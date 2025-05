“No mataron a nadie”: dura crítica de la defensa de Sebastián tras la condena a los hermanos Kiczka 

María Laura Alvarenga, abogada de uno de los condenados, cuestionó las penas del fallo por considerarlas excesivas. “Tienen más pena que algunos homicidios”, aseguró. El tribunal impuso 14 y 12 años de prisión a Germán y Sebastián Kiczka, respectivamente.

“No mataron a nadie, no abusaron a nadie”, afirmó con énfasis la abogada María Laura Alvarenga al salir de la audiencia en la que el Tribunal Penal N.º 1 dio a conocer este martes los fundamentos del fallo que condenó a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka. Las penas, de 14 y 12 años respectivamente, fueron impuestas por delitos vinculados a la tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado. En el caso de Sebastián, también por abuso sexual sin acceso carnal.

La defensa, sin embargo, insistió en que no se trató de abusos cometidos directamente ni de producción de ese material. “Descargaron vídeos, vídeos que están en línea, decimos. Si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128, ni siquiera mirarlos es delito. Si uno los mira en línea, no pasa nada. Esos vídeos siguen ahí”, dijo Alvarenga, cuestionando además el encuadre jurídico que dio lugar a penas que, según ella, son mayores que las aplicadas en algunos homicidios.

“Tienen más pena que algunos homicidios, imagínense”, repitió la defensora, quien representó a Sebastián Kiczka durante el juicio oral. Para ella, el tribunal —compuesto por los jueces Gustavo Bernie, César Yaya y Viviana Cukla— incurrió en un error técnico al calificar los delitos como un concurso real, es decir, delitos independientes que se suman en la pena. “Una única conducta desarrollada a lo largo del tiempo no puede configurar un concurso real, sobre todo si son todos del mismo tipo penal y del mismo bien jurídico”, sostuvo.

Durante su declaración en Misiones OnLine, Alvarenga también apuntó a la falta de claridad sobre la procedencia del material: “No se sabe quién lo produjo, ni de dónde salió. No se conocen las víctimas. No sabemos si eso fue hace 50 años o dos meses. No aparentan ser niños de Argentina”. Según la defensa, esa incertidumbre debió incidir en una valoración diferente por parte del tribunal.

El fallo, no obstante, fue dictado por mayoría. Germán Kiczka fue condenado a 14 años de prisión efectiva, mientras que Sebastián recibió 12 años. La disidencia en ambas condenas fue de la jueza Viviana Cukla, quien consideró que los hechos debían encuadrarse en un concurso ideal —una única acción que viola varias normas— y propuso penas de 8 y 6 años, respectivamente.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka, mientras que las defensas técnicas fueron asumidas por Gonzalo de Paula (en representación de Germán Kiczka) y María Laura Alvarenga (por Sebastián Kiczka).

Consultada sobre los pasos a seguir, Alvarenga adelantó que apelarán. “Ahora tenemos que leer los fundamentos completos, cómo se sostienen estas penas. Una vez que los conozcamos, vamos a poder establecer las líneas para un recurso bueno.”

Finalmente, al ser consultada por una conferencia de prensa convocada por uno de los condenados, Germán Kiczka, para criticar la justicia provincial, Alvarenga dijo no estar al tanto pero remarcó: “Estoy segura de que Sebastián opina lo mismo. Ya te digo, lean ustedes el artículo 128 y las penas que se establecen.”