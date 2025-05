Posadas | “Queremos que APES vuelva a ser de los estudiantes”, afirmó Iara Duarte, candidata a vicepresidenta por la Lista 2

La Lista 2 propone una reforma integral del estatuto de APES y rechaza la injerencia adulta en decisiones estudiantiles. Su candidata a vicepresidenta, Iara Duarte, destacó la necesidad de devolver el control de la organización a los propios alumnos.

La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) está en los albores de un nuevo proceso electoral. Iara Duarte, candidata a la vicepresidencia por la Lista 2, dio más detalles sobre su plataforma, centrada en la recuperación del control estudiantil sobre la organización.

Duarte expuso una fuerte crítica a la gestión actual y reclamó cambios estructurales en APES. En este sentido, destacó el trabajo que viene realizando su equipo. “Con los chicos nos venimos preparando hace mucho tiempo”, dijo. “Venimos recorriendo colegios, venimos debatiendo ideas, tenemos un montón de propuestas que vamos a charlar hoy”.

Explicó que el objetivo de la lista es generar transformaciones reales dentro de la asociación. “Venimos con todo, venimos a dar todo lo de nosotros y queremos demostrar que nosotros venimos por un cambio, pero por un cambio bueno y realista”, afirmó.

Aclaró, asimismo, que el compromiso de la Lista 2 va más allá de lo electoral. “En realidad acá nosotros no estamos como lista, nosotros estamos por los estudiantes”, sostuvo Duarte.

“Queremos que APES vuelva a ser de los estudiantes”

Ese cambio, sostuvo, está enfocado en devolver a la APES su carácter estudiantil. “Queremos volver a lo que era APES antes”, enfatizó. “Queremos que APES vuelva a ser de los estudiantes”.

Criticó que actualmente las decisiones no estén en manos de quienes integran efectivamente el sistema educativo secundario. “Queremos que las decisiones de los estudiantes y por los estudiantes vuelvan a ser para los estudiantes”, indicó.

Tal vez te interese leer: Se realizó el primer debate estudiantil en la historia de Apes de cara a las elecciones de su próxima comisión directiva

Rechazó, además, el rol que cumplen algunos adultos dentro de la estructura. “Estamos totalmente disconformes en cuestiones como que los adultos tomen decisiones que no les corresponden, decisiones que por ahí no saben cómo asumir porque no son estudiantes, no son adolescentes, no saben cómo tomar esas cosas”.

La reforma del sistema de asesoramiento como prioridad

Entre los principales ejes de su plataforma, señaló la necesidad de reformar el sistema de asesoramiento. “Queremos reformar eso porque la verdad hay muchas cosas incoherentes”, sostuvo.

Tal vez te interese leer: Confirmaron la fecha de las elecciones de APES 2025 y recuerdan que aún no están autorizados los ensayos de la Estudiantina

El otro punto central es la modificación urgente del estatuto. “Queremos reformar el estatuto porque hay muchísimas irregularidades”, dijo. “Hay faltas ortográficas, hay faltas de ecuación y coherencia y está mal redactado”.

Hacia una modificación del estatuto

Duarte explicó que el texto vigente contiene errores graves. “Hay muchas cosas que se repiten y hay partes que un estatuto no puede permitir que esté así de mal redactado”, indicó.

Incluso las normas disciplinarias se ven afectadas por la falta de claridad, manifestó la candidata. “Por ejemplo, sin ir muy lejos, el tema de algunas cosas malas que pueden llegar a tener las personas si no cumplen el reglamento está mal redactado, está muy mal redactado y eso es lo que yo vengo a exponer hoy”.

Cuestionó además que el estatuto no haya sido revisado en más de siete años. “El estatuto está desde el 2017”, afirmó. “Ninguna comisión directiva hasta ahora se vio capaz de asegurar eso, de que no tomen el estatuto en mal estado. Nos parece una falta de respeto”.

“Nos gusta mucho poder compartir con las otras listas”

Respecto a la jornada de debate entre listas, destacó el valor del intercambio. “Nos gusta mucho poder compartir con las otras listas, es la primera vez que a algunos les vemos. Los conocemos de hecho, pero nos gusta ver su lado”, dijo.

Finalmente, aseguró que su grupo está abierto a escuchar todas las ideas que puedan fortalecer la organización. “La visión de estos chicos también nos importa, porque siguen siendo estudiantes, así que cualquier sugerencia, cualquier idea para nosotros nos suma”, concluyó.