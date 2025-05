“Trato de hacer algo lindo con lo que para mucha gente no está muy bien visto”, sostuvo el diseñador obereño Hugo Viera Amaral

El multifacético diseñador obereño, Hugo Viera de Amaral, repasó en el stream de Misiones Online cómo construyó su singular estética desde la influencia de su madre modista, hasta la audaz exploración de lo “oscuro” y el reciclaje creativo. Su arte multidisciplinario da vida a propuestas performáticas que desafían lo convencional. La reinvención constante es una marca de su trayectoria en el mundo del diseño.

“Tengo este oficio que amo gracias a mi madre, que fue modista, ella me enseñó y siempre estuve detrás de su falda, desde chiquito, jodiendo ahí con las máquinas. Siempre atrás de ella y me contagió un poco lo que fue este arte. Tengo recuerdos con ella de altas horas de la madrugada. Creo que también de ahí saqué lo noctámbulo que soy de trabajar a la noche. Y con ella estábamos justamente con una taza de té, con las telas, cosiendo y eso era para nosotros un ritual hermoso. Lo hacía con mucho amor”.

Así define Hugo Viera de Amaral el origen de su pasión por el diseño, profundamente ligada a la figura materna y a esos primeros momentos de aprendizaje compartido.

Sus inicios en el diseño estuvieron signados por la inventiva ante la falta de recursos, demostrando una visión adelantada. “En mi primer desfile, yo estaba estudiando diseño y yo ya quería hacer un desfile, yo no podía esperar a terminar y ahí recién. Yo quería hacerlo y como no tenía los medios y todo el presupuesto que se requiere para hacer un desfile, empecé a recolectar cosas recicladas, papel, bolsa, lo que venga, basura, media sombra, etc.”, revivió.

“Hice un desfile show, mi primer desfile fue un desfile show hecho todo con materiales reciclados y eso también llegué a hacerlo tres años seguidos. Pero también en esto tuvo mucho que ver mi primera profesora de diseño que fue María Eugenia Lutz, que ella me incentivó a participar de una feria de ciencias en donde había que hacer un vestido con algo reciclado y yo hice un vestido de novia solamente de papel, pero tenía un trabajo de un mes”.

Este primer paso, impulsado por su profesora, dio paso a su creatividad, dedicación y a la semilla de su estilo performático.

Su trayectoria tomó rumbos diversos antes de consolidarse en el diseño actual, enriqueciendo su perspectiva artística. “Después hubo un lapso en el que me dediqué a otras ramas del arte. Fui bailarín, peluquero, maquillador y fue como mutando todo. Pero eso también ayudó a que hoy mi marca sea lo que es, porque saqué un poco de todos lados. Eso es lo que trato de mostrar siempre en pasarela, un desfile show, un desfile dinámico, que esté incorporado todo, desde el pelo, maquillaje, un poco de actuación”.

Así las cosas, relató que en el Oberá Moda Show presentó Wicca, una cápsula reveladora de su universo estético y sus influencias. “Wicca para mí representa todo mi personalidad. Me gusta mucho lo esotérico, me gusta mucho lo oscuro, jugar con lo que es bruja, los cuentos, las villanas y Wicca encierra todo eso. Trato de resaltar y de hacer algo lindo de lo que para mucha gente no está muy bien visto, por ejemplo, la muerte, las brujas, las calaveras, las arañas, las serpientes, esas cosas y es como que trato de darle una vueltita de rosca para que eso sea algo elegante, lindo y sexy. Wicca estuvo un año conmigo, acompañándome desde el año pasado. Tuve varios desfiles con esta cápsula que fue mutando a medida que pasaron las temporadas. Dimos por cerrada la temporada Wicca”.

De cara al futuro, anticipó una evolución dentro de su estética oscura, ya que en un nuevo trabajo busca explorar nuevos símbolos y significados. “Wicca fue la que terminó de cerrar la estética de lo que yo quería para mi marca. Y por ende, va a seguir con la misma estética oscura. Vamos a dar una vueltita de rosca, vamos a jugar un poquito más con lo prohibido. Puede aparecer una manzana, puede aparecer una serpiente”.

Mirando hacia sus inicios en Oberá, Hugo Viera de Amaral compartió una reflexión sobre el camino recorrido y el futuro. “No dejar de soñar. Porque la verdad que yo desde chiquito siempre soñé con estar en un escenario. Quizás no estoy en el escenario como el bailarín que fui, pero sí con una marca que me representa a mí y que en sí soy yo. No dejar de soñar, no darte por vencido. Siempre hay fallas, siempre va a haber tropiezos y hay que saber manejar la frustración.

“La frustración es algo que juega mucho en contra y hay que saber llevarla”, sentenció.