Denuncian a un hombre por acoso sexual en la Costanera de acceso sur en Posadas: “Lo vi masturbándose mientras me miraba”

Una vecina de Posadas denunció a un hombre por acoso sexual en la Costanera de acceso sur, en la zona del barrio Miguel Lanús, donde fue testigo de un acto indecente que la dejó conmocionada. La denuncia se presentó formalmente tras la viralización de un video grabado por ella misma, quien captó al agresor masturbándose en plena vía pública, cerca de las 7 de la mañana.

Paula González, la denunciante, relató lo sucedido: “Ayer a la mañana, como todos los días, salí a caminar. Pensé que era un tipo normal, pero luego me di cuenta de que me estaba mirando constantemente. Cuando decidí acercarme al asfalto para continuar mi rutina, el tipo se cubrió detrás de un árbol y comenzó a tocarse”. Fue en ese momento que Paula se dio cuenta de la gravedad de la situación: “Vi que el tipo se estaba masturbando. Yo me quedé paralizada, pero rápidamente saqué el teléfono y lo grabé”.

El video, que fue publicado en redes sociales, muestra al hombre cubriéndose la cara al percatarse de que estaba siendo grabado. En la grabación, se escucha a la mujer sorprendida y temerosa por la situación, repitiendo “este hombre que está acá se estaba haciendo la paja”.

El contenido recibió muchos comentarios tomándose el hecho para la burla por su manera de expresarse, restándole seriedad e importancia a la gravedad del asunto. “Me dio vergüenza decir tantas veces esas palabras, pero no me importaba. Estaba reaccionando de la manera que pude. Me asustó mucho”, comentó Paula, visiblemente afectada al recordar el momento.

La situación no solo afecta a Paula, sino que también involucra a su hija, quien reconoció al mismo agresor en un hecho similar ocurrido en marzo de este año. “Mi hija lo reconoció rápidamente. En marzo, a la misma hora, en el mismo barrio, este hombre se acercó a ella, se masturbó delante de ella y la persiguió. Mi hija pudo refugiarse en la escuela de cadetes de la Policía”, explicó Paula, quien en ese momento no pudo presentar pruebas de la denuncia. “Ahora, con este video, puedo demostrar que es la misma persona”, dijo, visiblemente preocupada por la seguridad de las mujeres y niños de la zona.

El caso despertó la alarma en la comunidad. “Muchas chicas también comentaron que fueron acosadas por un hombre con las mismas características. El problema es que muchas no hacen la denuncia. Si nadie denuncia, esto sigue pasando”, advirtió Paula, instando a las víctimas a presentarse ante la policía.

Paula finalizó su relato haciendo un llamado a la comunidad: “Este tipo anda suelto, y hasta que no lo encuentren, no vamos a saber quién será la próxima víctima. Yo no me voy a quedar callada. Si lo veo, lo reconozco. Si lo conocen, que lo denuncien, porque puede que mañana le toque a alguien más”.

La denuncia de Paula refleja la valentía de una mujer que, frente a la vergüenza y el miedo, decidió actuar y dar visibilidad a un problema que afecta a muchas otras personas, pero que pocas se atreven a denunciar.