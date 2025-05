Este martes, los delegados estudiantiles de Posadas elegirán a la nueva comisión directiva de Apes. Las elecciones se realizarán de 18 a 20 horas en el Ministerio de Educación, y la lista ganadora será presentada el 8 de mayo. También se recordó que los ensayos de bandas y cuerpos de baile aún no están permitidos.

Este martes 7 de mayo, de 18 a 20 horas, los delegados estudiantiles de las escuelas secundarias de Posadas se reúnen en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones para votar y elegir a la nueva comisión directiva de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes). Los habilitados para participar en las elecciones son los representantes de las instituciones educativas posadeñas ante Apes.

Según el cronograma oficial, tras la jornada electoral, la lista ganadora se presentará formalmente el miércoles 8 de mayo, marcando el inicio del nuevo período de liderazgo estudiantil.

La nueva comisión tendrá su primera reunión oficial el 9 de mayo, con autoridades del Ministerio de Educación y representantes de la Municipalidad de Posadas. El encuentro tendrá como objetivo coordinar los trabajos preparativos para la Estudiantina 2025.

En paralelo, desde el Ministerio recordaron a la comunidad educativa que los ensayos de bandas musicales y cuerpos de baile aún no están autorizados. Según la Ordenanza Municipal III – N° 286, los ensayos solo pueden llevarse a cabo dentro de los 90 días previos al inicio del desfile, como lo establece el Artículo 10 de la normativa. Además, el Artículo 22 prohíbe ejecutar instrumentos en la vía pública fuera de los días y horarios habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Listas presentadas

María Figueroa Escalante, candidata a vicepresidenta de la lista número 1 «Voz en Acción», enfatizó la relevancia del debate para su lista: «Para nosotros, esta instancia representa una oportunidad buenísima para enviar nuestro mensaje. Queremos que la Estudiantina sea un espacio donde los chicos puedan participar desde antes, que sean escuchados. No puede ser que los protagonistas de esta fiesta, los chicos, no tengan información de primera mano o no sean la voz que resuene en toda la provincia», manifestó Figueroa Escalante, quien también destacó el trabajo de su lista, que ha recorrido 25 colegios y hablado con más de 30 estudiantes. «Queremos que APES sea verdaderamente representativa de todos los estudiantes de Posadas», agregó.

Lista completa:

Presidente: Da Rocha Eliana Valentina

Vicepresidente: Figueroa Escalante María

Secretario General: Rodríguez De Lima Nadia Camil

Tesorero: Machado Paloma Berta Gloria

Secretario de Actas: Kulcsar Daniela Victoria

Sub Secretario General: Batista Luciano Martín

Iara Duarte, candidata a vicepresidenta de la lista número 2 «La de los estudiantes», también participó activamente en el debate, subrayando su visión sobre la importancia de devolverle el poder a los estudiantes: «Queremos un cambio real, que las decisiones de APES sean tomadas por los estudiantes y para los estudiantes. No podemos permitir que los adultos sigan tomando decisiones que no les corresponden, porque no entienden nuestra realidad», dijo Duarte. Además, mencionó que uno de los principales objetivos de su lista es la reforma del estatuto de la APES, criticando las incoherencias y faltas de redacción en el documento actual.

Lista completa:

Presidente: Altamirano Ivan Emmanuel

Vicepresidente: Duarte Lara Agustina

Secretario General: Cattivelli Dana Aryana

Tesorero: Silvero Florencia Estefanía

Secretario de Actas: Villar Facundo Leonel

Sub Secretario General: Giménez Camila Abigail

Andresito De Lima, candidato a presidente de la lista número 3 «U.N.I.R.», subrayó la importancia de la unidad entre los estudiantes: «Lo que más buscamos es la unidad, no solo dentro de la APES, sino también en la sociedad. Este año, los chicos tienen que ser escuchados y tener el respaldo de la organización estudiantil», expresó De Lima. En cuanto a la Estudiantina, agregó: «Queremos que todos tengan las mismas condiciones para participar. La Estudiantina es una fiesta de todos, no solo de los estudiantes, sino también de las familias, que hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos puedan participar», dijo De Lima, refiriéndose a la importancia de un evento inclusivo.

Lista completa:

Presidente: De Lima Andresito Roberto

Vicepresidente: Rodríguez Ferreira Tomás

Secretario General: Correa Maximo Joel

Tesorero: Soto Natalia Florencia

Secretario de Actas: Maciel Axel Yonatan

Sub Secretario General: Nuñez Barboza Alma Josefina

Denis Gabriel Villalba, candidato a presidente de la lista número 4, resaltó el valor del debate como un espacio de intercambio: «Nos gusta poder compartir nuestras propuestas con las otras listas, porque nos permite conocer sus ideas y entender sus enfoques. Nosotros no estamos aquí solo como lista, sino por los estudiantes, para que todos tengan voz», comentó Villalba. En relación con la Estudiantina, expresó la necesidad de incorporar un sistema de primeros auxilios y mejorar la seguridad durante el evento. «Queremos que la Estudiantina sea segura y accesible para todos. Además, proponemos cambios en el reglamento para asegurar que todos los estudiantes puedan disfrutar de la fiesta sin contratiempos», concluyó Villalba.

Lista completa:

Presidente: Villalba Denis Gabriel

Vicepresidente: Parra Rosa Lautaro Javier

Secretario General: Belaustegui Rodrigo

Tesorero: Cielma Mirko Adrian

Secretario de Actas: Meza Facundo

Sub Secretario General: Olivera Zimmermann Sofia Gabriela