Tito Bessone y Leonel Pernía celebraron la vuelta del TC2000 a Oberá: “Estamos felices de iniciar la temporada en Misiones

En el arranque de la temporada 2025 del TC2000 en Oberá, Ernesto Tito Bessone y Leonel Pernía compartieron su entusiasmo por el cambio técnico que marca una nueva etapa para la categoría. Con emoción, destacaron la potencia de los nuevos SUV, el espíritu competitivo y la fuerza de la pasión.

Tito Bessone, emocionado por su regreso al TC2000 en Oberá: “Mientras uno tenga pasión, lo puede seguir haciendo”

Ernesto “Tito” Bessone, leyenda del automovilismo argentino, volvió a subirse a un auto de competición en Oberá y lo hizo con una mezcla de emoción, gratitud y pasión intacta por el deporte. En conferencia de prensa, el experimentado piloto celebró su participación en el regreso del TC2000 a Misiones, donde marcó una de las historias más singulares del fin de semana: correr a los 67 años con la nueva generación de SUV de la categoría.

“Me gusta venir porque es una provincia muy fierrera. En mi caso fui a muchas carreras y triunfos acá, pero esta posibilidad que me dan a mi edad, de estar en este nivel como venimos, es muy gratificante”, expresó visiblemente conmovido.

Bessone valoró el nuevo formato del TC2000, que este año debutó con autos SUV. “La verdad es que me encanta el concepto, por la potencia, el tipo de auto que se ve hoy en la calle, el tipo de neumático, cómo va a gestionarlo… seguramente se va a notar eso. Todo un conjunto”, destacó.

En su relato, hubo un agradecimiento especial para quienes lo rodean en esta nueva etapa, especialmente el equipo Halcón Motorsport. “Alejandro Levy (presidente del TC2000), cómo me influyó, me estimuló, cómo me hicieron sentir los chicos, mis colegas y la gente, la vida de la gente”, remarcó.

Sobre el desarrollo deportivo del fin de semana, Bessone reconoció que tuvo algunos inconvenientes, pero eligió restarles importancia. “Lo que se viene dando en lo deportivo hasta aquí es con algún grado de inconveniente que lo minimizo. La carrera todavía está por correrse, pero estoy muy emocionado por poder estar hoy acá”.

Finalmente, dejó un mensaje cargado de inspiración: “El mensaje es que, en definitiva, mientras uno tenga pasión y se cuide físicamente, y no haya dado de baja la pasión… seguramente no tengo la velocidad que tenía mucho más joven, pero con actitud, con garra, el tema es seguir haciéndolo como lo hago. Y sin duda, hasta el día que no esté más, voy a seguir sintiendo el deporte”.

Leonel Pernía: “Este cambio en el TC2000 nos motiva a demostrar que podemos superarnos”

Leonel Pernía, uno de los referentes del automovilismo argentino, valoró con entusiasmo el inicio de la nueva era del TC2000 en Oberá, donde por primera vez la categoría compite exclusivamente con autos SUV. En la conferencia de prensa oficial, el piloto de Honda elogió la transformación que vive el campeonato y expresó su orgullo por formar parte de un momento clave en la historia del automovilismo nacional.

“Gracias a Alejandro Levy, gracias a mis colegas, gracias al periodismo y gracias a este dirigente por esta semana de clase. Gracias a todos, muchas gracias. Felicitar y nada, un orgullo muy grande estar sentado en esta mesa de campeones”, comenzó Pernía, reconociendo el valor institucional del evento y el compañerismo entre pilotos.

Con una trayectoria consolidada, el piloto hizo hincapié en la valentía que representa animarse al cambio. “Felicitar a la categoría precisamente por apostar a este cambio tan grande en el TC2000. A lo largo de mi trayectoria deportiva me ha tocado hablar muchas veces ante grupos de sponsors, cuando tenía que afrontar un cambio nuevo en cualquiera sea la empresa, de lo que significa el desafío del cambio, el animarse al cambio, y es lo que justamente estamos transitando todos nosotros en este momento”.

Pernía aseguró que esta transformación técnica genera una renovación anímica dentro y fuera de las pistas. “Lo estamos viviendo como si fuera el primer día de competencia, porque creo que este cambio trae también la motivación para muchos de salir a demostrar que nos podemos superar, de que lo podemos hacer bien”.

En esa línea, subrayó la exigencia del nuevo contexto: “Está a prueba la capacidad de todos los grupos, la capacidad de los pilotos, de los técnicos, y el producto es excelente”.

Finalmente, expresó su compromiso con la marca y con la revitalización del TC2000: “Como ya dije, creo que la categoría y la gente nos va a poder disfrutar muchísimo de estos autos de carrera. Y como dijo Tito, son bien pura sangre. Empezando este lindo camino, este desafío tan grande de la mano de Honda YPF, de los amigos de Ustasa, de DirecTV que me apoyan tanto en mi carrera deportiva, con muchas ganas y con la responsabilidad que sabemos que tenemos de poner a la marca lo más arriba posible y también de que sea el principio de la recuperación del TC2000”.