Luis Holz, el comerciante que busca llegar al HCD: “Tenemos que facilitar el trabajo de gente que viene a invertir en Posadas”

Contador público, hijo de un comerciante y una docente y con raíces profundas en el sector comercial posadeño, Luis Holz busca llegar al Concejo Deliberante como candidato del sublema “Encontrarnos Renovados”, dentro del Frente Renovador. Plantea una agenda enfocada en mejorar las condiciones para emprender en la ciudad.

“Ya soy segunda generación de comerciantes en el rubro. Me crié en la casa de repuestos. Aparte soy contador, tuve la suerte de poder estudiar gracias a la universidad pública”, expresó en diálogo con Arriba Misiones.

Aunque no es su primera incursión política, ya que en elecciones anteriores también fue candidato a concejal, esta vez busca convertirse en un referente de los comerciantes. “Considero que hoy el comerciante tiene la posibilidad de tener un candidato que sea del riñón de ese sector. Entonces, es una oportunidad. Estoy buscando el voto justamente de los comerciantes, de los colegas”.

Frente al complejo panorama que vive el comercio posadeño -por la caída del consumo, la suba de costos y la competencia con mercados vecinos-, Holz pone el foco en la necesidad de simplificar los trámites municipales. “Me parece importante generar normativas y condiciones para evitar el trabajo burocrático que se puede llegar a hacer para hacer algún tipo de gestión, inclusive para el tema de habilitaciones. Habilitaciones y bajas a veces se complican mucho dentro del municipio y eso es porque no hay una sola normativa que englobe a todas las que están dispersas en ese segmento”.

Y advirtió: “Hay que ir de una oficina a otra y también hay diferentes normas que regulan las habilitaciones. No hay un cuerpo orgánico. Hoy por hoy, no hay una normativa de habilitaciones comerciales”.

Esa situación no es nueva, pues según Holz “hay que darle al intendente que también está realizando su gestión, esa herramienta para que de acá en más no sigan siendo todas las elecciones, que los comerciantes pegan en ese sector, en el lugar de las habilitaciones, porque no se ha mejorado. Al contrario, en muchos casos se ha complicado la cuestión de habilitaciones. Tengo un comercio que está abriendo ahora del rubro alimenticio, que es especialista en la venta de chipas, y se le están complicando las habilitaciones y es cuando tenemos que nosotros facilitar el trabajo de gente que viene a invertir, que viene a instalarse acá en la ciudad”.

Sobre la normativa alimentaria, aclaró: “Deben estar reguladas, pero deben tener una sola carta, una sola ordenanza que regule todo. Si no, vamos buscando los parches y eso produce zonas grises, que a veces complican llevar adelante una habilitación”.

El candidato subrayó que no necesita consultar a nadie para entender los problemas del comercio: “Yo conozco, vengo del rubro comercial, no tengo que ir a hablar con un comerciante para saber de las problemáticas. Yo soy un comerciante y hablo todos los días con comerciantes, con emprendedores, con aquellos que tratan de buscar generar empleo dentro de la ciudad”.

Consultado sobre la expansión comercial hacia los barrios, analizó: “El alto crecimiento demográfico que hubo en la ciudad lleva a que también el comercio se instale en otros sectores. La cercanía ayuda al vecino y eso genera que la demanda te genere la oferta. Instalarse más cerca es también la posibilidad de brindar un servicio al vecino”.

En otro tramo de la entrevista, valoró especialmente el rol de los programas provinciales de incentivo al consumo: “Si hoy los programas estos no estuvieran en vigencia, estaríamos seriamente complicados en cuanto a ventas. La gente con lógica busca un beneficio. Quizás ir a comprar a Paraguay, inclusive es fuerte la competencia con Mercado Libre. Entonces, todo ese combo no le ayuda al comercio de barrio, al comercio en general”.

Respecto a las propuestas de otros sectores políticos que plantean eliminar programas de incentivo como el Ahora Misiones, opinó: “Vi un candidato que salía con una motosierra ¿para qué? Para cortar empleo. Me parece que es hasta bizarro. Justamente un candidato que hasta hace poco andaba buscando contratos para su gente. ¿Qué va a hacer? No solamente quiere despedir gente del municipio, sino que no va a conseguir ningún tipo de ingreso para quienes lo acompañan, me parece una locura”.

Por último, destacó la diversidad del equipo que lo acompaña: “Tenemos una propuesta variada dentro de nuestra lista: militantes, gente de lucha en diferentes ámbitos, profesionales, artistas, jóvenes. Tenemos un sublema interesante para ofrecer al electorado”.