Ernesto “Finito” Gehrmann, figura del deporte misionero, cumple 80 años: “Llegar a esta edad y seguir escuchando cosas buenas es interesante porque creo que hice las cosas bien”  

A puertas de celebrar su cumpleaños número 80, Ernesto "Finito" Gehrmann, leyenda del básquet argentino, rememoró en exclusiva su carrera, el amor por Misiones y su legado, que sigue vivo tanto en el Polideportivo que lleva su nombre como en cada rincón de la provincia.

Este 7 de mayo, Ernesto «Finito» Gehrmann, una de las máximas leyendas del básquet argentino y figura representativa de Misiones, celebra sus 80 años. Finito dialogó en exclusiva con MisionesOnline y reflexionó sobre su impresionante carrera, sus logros y el cariño que sigue recibiendo de la gente de su tierra natal.

«Camino por la costanera, la gente siempre me saluda, ‘¡grande!’, todas esas cosas lindas que uno escucha. Llegar a esta edad y seguir escuchando cosas buenas es interesante porque creo que hice las cosas bien», afirma Finito, visiblemente agradecido por el cariño que recibe de la comunidad misionera. Nacido el 7 de mayo de 1945 en Oberá, Misiones, hijo de padres alemanes, Gehrmann creció con una pasión innata por el deporte. Sin embargo, su historia comenzó en un contexto alejado de los gimnasios, en las chacras de la provincia.

«Yo me crié entre Campo Viera y Alberdi, porque mi papá era administrador de la CIBA, que compraba tabaco y atendía a toda la colonia. Primero andaba con una bicicleta, después con un jeep Willys doble tracción porque la tierra colorada era terrible», rememora Finito con nostalgia sobre su infancia en la provincia. «Cuando vivíamos allí, íbamos a la escuela caminando, casi 4 kilómetros. Y mi mamá se encargaba de limpiar el guardapolvo blanco, porque la tierra lo ensuciaba todo. Tengo esos recuerdos.», agregó.

Sin embargo, lo que marcó un antes y un después en su vida fue el básquet. A pesar de ser un joven alto, Finito no estaba inicialmente interesado en el deporte. «Cuando llegué a Posadas, era muy alto y me sentía un poco acomplejado porque me cargaban en la escuela. El primer día de clase, en el taller de carpintería, alguien me cargó, y reaccioné mal. Me echaron», cuenta entre risas. «Mi mamá me dijo que no debía pegarle a nadie, así que fui a hablar con el director. Eso fue mi primer contacto con la ciudad», recordó.

La pasión por el básquet comenzó cuando se mudó a Posadas, donde fue «descubierto» por el entrenador Peloso, quien lo invitó a unirse al equipo de básquet en su adolescencia. «Mi primer amigo iba al Club Tokio, y un día lo acompañé. El técnico me vio, me metió en la cancha y me dijo que no bajara la pelota. Me sentí tan importante, que al mediodía, en lugar de almorzar, me quedaba jugando», recuerda con una sonrisa Finito, quien con su altura, que supera los dos metros, rápidamente se destacó por su agilidad y habilidad en la cancha.

Ese momento en el Club Tokio de Posadas marcaría el inicio de una carrera que lo llevaría a las canchas más importantes del país y del mundo. «Esas horas de potrero me hizo un lungo habilidoso», dice, refiriéndose a sus primeros pasos en el básquet y al amor por el deporte que nació en las canchas improvisadas.

A lo largo de su carrera, Finito Gehrmann dejó huella en clubes como Gimnasia y Esgrima de La Plata, el Palmeiras de Brasil y su gran amor, Tokio, además de formar parte de la selección nacional durante más de una década. Fue el máximo goleador de Argentina en los mundiales con 331 puntos, participó en tres mundiales, cuatro Panamericanos, y ganó dos títulos Sudamericanos (1966 y 1976). «Siempre hice todo lo que pude por Misiones, estuve en lugares por todo el mundo, pero mi cabeza siempre estuvo en regresar a Misiones», afirma con cariño por su tierra.

A lo largo de su carrera, jugó en 24 países diferentes, marcando más de 45.000 puntos. En 2015, Misiones le rindió un homenaje muy especial: el Polideportivo Municipal Ernesto «Finito» Gehrmann de Posadas lleva su nombre. «Para mí es un orgullo, es uno de los estadios mas lindos del país», dice emocionado al recordar este homenaje, que es testimonio de su incansable aporte al deporte y a la comunidad misionera.

A pesar de su exitosa carrera, Finito mantiene una vida sencilla y activa. Actualmente, se dedica al deporte adaptado, jugando al Newcom, una modalidad similar al vóley. «El Newcom apareció de casualidad. Me gustó. Es fácil para mí porque tengo la altura y aplico lo que sé del básquet: el amague, el lanzamiento fuerte», explica sobre esta nueva actividad, que le permite seguir en contacto con el deporte y sus amigos. A los 80 años, Finito sigue caminando por la costanera y participando en entrenamientos, y resalta la importancia de mantenerse activo y rodeado de buenos amigos.

«Siempre Finito. Finito Gehrmann, ni lo conozco. La gente me quiere mucho, y eso es lo importante», dice con humildad. Su legado, que va mucho más allá de los puntos anotados en su carrera, sigue vivo en el corazón de los misioneros. «Cuando algo no sale, hay que seguir, seguir hasta que salga. Eso es lo importante», es el consejo que Finito da a los jóvenes deportistas, invitándolos a luchar por sus sueños con pasión y dedicación, como él lo hizo durante toda su carrera.

Finito celebra sus 80 años rodeado de cariño y gratitud, sabiendo que su nombre y su historia perduran, no solo en el básquet, sino también en el corazón de Misiones.