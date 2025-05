Posadas | Se realizó el primer debate estudiantil en la historia de Apes de cara a las elecciones de su próxima comisión directiva

En el primer debate estudiantil de la APES 2025, las cuatro listas habilitadas presentaron sus propuestas, abordando temas clave como la Estudiantina 2025, los intercolegiales y la modernización del estatuto. El evento reflejó el compromiso de los estudiantes con un proceso democrático y participativo.

Este lunes, en el Salón Oval del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, se llevó adelante el primer debate estudiantil 2025, organizado por la Dirección de Políticas Estudiantiles. Este evento reunió a las cuatro listas habilitadas de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES), brindando a los estudiantes un espacio democrático para presentar sus propuestas e intercambiar ideas.

Emilia Lunge, directora de Políticas Estudiantiles, destacó la importancia de esta iniciativa: «Es la primera vez que las cuatro listas tienen la oportunidad de debatir y contar sus propuestas a todo el estudiantado. Esto garantiza que todos tengan las mismas oportunidades de llegar a los estudiantes. Este espacio fue generado para garantizar la transparencia y un proceso democrático real, donde todos sepan qué está pasando», explicó Lunge, resaltando el valor del evento para promover la participación estudiantil.

La jornada se estructuró en varias rondas. En la primera parte, los presidentes de las listas presentaron sus propuestas. Luego, los vicepresidentes expusieron sus ideas sobre la organización de la Estudiantina 2025. En la tercera ronda, los presidentes hablaron sobre los intercolegiales y las competencias culturales, y la última etapa consistió en un bloque de preguntas cruzadas donde los presidentes y vicepresidentes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas sobre la participación estudiantil en la ciudad de Posadas. Lunge también destacó el rol del Ministerio como veedor del debate, garantizando que el espacio fuera respetuoso y enfocado en la exposición de propuestas concretas.

María Figueroa Escalante, candidata a vicepresidenta de la lista número 1 «Voz en Acción», enfatizó la relevancia del debate para su lista: «Para nosotros, esta instancia representa una oportunidad buenísima para enviar nuestro mensaje. Queremos que la Estudiantina sea un espacio donde los chicos puedan participar desde antes, que sean escuchados. No puede ser que los protagonistas de esta fiesta, los chicos, no tengan información de primera mano o no sean la voz que resuene en toda la provincia», manifestó Figueroa Escalante, quien también destacó el trabajo de su lista, que ha recorrido 25 colegios y hablado con más de 30 estudiantes. «Queremos que APES sea verdaderamente representativa de todos los estudiantes de Posadas», agregó.

Iara Duarte, candidata a vicepresidenta de la lista número 2 «La de los estudiantes», también participó activamente en el debate, subrayando su visión sobre la importancia de devolverle el poder a los estudiantes: «Queremos un cambio real, que las decisiones de APES sean tomadas por los estudiantes y para los estudiantes. No podemos permitir que los adultos sigan tomando decisiones que no les corresponden, porque no entienden nuestra realidad», dijo Duarte. Además, mencionó que uno de los principales objetivos de su lista es la reforma del estatuto de la APES, criticando las incoherencias y faltas de redacción en el documento actual.

Andresito De Lima, candidato a presidente de la lista número 3 «U.N.I.R.», subrayó la importancia de la unidad entre los estudiantes: «Lo que más buscamos es la unidad, no solo dentro de la APES, sino también en la sociedad. Este año, los chicos tienen que ser escuchados y tener el respaldo de la organización estudiantil», expresó De Lima. En cuanto a la Estudiantina, agregó: «Queremos que todos tengan las mismas condiciones para participar. La Estudiantina es una fiesta de todos, no solo de los estudiantes, sino también de las familias, que hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos puedan participar», dijo De Lima, refiriéndose a la importancia de un evento inclusivo.

Denis Gabriel Villalba, candidato a presidente de la lista número 4, resaltó el valor del debate como un espacio de intercambio: «Nos gusta poder compartir nuestras propuestas con las otras listas, porque nos permite conocer sus ideas y entender sus enfoques. Nosotros no estamos aquí solo como lista, sino por los estudiantes, para que todos tengan voz», comentó Villalba. En relación con la Estudiantina, expresó la necesidad de incorporar un sistema de primeros auxilios y mejorar la seguridad durante el evento. «Queremos que la Estudiantina sea segura y accesible para todos. Además, proponemos cambios en el reglamento para asegurar que todos los estudiantes puedan disfrutar de la fiesta sin contratiempos», concluyó Villalba.

Con las elecciones programadas para el próximo 7 de mayo desde las 18:00, los estudiantes de la ciudad tendrán la oportunidad de elegir a sus nuevos representantes para la APES, quienes liderarán la organización estudiantil durante el próximo período, con la responsabilidad de planificar y ejecutar la Estudiantina 2025.

Lista de candidatos APES 2025

Lista N° 1″Voz en Acción»

Presidente: Da Rocha Eliana Valentina

Vicepresidente: Figueroa Escalante María

Secretario General: Rodríguez De Lima Nadia Camil

Tesorero: Machado Paloma Berta Gloria

Secretario de Actas: Kulcsar Daniela Victoria

Sub Secretario General: Batista Luciano Martín

Lista 2 «La de los Estudiantes»

Presidente: Altamirano Ivan Emmanuel

Vicepresidente: Duarte Lara Agustina

Secretario General: Cattivelli Dana Aryana

Tesorero: Silvero Florencia Estefanía

Secretario de Actas: Villar Facundo Leonel

Sub Secretario General: Giménez Camila Abigail

Lista 3 «U.N.I.R.»

Unidad para la Nueva Integración Representativa

Presidente: De Lima Andresito Roberto

Vicepresidente: Rodríguez Ferreira Tomás

Secretario General: Correa Maximo Joel

Tesorero: Soto Natalia Florencia

Secretario de Actas: Maciel Axel Yonatan

Sub Secretario General: Nuñez Barboza Alma Josefina

Lista 4 «Presidente Denisse Villalba»

Presidente: Villalba Denisse Gabriel

Vicepresidente: Parra Rosa Lautaro Javier

Secretario General: Belaustegui Rodrigo

Tesorero: Cielma Mirko Adrian

Secretario de Actas: Meza Facundo

Sub Secretario General: Olivera Zimmermann Sofia Gabriela