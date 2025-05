Riquelme habló por primera vez de la salida de Gago de Boca y aclaró los rumores sobre Bianchi y la llegada de Milito

En una entrevista con Jorge Rial para el programa Argenzuela, el ídolo de Boca también respondió a las controvertidas declaraciones del periodista Gabriel Anello.

La salida de Fernando Gago del club, cuando Boca se encontraba en la cima de la tabla anual, sorprendió a muchos y generó incertidumbre entre los hinchas. El equipo había atravesado varios tropiezos en la temporada, como la eliminación de la Copa Libertadores contra Alianza Lima y la reciente derrota ante River en el Monumental. Sin embargo, Riquelme se mostró agradecido con el trabajo de Gago: “Esto es fútbol. A Fernando lo quiero mucho, ha disfrutado cada día y donde siga su carrera le voy a desear que le vaya bien”, expresó el presidente.

En cuanto a la situación actual, Riquelme confirmó que Mariano Herrón, actual técnico interino, continuará en el cargo hasta donde el equipo llegue en el Torneo Apertura: “Dios quiera que siga hasta Santiago del Estero (sede de la final). Tenemos confianza en los jugadores y la ilusión de llegar hasta el final. Respetamos a cada equipo y sabemos que si lo hacemos bien tenemos muchas chances de seguir avanzando”.

¿Bianchi o Milito en Boca?

Tras la salida de Gago, uno de los nombres que comenzó a sonar como posible sucesor fue Gabriel Milito, quien recientemente dejó el Atlético Mineiro. Sin embargo, Riquelme aclaró que no ha contactado al ex defensor: “Yo no llamé a nadie”.

Además, ante los rumores que indicaban la posibilidad de que Carlos Bianchi regresara al club para un tercer ciclo como entrenador, Riquelme desmintió rotundamente la versión: “No tengo idea de dónde salió eso. A Bianchi yo lo adoro: espero que ande bien y que esté disfrutando con su esposa”.

La respuesta de Riquelme a Gabriel Anello

En las últimas horas, el periodista deportivo Gabriel Anello desató una controversia con sus comentarios racistas hacia Riquelme, a quien calificó de manera despectiva. Anello se refirió al ídolo de Boca como “el negro más lindo del mundo” y sugirió que la comunidad debe aceptar a las personas según su color de piel, algo que generó repudio en el mundo del fútbol.

Riquelme respondió con calma: “A mí me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios, negros, tengo respeto hacia todos”. Además, hizo referencia al apoyo de su hija, quien le brindó palabras de aliento ante la situación: “Mi hija me dijo ‘nunca van a parar, siempre van a hablar mal de vos, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo’, es una maravilla. Me alegró el día con eso”, concluyó.

El presidente de Boca también indicó que el club tomará cartas en el asunto respecto a los comentarios de Anello, a quien Riquelme agradeció el apoyo recibido por parte de la hinchada y sus compañeros.