Posadas | El Instituto Roque González organiza una nueva edición de su bicicleteada solidaria: cómo inscribirse

El Instituto Roque González organiza una nueva bicicleteada solidaria este 17 de mayo. Numerosas instituciones de la ciudad reciben ayuda gracias a esta tradicional actividad. Mariela Bogado, coordinadora de la comisión de padres Familia Verbita, destacó la unión de familias, exalumnos y docentes para sostener la iniciativa e invitó a la comunidad a sumarse.

La bicicleteada solidaria del Instituto Roque González es una actividad que trasciende lo deportivo y se convierte cada año en una verdadera muestra de compromiso comunitario.

Bogado reveló en Tres Miradas, programa emitido los miércoles a las 18 por Misiones Online, que “surgió en el año 2000, después de un Encuentro de Colegios Verbitas que se hizo acá en Posadas. Surge la idea de mostrar un nexo con la comunidad y también el espíritu solidario y misionero que tiene la Congregación Verbita. El colegio ya venía con algunas familias anteriores haciendo una bicicleteada hasta la quinta, que queda detrás del hospital de Fátima. Se juntaban, iban, pasaban un rato agradable, los chicos jugaban al aire libre”.

El evento, que este año se realizará el sábado 17 de mayo, convoca a pedalear pero también a colaborar de otras formas. “A veces uno dice, yo no puedo ir a pedalear. Señores, no importa si ustedes no pueden ir. Pueden acercar alimento no perecedero. Algo tan básico y elemental como leche, como harina, fideos. Pueden comprar y llevarlos directamente a la institución o pueden llamarnos que nos acercamos a retirar. Ustedes no tienen idea la importancia de lo que pueda donar en esta bicicleteada de solidaridad. Es el compromiso del ciudadano con el que más necesita”, subrayó María Bower, una de las conductoras del programa y colaboradora histórica.

El impacto de esta actividad no es menor. Según detalló Bogado, “el año pasado llevamos a uno de los comedores que vamos siempre, el de Medalla Milagrosa. Cuando llegamos, la señora me dice: ‘Hace una semana que me quedé sin mercaderías. Voy pidiendo a los locales, a los negocios, a los conocidos que me den lo que pueden para que yo pueda cocinar’. A ese comedor asisten 180 chicos. Y cuando nos ve llegar dice: ‘Ustedes no entienden lo que significa para mí’. Eso se repite en todos lados, la alegría con la que nos reciben los lugares es algo que te llena el alma directamente”.

“Muchas de las instituciones esperan y ya cuando saben que se está acercando, a veces presentan nota incluso porque esperan la solidaridad de la gente”, remarcó.

Además, a lo largo del año, la comisión Familia Verbita impulsa diferentes acciones que fortalecen el vínculo entre el colegio y la comunidad. “Empezamos el año con el roperito solidario o feria de uniformes. Luego hacemos la bicicleteada solidaria, acompañamos la Misión Bíblica, la estudiantina, regalos para el Día del Docente, Día del Estudiante y cerramos con el acto de colación de los quintos. Son actividades que unen, que hacen escuela más allá del aula”, confesó Bogado.

Inclusive durante la pandemia, la tradición se sostuvo. “Ese año fue el año del Zoom. Todo era virtual y no queríamos dejar pasar un evento tan importante. Si bien el objetivo es la solidaridad, el colegio entero se reúne. Exalumnos, gente que colaboró años. Quisimos vernos las caras y celebrar esta unión que tiene el colegio. Y fue así, lo hicimos por Zoom con gente que ya se había ido, con gente que estaba”.

De esta manera, la coordinadora expresó su deseo para este 2025: “Brindaría por las familias porque esto no es un trabajo que se haga solo. Brindo por todos esos corazones solidarios que queremos seguir sumando este año. Espero que se prendan y nos acompañen. Sea una hermosa bicicleteada un año más”.

La bicicleteada se realizará el sábado 17 de mayo, con concentración a las 13.30 frente al colegio. Desde allí partirán rumbo a la quinta del establecimiento. Las inscripciones están abiertas: los alumnos deben anotarse con sus docentes o preceptores, mientras que quienes no formen parte del colegio pueden hacerlo en el SUM de la institución.

Tiene un valor de 1.000 pesos más un alimento no perecedero

Para aquellos interesados en colaborar que no pertenezcan al colegio se habilitaron enlaces en redes sociales para realizar donaciones virtuales. Para más información pueden encontrarlos en Facebook: Instituto Superior Roque González .

Todo lo recaudado se destinará a la compra de mercaderías que serán distribuidas a instituciones y comedores de la provincia.