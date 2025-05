Sarampión en alza: el reciente brote en Argentina pone en evidencia la importancia de vacunarse

El reciente brote de sarampión en Argentina ha puesto en alerta a la comunidad médica y a las autoridades sanitarias. Según explicó el doctor Hugo Pizzi, infectólogo y epidemiólogo, el origen del brote se remonta a la llegada de una niña desde Rusia que portaba el virus.

Esta situación desencadenó una cadena de contagios que comenzó con su hermana y se extendió a su padre, compañero de trabajo y finalmente a un teatro en Medellín, entre otros lugares. En total, se han registrado entre 21 y 22 casos confirmados en diferentes localidades, como Palermo y Florencio Varela.

El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, se propaga rápidamente en comunidades con bajas tasas de vacunación. Pizzi destacó que la transmisión del virus podría haberse evitado si las personas en contacto inicial hubieran estado vacunadas. «Si la persona que trajo el virus hubiera chocado contra alguien vacunado, el virus no progresa», señaló el especialista.

Sin embargo, el déficit de vacunación es evidente, con aproximadamente 110,000 niños que no han recibido la segunda dosis de la vacuna y otros 94,000 que no han recibido ninguna. La falta de vacunación no solo es atribuible al movimiento antivacunas, sino también a un temor post-pandemia de asistir a centros de vacunación. «Había gente que no se animaba a ir porque tenía temor de contaminarse con COVID», explicó Pizzi.

Este miedo ha dejado a muchas personas, especialmente a niños, vulnerables a enfermedades que podrían haberse prevenido. El sarampión es más peligroso de lo que muchos podrían imaginar. Aunque en el pasado se consideraba una enfermedad común de la infancia, Pizzi enfatizó que es mucho más grave que la varicela. «El sarampión es la enfermedad más contagiosa que existe», dijo, explicando que un niño infectado puede contagiar a todos sus compañeros y maestros en un solo día escolar.

Los síntomas del sarampión pueden parecerse a los de un resfriado común, con fiebre, dolores musculares y manchas rojas en el cuerpo. No obstante, el virus puede causar complicaciones graves como neumonía y encefalitis, que son las principales causas de muerte en los casos más severos. «El virus puede ir a pulmón o al cerebro», advirtió Pizzi, subrayando la importancia de la vacunación para prevenir estas complicaciones.

La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión. Pizzi recordó que la vacuna trivalente, que se administra al año de vida y tiene un refuerzo a los cinco años, es fundamental para evitar brotes. «Es una enfermedad que la pueden curar», afirmó, destacando la importancia de verificar el estado de vacunación, especialmente antes de viajar a áreas donde el virus podría estar presente.

Ante el brote actual, las autoridades están considerando implementar una campaña nacional de vacunación para cerrar las cadenas de contagio y aislar los casos existentes. «Se están buscando todos los contactos alrededor para hacer lo que se llama cerrar todo eso y aislarlo», explicó Pizzi, quien también señaló que en Buenos Aires ya se están tomando medidas en este sentido.

Pizzi enfatizó la importancia de la vacunación como herramienta de prevención a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud, sin la vacuna contra el sarampión, desde el año 2000 hasta el 2024, podrían haber fallecido 60 millones de personas debido a esta enfermedad. «La vacuna nos ha salvado», concluyó el especialista, instando a la población a mantener al día su calendario de vacunación.

El brote de sarampión en Argentina resalta la importancia de la vacunación para prevenir la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa. Con más de 20 casos confirmados, las autoridades trabajan en campañas de inmunización para frenar la cadena de contagios. La vacunación es clave para proteger a la población frente a este virus que puede tener consecuencias severas. Entrevista FM Santa María de las Misiones.