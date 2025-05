Continúa el reclamo por la ley de emergencia en discapacidad: “No estamos hablando de sujetos de cuidado, sino de sujetos de derecho”

Mercedes López, abogada y madre de una persona con discapacidad, y Viviana Oberman, licenciada en psicopedagogía, abordaron los fundamentos y urgencias detrás del proyecto de ley de emergencia en discapacidad que se debate en Argentina, además de otros temas relacionados.

En sus intervenciones, realizadas en el programa de streaming “Más Allá de las Barreras”, transmitido por Misiones Online, insistieron en que no se trata de un tema sectorial, sino de un asunto de derechos humanos que compromete a toda la sociedad.

“Creo que es una temática que nos atraviesa a todos como sociedad”, sostuvo López, “independientemente si contamos o no, en nuestra familia, con una persona con discapacidad”.

Las razones para una emergencia en discapacidad

Según ella, el proyecto de ley gira en torno a garantizar los derechos más básicos. “La matriz de este proyecto de ley de la emergencia en discapacidad básicamente habla de poder garantizar derechos humanos y poder entender que, cuando hablamos de personas con discapacidad, no estamos hablando de personas o sujetos de cuidado, sino sujetos de derecho”, enfatizó.

López remarcó que el proyecto busca “garantizar derechos adquiridos, que son conceptos que tenemos que volver a poner sobre la mesa” y afirmó que se tratan de “derechos y no de beneficios”.

Desde su experiencia profesional y personal, señaló que el derecho, generalmente, sigue a la realidad, y no viceversa. Por lo tanto, dijo, este proyecto surge como respuesta a una necesidad social concreta “Hay una realidad que necesita ser contemplada”, indicó.

El problema de los prestadores

Sobre los prestadores, Viviana Oberman expresó su descontento por el manejo de la relación entre prestadores y profesionales. “Mi realidad es que yo me dedico 100% al consultorio, a la prestación de discapacidad. Con una inflación que sube a precios galopantes mes a mes, es muy difícil sostener alquileres, prestaciones de servicio, y calidad”, explicó.

En este sentido, describió críticamente el sistema de pagos actual. “Los prestadores están en una trampa, por ejemplo, de haber empezado a trabajar en febrero y cobran en junio”, contó. “¿Quién en su sano juicio tiene un negocio en el cual no le ingresa dinero por 4 meses y lo sigue sosteniendo con la misma calidad?”.

Afirmó que esto, muchas veces, deriva en decisiones difíciles. “Los profesionales no pueden pagar, empiezan a cobrar algún tipo de plus o diferencia o dejan de atender ciertas obras sociales por justamente este autocuidado profesional”, sostuvo. “El que termina siendo otra vez doblemente vulnerado es el participante o la persona con discapacidad”.

El cuidado y la inclusión, tareas al alcance de unos pocos

Sobre las consecuencias económicas para las familias, señaló: “Estamos hablando de presupuestos de 1.900.000 o 1.500.000 pesos mensuales, ¿qué familia argentina puede enfrentar sola esto? Son muy pocas, o ninguna”, indicó.

Respecto a la inclusión laboral, Mercedes López que “hoy más del 80% de personas con discapacidad no accede al mercado laboral” y explicó que “todavía estamos en una sociedad que no está preparada para incluir a personas con discapacidad y mucho menos en ámbitos laborales”.

“No es solamente decir, bueno, la incluyo porque tengo que cumplir con tal ley”, dijo. “Incluirlo es también incluirlo en lo que significa la vida laboral de toda una empresa”.

Oberman complementó con ejemplos concretos. “Tengo muchas familias que a veces tienen un emprendimiento y terminan dándole esta oportunidad laboral a sus hijos, nietos, sobrinos, conocidos, pero piensan que es como un favor, entonces terminan pagándole $2,50”, sostuvo.

Planteó la necesidad de “apoyos” y no “limosnas”, y afirmó: “Ese no es el concepto de trabajo. La idea de trabajo es que sea dignificante, que sea justamente un puesto en el que la persona pueda desarrollar sus talentos y sus capacidades. Ahora, necesita apoyos, no puede ir solo”.

