Tras el triunfo en Formosa, Mitre se prepara para recibir a Juventud Antoniana este domingo: entradas disponibles en Ticket Misiones

Cristian Estigarribia, delantero de Mitre, expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo en el Federal A y su adaptación al club. A pesar de la dificultad del torneo, destacó el compromiso del plantel y la importancia de los jugadores recuperados para lograr el objetivo: mantener la categoría y seguir luchando por el ascenso.

Estigarribia se mostró optimista tras una semana cargada de emociones, destacando tanto su rendimiento personal como el de su equipo. A pesar de algunas molestias físicas, se mostró satisfecho con su aporte y la unidad lograda en el plantel.

“La verdad que estoy bien, por ahí molesta un poco, pero me deja jugar, así que tranquilo y contento por aportar al equipo”, expresó el jugador.

El plantel de Mitre, que se enfrentó a Sol de América el pasado fin de semana tras una serie de partidos complejos, logró sacar un valioso triunfo 1- 0 que le permitió recuperar el ánimo. “Es muy difícil ganar en Formosa, pero gracias a Dios, nosotros creo que no cometimos errores y nos trajimos los tres puntos”.

A lo largo de la entrevista con Fórmula Tuerca, el delantero, enfocado en el rendimiento grupal, reconoció que en este tipo de torneos, la diferencia entre ganar o perder puede ser mínima.

En ese sentido, hizo hincapié en la figura de Guillermo Sánchez, el arquero del equipo, quien nuevamente fue crucial para la victoria. “Guille es increíble, aparece cuando tiene que aparecer. Nosotros estamos confiados con él, siempre te salva en los momentos justos. Tapó dos o tres bochas increíbles, es un gran arquero y creo que el Federal A le queda corto”.

En cuanto a la dinámica del campeonato, no dudó en señalar la paridad del Federal A, un torneo muy competitivo donde los equipos están muy parejos y donde un pequeño error puede costar caro. “El Federal A es muy parejo, vos sabés que podés perder contra cualquiera, pero obviamente si estás concentrado, mayormente te llevás algo. Creo que este torneo tiene por ahí eso que entrás en un pozo, que de dos o tres fechas que no podés ganar, porque son todos parejos”, explicó.

El jugador expresó además su optimismo respecto a la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades y mejorar su rendimiento en la segunda mitad del campeonato.

“Lo importante es que levantamos cabeza después de cuatro partidos y más de visitantes, que eso nos levanta el ánimo”, dijo Estigarribia, quien confía en que los partidos de local serán clave para alcanzar el objetivo principal: la permanencia en la categoría. “Ahora tenemos dos partidos de local que creo que tenemos que dejar los seis puntos acá en casa”, agregó.

Mitre viene sufriendo algunas bajas, como la de Julio Cáceres, quien estará fuera por un largo período debido a una lesión en su tendón de Aquiles. “La baja de Julio nos pegó un poco porque es un jugador importantísimo, le da mucho a Mitre, muchos jugadores se van recuperando, y eso es bueno, porque en el Federal A termina jugando quien menos se lo espera, así que hay que trabajar duro para mantener a Mitre en el Federal y obviamente que tenemos hambre y queremos clasificar”, destacó, señalando que el plantel largo de Mitre será una ventaja importante de cara a la parte final del torneo.

“Posadas es una ciudad hermosa, me siento muy cómodo”

En otro tramo de la charla, el jugador se refirió a su llegada a Mitre, un club que le había llamado la atención por su organización y estructura. “Yo estaba en Mendoza el año pasado, y después de competir en Gutiérrez en el Federal A, la idea era seguir por esos lados pero no me cerraban los clubes de allá, no terminaba de convencerme lo que ofrecían. Me dio una mano el arquero, habló con la dirigencia de Mitre y me preguntó si quería venir para estos lados”, contó.

Otro motivo que lo alentó a unirse al club misionero fue el testimonio de su compañero. “Elías ya había venido para estos lados. Si bien ya enfrentándolo hace dos añitos atrás, se notaba que era un club muy ordenado, un club lindo y Elías me dijo lo mismo, así que tomé la decisión de venir”.

Finalmente, el joven resaltó su adaptación al club y a la capital misionera. “Muy contento, Posadas es una ciudad hermosa. Me siento muy cómodo con el club, con mis compañeros, con todos”.

Con un calendario exigente por delante, Mitre busca la forma de mantenerse en la pelea por el ascenso mientras luchan por consolidarse entre los mejores equipos de la categoría.

El próximo partido será este domingo cuando el Auriazul recibirá a Juventud Antoniana de Salta a partir de las 16 en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni de Posadas. “Esperemos que de local nos podamos hacer fuertes y tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos”, cerró.