es. Estamos hablando de 1,7 y quieren que se baje al 1%. Es algo que no entendemos”, señaló.

El acuerdo firmado preveía aumentos por debajo del índice de inflación oficial. “Marzo dio 3,7 y para ese mes nosotros habíamos acordado 1,7. Ahí ya hay un desfasaje, y la idea era recomponer algo de esa pérdida”, explicó Gómez.

Desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAECYS) se declaró el estado de alerta a nivel nacional. Gómez detalló que “se está solicitando que en todo el país se realicen asambleas en los lugares de trabajo y que también se dialogue con las cámaras empresarias locales”.

El artículo 10 del acuerdo firmado establece que, incluso sin homologación, los aumentos deben aplicarse. “FAECYS ya mandó carta documento a las diferentes cámaras empresarias solicitando que se pague igual. Se ratificó el aumento producto de este artículo”, subrayó Gómez.

El dirigente también reveló que en algunos distritos comenzaron a buscar alternativas provinciales: “En la provincia de La Pampa, entre el sindicato local y las cámaras empresarias, lograron homologar con el ministerio provincial el acuerdo”.

Consultado sobre los motivos detrás de la negativa del Gobierno nacional, Gómez opinó: “Hay diálogo con empresarios que tampoco entienden por qué no se homologa. Consideran que no es un aumento muy elevado. La orden sale del ministro de Economía, Luis Caputo. Inclusive se reunió con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y les dio la orden de no pagar”.

Para Gómez, la preocupación oficial por el impacto inflacionario es desproporcionada: “Quizás ese sea el tema, no quieren que se dispare la inflación, pero el trabajador necesita un aumento. Está pasando por una mala situación y el mismo sector empresarial salió a decir que no va a haber impacto”.

Gómez concluyó afirmando que continuarán en estado de alerta y que seguirán buscando alternativas para que los trabajadores mercantiles reciban los incrementos pactados, más allá de la decisión del Gobierno nacional.