En este sentido, López insistió en la raíz del problema. “Si hay una precarización en el concepto de la persona y desde el concepto de lo que se está brindando a esa persona, se genera un circuito que hace que a esa persona con discapacidad no se le garanticen sus derechos”, explicó.

“El trabajo es dignidad, pero si desde el vamos comenzamos con una precarización de todo y ese derecho a la salud está vulnerado, obviamente se genera un circuito que cuando esa persona con discapacidad está en edad laboral, ya sus derechos están tan vulnerados que casi no accede”, agregó.

Respecto a la pensión no contributiva, Oberman aclaró que es una política rodeada de desinformación. “Una cosa es el certificado único de discapacidad, que es el CUD, que les ayuda a justamente acceder a sus tratamientos y sus derechos”, afirmó, “y por otro lado está la pensión no contributiva, que es una ayuda del Estado para algunos casos que así lo ameriten. No es que todas las personas con discapacidad tienen pensión”.

Las consecuencias de los cambios

Así, alertó sobre las consecuencias de los cambios de profesionales: “Cuando una familia tiene que cambiar de prestador porque no le cubre, porque no le alcanza, porque no llega, también está en juego esto y puede haber retrocesos, no solo a nivel emocional, sino a nivel de evolución clínica”.

De manera relacionada, López advirtió que “cuando no están garantizados estos derechos, es justamente donde comienza el retroceso”.

Y remarcó la urgencia: “Ese tiempo es un tiempo que quizás está repercutiendo en un tratamiento que no está llegando, en una medicación que no se está cumpliendo”.

Sobre el futuro, dijo que “si este proyecto se llega a vetar, hay que ver todas las posibilidades en ese proceso legislativo. Acá hay tiempo en juego y salud en juego”, remarcó.

El autismo, un diagnóstico y tratamiento complejos

Al hablar del autismo y su diagnóstico, especialmente en niñas y mujeres, ambas profesionales coincidieron que se trata de un área donde todavía persisten barreras de comprensión y visibilidad. “Creo que el autismo es mucho más que un trastorno de desarrollo”, afirmó Oberman. “Son afectaciones más profundas a nivel sensorial, social, emocional. Es un trastorno que afecta el día a día y que afecta también la producción de relaciones sociales y la producción de conceptos”.

Indicó que existe una alta incidencia genética que va en aumento. “La última publicación de la OMS dice que es 1 en 32. Si hace 15 o 20 años atrás hablábamos de 1 en 1000, hoy hablamos de 1 en 32 personas con autismo. Eso quiere decir que cada aula va a tener uno o dos niños con autismo”, sostuvo.

Sobre las diferencias entre varones y mujeres, detalló que “las nenas también tienen estos intereses más estereotipados o más repetitivos, pero son más socialmente aceptados” y que “necesitamos una mirada un poco más refinada”.

Entre los indicadores más tempranos mencionó “usar la mano del otro para comunicarse, como un instrumento, y no la palabra o la mirada”. Si bien hay niños autistas que no hacen esto, el hecho de que uno lo haga puede ser un signo temprano del autismo.

Con la prevalencia de la detección temprana del autismo, y el consiguiente crecimiento de casos, muchos adultos comenzaron a recibir diagnósticos también. “No sé si a los adultos les cuesta más llegar”, reflexionó Oberman, “sino que ahora algunos se familiarizan más con la posibilidad de llegar a un diagnóstico”.

Una jornada de sensibilización

El próximo 17 de mayo, se organizará una jornada de autismo femenino, anunció la psicóloga. Es la primera jornada de ese estilo a nivel provincial. “Es una jornada que la hemos pensado y soñado justamente para divulgar”, sostuvo.

Participarán profesionales de referencia, como la licenciada Cintia Agostino y la licenciada Lucina Echenique, ambas directoras de la diplomatura latinoamericana en espectro autista y personajes femeninos.

Habrá también expositoras como la licenciada Verónica Tolomio (Corrientes), la licenciada Mónica Ibarra (Paraguay) y la licenciada María Merino (España), además de testimonios de madres y especialistas locales. “Esto no es algo académico, esto es algo que les atraviesa en la vida”, concluyó la especialista.