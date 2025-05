El ministro Ramiro Aranda sobre las pruebas Aprender 2024: “Son una muestra muy chiquita que no representa la realidad de Misiones”

El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, aseguró que los resultados de las pruebas Aprender 2024 no dan cuenta de la realidad provincial. Se realizaron solo en 198 de las más de 3 mil escuelas y forman parte de la evaluación del instrumento nacional con nuevas variables que se utilizará a mayor escala próximamente. Así, detalló las acciones que lleva adelante su gestión para fortalecer la lectoescritura. Cuestionó el uso irrestricto de dispositivos en la infancia y anunció la implementación de una guía de ciberseguridad en las escuelas.

Entrevista Santa María de las Misiones

“Primero y principal, esa muestra no es representativa”, sostuvo Aranda en una entrevista radial. “Nosotros tenemos en la provincia más de 3.000 escuelas y el censo muestral se hizo en 198. Se tomaron al azar algunos terceros grados, por un total de 4.000 alumnos. Nosotros anunciamos a comienzo del ciclo lectivo que tenemos 470.000 alumnos en Misiones. Entonces, si a 4.000 se les hizo una prueba muestral, no puedo decir que eso es lo que está pasando en toda la provincia, es muy chiquitito, no llega a un porcentaje ínfimo”.

El ministro aclaró que “no significa que no hay que darle importancia”, pero que los datos del operativo Aprender “se tomaron para probar cómo funcionaba el instrumento” y remarcó que “las variables de evaluación cambiaron respecto a 2016”, lo cual impide una comparación directa.

“En el 2016 la única variable fue cómo era la comprensión de textos largos de los estudiantes, ahora se sumaron variables como los textos cortos y los textos con imágenes”, se explayó.

Inclusive mencionó que Misiones decidió participar voluntariamente de esta prueba muestral para colaborar con su validación a nivel nacional. “Se hizo para probar cómo funcionaba el instrumento, a nosotros nos gustó el instrumento, lo vimos, lo evaluamos porque vos cuando cambiás un instrumento y las variables primero lo tenés que probar, lo probás con una muestra chiquita”.

“Porque podíamos decir que no lo hagan acá en Misiones, pero nosotros dijimos que sí, dimos a las escuelas, háganlas en las que quieran, porque era muestral. A partir de esto, sí se va a hacer a futuro en todas las escuelas de la provincia. En Misiones siempre tenés 100% de participación en las pruebas Aprender, hay otras jurisdicciones que no. Y eso nos permite ver que las acciones que estamos haciendo están bien”, completó.

Así, Aranda destacó la implementación del Plan de Alfabetización lanzado hace un año y afirmó: “Nosotros comenzamos con el plan priorizando la primaria, sobre todo primer y segundo grado, para que los chicos en tercer grado ya estén leyendo. Estamos capacitando a docentes, a directivos y ahora también a todos los supervisores de gestión pública y privada. Por supuesto que nos preocupa y estamos”.

“Si yo no estuviera con ningún plan de trabajo en primaria, diría: ‘Me voy a preocupar porque no estoy haciendo nada’. Estamos haciendo y eso nos ayuda a decir: ‘Sigamos fortaleciendo en este camino’, pero vale aclarar que los datos son muestrales, una muestra muy chiquitita de un universo que es muy grande”, remarcó.

Sobre la metodología aplicada en el plan particular de la tierra colorada, el funcionario provincial explicó: “El año pasado nos aprobaron el plan y ya lo actualizamos este año. No esperamos. Lo adaptamos según lo que vimos en las escuelas. Elegimos el método variable. No podemos tomar al estudiante como una unidad estática. Según la realidad del estudiante se adapta el método. Eso es una ventaja”.

Consultado sobre la influencia del nivel socioeconómico en el aprendizaje, señaló que “en las pruebas anteriores habíamos mejorado los indicadores en los sectores menos favorecidos económicamente, pero hay menor accesibilidad a los libros. Yo siempre defiendo y milito mucho el regalar libros a los chicos. Sale más barato que un juguete y sirve para toda la vida”.

Misiones implementará una guía de ciberseguridad en las escuelas

En cuanto al uso de dispositivos electrónicos, opinó que “los niños no deberían tener uso irrestricto de celulares en las casas. Ese 30% que está en niveles incipiente 1 y 2 viene particularmente vinculado con el uso irrestricto de tecnología y otra cosa que milito mucho es que no es el chico el que elige el celular en vez del libro, es el adulto el que le acerca eso”.

Sin embargo, en referencia al uso de celulares en las aulas, consideró que “no hay que prohibirlo porque el docente controla. En las escuelas no pasa que un chico prende una computadora y el docente no sabe qué está haciendo. En la casa es distinto». Por eso, anunció que avanzarán en una Guía de Ciberseguridad adaptada a las escuelas.

«Estamos haciendo ahora las adaptaciones para la escuela porque vamos a generar un documento, como una educación comunitaria tanto para docentes, para estudiantes y también para los padres sobre el uso responsable de dispositivos, cuáles son las implicancias particularmente yo ya lo hice como director de escuela pero me parece que es algo que inmediatamente tenemos que ir avanzando para hacerlo a nivel provincia porque también muchas veces las familias pecan por desconocimiento».

Confesó que desde su rol de padre primerizo también le dio un celular a su hija de un año pero por fortuna «alguien me enseñó los riesgos que tenía que este viendo videos de YouTube», por lo que optó por acercarla al objeto libro.

«Uno no nace sabiendo entonces nosotros necesitamos también poder promoverlo desde la escuela, hacer un trabajo articulado. No es responsabilidad exclusiva la escuela, pero por supuesto que si podemos tener acceso también a los libros y que el único acceso al libro no sea solamente la escuela, es algo muy bueno», argumentó el funcionario.

Por último, en alusión a los viajes estudiantiles, especialmente los de 7mo grado, Aranda reafirmó que el Ministerio de Educación promueve las salidas dentro de la provincia. “Tenemos hermosos lugares para conocer, con una red de salud muy importante. Siempre decimos a las familias que los viajes dentro de Misiones tienen requisitos distintos a los que son fuera de la provincia. Ahí es donde más énfasis pusimos en el protocolo del viaje estudiantil, que fue donde hubo incidentes”.