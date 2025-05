La Escuela de Robótica de Misiones en el RSM Challenge Internacional 2025: “Compartimos con un montón de amigos que conocíamos por las redes, fue muy lindo”

El RSM Challenge Internacional 2025, celebrado en Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, contó con la destacada actuación del conjunto misionero. Como único representante argentino, la Escuela de Robótica de Misiones compitió con un impresionante despliegue tecnológico en categorías como Minisumo Autónomo (con seis robots), Minisumo RC (un robot) y Velocista Seguidor de Líneas Pro (un robot).

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2025/05/05-06-SantaMariadelasMisiones-Franco-Gallardo-Competencia-Escuela-Robotica-Brasil-18.30.mp3

Audio: Santa María de las Misiones

Franco Aguirre, miembro del equipo misionero, describió sus impresiones sobre su paso por Brasil: “Una experiencia tremenda. Fue muy enriquecedora en conocimientos. Conocimos a un montón de amigos que quizás conocíamos por las redes de Robótica. Fue muy lindo”.

“El nivel que encontramos allá fue una locura. Muy alto nivel tiene Brasil en la robótica. Y para prepararnos nosotros a los robots que tenemos acá también los probamos mucho entre nosotros y también en las competencias argentinas”, observó respecto al certamen.

En referencia, a los robots de las escuelas, sostuvo que “estos son proyectos que llevan varios años trabajándose, siempre puliendo los detalles y demás. Por ejemplo, mi robot estrella tiene alrededor de 4 o 5 años de trabajo”.

“Los proyectos que vamos desarrollando, los vamos mejorando, depende de las necesidades que tiene cada proyecto y cumpliendo metas propias de cada proyecto también”, completó.

Respecto a cómo se sumaron al torneo, Aguirre destacó que ya son conocidos en el circuito: “La propia organización nos invitó a participar. Somos un grupo que llegamos a participar el año pasado, representando a Argentina en Rumania”.

Mirada a futuro y cosecha de talentos: “En robótica estamos bien posicionados”

A propósito del nivel de la robótica en la tierra colorada, Aguirre señaló: “La provincia de Misiones apoya mucho a la tecnología, a todo el desarrollo educativo con robótica. Estamos posicionados bastante bien comparado a otros lugares. Tenemos la Escuela de Robótica que nos apoya mucho y enseña desde chicos el tema de las habilidades de trabajo en equipo y demás, realmente ayuda y nos hace crecer como una provincia tecnológica”, destacó.

Por lo tanto, se puso firme de cara al futuro: “Para avanzar tenemos que tener conocimientos. Lo ideal siempre es compartir lo que uno aprende. La robótica es un lugar muy amplio, es un tema muy amplio con muchas ramas en donde siempre podemos encontrar un poco más. Lo bueno es que entre los jóvenes que hacemos robótica se forma una comunidad muy amistosa donde buscamos compartir todos nuestros conocimientos y ayudar a los que recién empiezan para poder seguir aprendiendo todos juntos. La idea es no comercializar el conocimiento sino compartirlo. Hay mucha gente que justamente vende, por así decirlo, sus conocimientos sobre estos temas. Creo que siempre lo mejor es compartir y poder mejorar todos juntos, que es algo bastante importante como comunidad”.

Tal vez te interese: La Escuela de Música de Misiones celebró su 50° aniversario con un acto y tendrá una nutrida agenda para todo el año

Franco Aguirre, quien al momento en que se escribe esta nota tiene 20 años, narró sus comienzos en el mundo de los robots:

“Desde muy chico tuve la oportunidad de ir a la escuela robótica , con alrededor de nueve años. Con alrededor de nueve años fue donde hice mi primer prototipo de robot. Cosas con electrónica, motorcito, baterías, cosas que nos daban por casa, desarmando, algunos juegos de robótica y demás”.

En este contexto, “mi viejo se dio cuenta que había algo en mí que me estaba gustando. Conectar los cables, mover el motorcito, con baterías, con pilas. Se dio en unos años después que la escuela de robótica abrió, que tenía ya once años. Soy de las primeras camadas que entró a la escuela, de los más chicos era. Y hoy en día sigo junto a la escuela desarrollando proyectos y demás”, mencionó.

De cara al porvenir, Aguirre explicó: “Hoy en día estamos intentando innovar en todo lo que es el ámbito de las competencias o los proyectos más grandes. En proyectos de competencia no se puede innovar mucho, por así decirlo, porque son categorías ya estandarizadas. Pero igual estamos buscando eso. Hoy en día, lo que se busca mucho es el tema de inteligencia artificial, visión por objeto, visión digital, reconocimiento de imágenes. Además, vivimos muchas categorías que no había en Argentina y cosas que no había en Argentina que también nos gustaría innovar y traerlas acá. Que los chicos puedan verlas, aprenderlas”.

Tal vez te interese: Silicon Misiones lanzó la segunda edición del Bootcamp “Semillas del Futuro” para formar líderes tecnológicos

Para desmitificar la percepción de los robots como simples pasatiempos, Aguirre insistió en que tienen un trasfondo educativo.

“Muchos ven los autos con los que competimos, los robots, y dicen que son autitos o juguetes. Realmente tienen un propósito mucho mayor que es el enseñar conceptos y que los chicos, luego, esos aprendizajes puedan aplicarlos en la vida laboral”, evidenció.

“Muchas de las cosas que nosotros hacemos que parecen juguetes tienen grandes aplicaciones en el mundo real, en la innovación, en la automatización de procesos, en empresas grandes que usan cosas similares. Son cosas que los chicos van aprendiendo de una forma que realmente parece un juego, pero es mucho más que eso”, reflexionó.

A modo de cierre, exhortó a quienes desean arriesgarse en el mundo de la innovación y tecnología: “Probar, intentar, no dudar de preguntar nunca las cosas y no dudar tampoco de enseñar, porque muchos decimos lo de no dudar de hacer preguntas, pero tampoco hay que dudar de enseñar a los demás lo que uno hace. A veces te parece simple; pero muchas veces a uno no le sale”.

“Compartir conocimiento, aprender de los demás y nunca te quedes con preguntas”, remarcó Franco Aguirre.

Fotos IG: @escueladerobotica