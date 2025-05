Salud: se habilitó el primer centro recolector de leche humana en el hospital de Apóstoles

La puesta en marcha del nuevo espacio es el resultado de las actividades desarrolladas desde el Área Nutrición de la Unidad Coordinadora de Programa Materno Infantil en conjunto con el equipo del Banco de Leche Humana del Hospital Materno Neonatal, promoviendo la lactancia y donación del excedente cuando está asegurada la alimentación de su propio hijo.

Un Centro de Recolección de Leche Humana es un ámbito especializado dentro de una institución de salud, (hospital centro de salud) o de un Espacio Amigo de Lactancia, responsable de la promoción y apoyo a la Lactancia Materna. Dispone de un espacio físico equipado para la extracción y almacenamiento (freezer) congelador de la Leche Humana donada hasta la entrega al banco de leche.

Los bebés prematuros internados tienen más riesgo de enfermarse si no reciben leche humana. Donar Leche Humana es un acto de amor que salva vidas.

Una madre donante destacó la importancia del Banco de Leche Materna en Posadas: «Ayuda muchísimo y es super rápido»

Cecilia Lapunzina, madre de un bebé de cinco meses y licenciada en Psicología, compartió su experiencia sobre el funcionamiento del banco de leche materna en Posadas. Durante su testimonio, subrayó la relevancia de esta iniciativa, destacando la importancia de la leche materna en la nutrición de los recién nacidos, especialmente en aquellos que nacen prematuros o que deben enfrentar cirugías.

«Tuve a mi bebé en el Materno hace cinco meses y me super alegró cuando se implementó el banco de leche. Sé lo necesario que es, aunque mi bebé nació a término, soy consciente de las propiedades de la leche materna y la necesidad que tienen los niños en neo, sobre todo aquellos que no pueden ser amamantados inmediatamente», relató Lapunzina.

La psicóloga también se refirió al proceso para colaborar con el banco de leche y cómo es accesible para las madres que deseen sumarse. «Es algo sumamente sencillo. Las invito a que se informen de qué se trata. Es cierto que hay que asumir un compromiso, pero acá te asesoran y acompañan. Te dan el kit, te explican y todo se puede hacer en cualquier momento del día. Ayuda muchísimo, es super necesario», enfatizó.

Respecto a los tiempos y la facilidad del proceso, Lapunzina compartió: «Me contacté por WhatsApp y me respondieron inmediatamente. Me sacaron todas las dudas, porque no tengo mucho tiempo disponible, ya que estoy con mi bebé 100%. Me dijeron que la extracción para el análisis lleva solo 15 minutos. Me atendieron rápido, me dieron el kit y ya me vuelvo a casa. Además, si no puedo llevar la leche, ellos tienen un transporte que la busca».

El banco de leche materna es una herramienta clave para garantizar la nutrición adecuada de los recién nacidos más vulnerables y la colaboración de madres donantes es fundamental para el éxito de esta iniciativa, que busca brindarles una mejor calidad de vida a los bebés que más lo necesitan.