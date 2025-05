Violento femicidio en Puerto Iguazú: “Quitaron la vida de Juana y dejaron solo a su hijito”, lamentó la hermana de la víctima

La joven de 23 años fue encontrada con 27 heridas punzocortantes en su vivienda de la comunidad Yriapú, en Puerto Iguazú. El único detenido es su ex pareja, quien se abstuvo de declarar ante el juez. La hermana de la víctima confirmó que estaban separados desde hacía dos meses y que ella no compartía detalles de su vida personal.

Juana Maciel, una joven de 23 años, fue encontrada sin vida en la madrugada del lunes dentro de su vivienda, en el territorio de la comunidad indígena Yriapú, en la zona de las 600 hectáreas de Puerto Iguazú. El hallazgo fue realizado por una de sus hermanas, quien dio aviso a las autoridades. Personal de la Comisaría Primera y efectivos de la Policía Científica intervinieron en la escena, donde se incautó un cuchillo que será sometido a peritajes para establecer si se trata del arma utilizada en el ataque.

El informe preliminar de la autopsia reveló que Maciel presentaba 27 heridas punzocortantes. Una de ellas le perforó el corazón, provocándole una hemorragia interna que resultó letal. Otras lesiones de gravedad fueron localizadas en el rostro y en la zona del cuello.

Este miércoles, el único detenido por el hecho, Ismael C., de 29 años, se presentó ante el juez de Instrucción N.º 3, Martín Brites. En la audiencia se abstuvo de prestar declaración indagatoria, designó abogado defensor y fue formalmente imputado por el delito de femicidio. Según fuentes judiciales, la imputación responde a un homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, calificación que contempla la pena de prisión perpetua. El acusado continuará alojado en una dependencia policial de la ciudad, bajo custodia.

Silvia Maciel, hermana de la víctima, aseguró que Juana había finalizado la relación con el sospechoso dos meses antes del crimen. “Hacía dos meses que ya se separaron”, declaró. Y agregó: “Ella era muy reservada con su vida. No le contaba las cosas a nadie. Ni siquiera a mamá. Solo una vez, a otra hermana, le dijo que estaban pasando algo así”.

Silvia explicó que Juana vivía sola con su hijo de ocho años, Alexsandro Jesús, y se dedicaba a tareas domésticas y a la elaboración de artesanías. “Era tranquila y siempre estaba en casa. Se dedicaba solo a su hijo. No le gustaba salir”, describió. Respecto a la relación con el acusado, expresó: “Cuando íbamos ahí a la casa, él salía, no estaba. No compartía con nosotros”.

Consultada sobre si creían que el crimen fue cometido por el ex compañero de su hermana, respondió sin dudar: “Obviamente fue él. Mi hermana no tenía conflicto con nadie. Queremos justicia por ella. No vamos a dejar que esto quede así”.

A su vez, Silvia lamentó que le arrebaron la vida a su hermana y dejaron a su sobrino sólo.

La causa se encuentra en plena etapa de instrucción. El juez Brites prevé continuar en los próximos días con la ronda de declaraciones testimoniales. Algunos vecinos habrían escuchado gritos la noche del crimen e incluso podrían aportar detalles clave sobre el hecho. La expectativa de los investigadores está puesta en la reconstrucción precisa del episodio y en la obtención de pruebas que permitan sostener la acusación en sede judicial.

Mientras tanto, el imputado continuará privado de su libertad y a disposición del juzgado interviniente, a la espera del avance del expediente.