Yerba mate | Jonás Peterson sostuvo que la decisión del INYM de derogar el límite a nuevas plantaciones “es una cachetada enorme”

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dejó sin efecto de manera oficial la Resolución 170/2021. Esta establecía topes en la extensión de tierra que los productores podían destinar cada año a nuevas plantaciones. Dicha regulación, ahora anulada, limitaba las nuevas plantaciones de cada productor a un máximo de cinco hectáreas anuales o al 2 % de la superficie que ya tenían registrada. Sobre esta medida, el productor yerbatero Jonás Peterson ofreció su perspectiva.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/05/05-06-SantaMariadelasMisiones-Jonas-Peterson-Oficializan-derogacion-170-plantacion-yerba-8.15.mp3

Audio: Santa María de las Misiones

Ante este avance en la profundización de la política nacional de simplificación y liberalización de los mercados, Jonas Peterson, manifestó: “Para mí es una cachetada enorme porque fui uno de los que trabajó para lograr la resolución 170. Es una resolución muy importante y es una de las bases de la regulación de nuestra propia actividad dentro del Instituto Nacional de la yerba mate”.

Tal vez te interese: El INYM derogó la resolución que limitaba nuevas plantaciones de yerba mate y Sturzenegger lo celebró: “A conquistar el mundo”

Respecto a la postura de los directores del INYM, Peterson lamentó: “El hecho de que los directores del sector productivo, sobre todo, y lo del sector cooperativo, no la hayan defendido, es lamentable porque más allá de que el Gobierno nacional no quería avalar la resolución 170, pues podían derogar la resolución que avalaba la 170, dejaban sin aval el apoyo a la resolución 170; pero la 170 podía seguir existiendo como resolución dentro del seno del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Hoy el instituto toma una decisión similar a la que tomó el gobierno nacional. Esto es ridículo”.

En este sentido, puso énfasis en la dificultad de revertir la medida: “Lo que cuesta llegar a volver a hacer una resolución como la 170, que nunca más la vamos a poder tener porque para tanto para eliminarla como para volver a restituirla, necesitamos dos tercios de los votos de los directores del del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Es increíble que los directores tanto de producción como de cooperativa no la hayan defendido como corresponde”.

Por lo tanto, para Peterson a dicha medida “solamente no la tenían que derogar. La resolución 170 podía quedar vigente. En algún momento el Gobierno nacional va a cambiar y se puede volver a aplicar la resolución 170. Hoy la eliminaron desde el INYM mismo”, cuestionó.

Tal vez te interese: Yerba mate | Desplome de la cosecha alarma a productores pese a recuperación del consumo

Por otro lado, sopesó el impacto de las políticas desregulatorias en los pequeños productores: “La lógica del Gobierno nacional hoy es llevarnos hacia la concentración y que existan pocos y grandes productores y eliminar a los pequeños productores. Por eso, plantean como método de producción la alta competitividad y no la posibilidad de sostener a los pequeños, a los medianos productores dentro de su chacra viviendo con su familia”.

Además, Peterson señaló algunos puntos respecto a este proceso que sigue los lineamientos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023: “Siempre fui muy crítico de que no se haya defendido el instituto y que no se haya defendido o por lo menos no hayamos tenido nosotros la posibilidad de ver que nuestros legisladores voten en contra del DNU, que nos llevó a esta situación”, observó.

“No entiendo cuál es el acuerdo, cuál es la negociación, pero la verdad que yo mirando desde mi actividad, desde mi punto de vista somos los afectados hoy. Fíjense la situación que estamos viviendo hoy. Realmente no encontramos la salida, no vemos cómo reordenar nuestra actividad. Tenemos un instituto totalmente destruido. Gracias a Dios tenemos algunos dirigentes que todavía acompañan desde el Ministerio del Agro, desde su posición; pero lastimosamente los que tenían el voto allá en Buenos Aires no acompañaron”, completó.

En consecuencia, Peterson aseveró que esta medida representa un paso más hacia la desaparición del pequeño productor y recordó alguna vez escuchar decir al presidente Javier Milei que “el monopolio no es del todo malo”.

En este sentido, remarcó que con sus declaraciones el presidente de la Nación “ plantea de alguna manera la desaparición de pequeños productores. Somos una provincia totalmente minifundista, somos pequeños y medianos productores y lo que plantea el Gobierno nacional es el acuerdo con pocos, no con muchos. Que diferentes actividades estén manejadas por pocos. Son cinco o seis los que tienen el dominio de la actividad”.

De esta manera, sobre el futuro de los yerbateros, Peterson describió: “La verdad que todos los productores estamos muy mal, estamos pasando una situación muy difícil realmente y cada día menos sabemos cómo llevar adelante esta situación”.