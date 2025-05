La Policía de Brasil desarticuló un intento de atentado con bomba en el show gratuito de Lady Gaga en Copacabana y detuvo a dos personas

La Policía de Río de Janeiro detuvo a dos personas y desactivó un plan para detonar explosivos caseros durante el recital de Lady Gaga en Copacabana, que reunió a casi dos millones de personas. La operación incluyó allanamientos en tres estados y se inició tras una alerta de inteligencia.

Las autoridades detuvieron hasta el momento a dos personas: el responsable del plan y un adolescente, cuyas identidades no fueron reveladas. Al histórico espectáculo asistieron más de dos millones de personas

Según informó la Policía en un comunicado oficial, ambos fueron identificados como reclutadores que operaban en redes sociales y promovían ataques con bombas caseras y cócteles molotov con el fin de ganar notoriedad.

“Los implicados fueron identificados como personas que reclutaban virtualmente a participantes para realizar ataques utilizando explosivos improvisados y cócteles molotov para ganar notoriedad en las redes sociales”, detalló la fuerza en su cuenta oficial.

El operativo, que recibió el nombre de «Fake Monster» en alusión al primer álbum de la cantante estadounidense, incluyó 15 allanamientos en distintos puntos de Río de Janeiro, San Pablo y Mato Grosso.

La investigación se inició tras una alerta emitida por la Subsecretaría de Inteligencia de la Policía Civil, que detectó indicios de un posible esquema destinado a cometer atentados durante grandes concentraciones de público.

El líder del grupo, detenido en el estado de Rio Grande do Sul, no solo planeaba el ataque al show sino que también difundía mensajes de odio y apuntaba a menores de edad y a la comunidad LGBTQIA+. El adolescente fue detenido en Río de Janeiro, acusado de almacenar pornografía infantil. Las fuerzas policiales no detallaron el tipo exacto de explosivo que planeaban utilizar, pero confirmaron que se trataba de un dispositivo de fabricación casera con potencial letal.

La operación involucró a varias divisiones de la Policía Civil, entre ellas la DCAV, la DRCI, la comisaría 19ª de Tijuca y el equipo táctico Core. El despliegue de seguridad durante el evento también incluyó drones, cámaras con reconocimiento facial y más de 5.000 efectivos. La Policía Militar instaló 18 puntos de control con detectores de metales y decomisó más de 200 cuchillos, aunque aclaró que estos hallazgos no guardan relación con el plan desactivado.

Desde el Ministerio de Justicia, el director de Operaciones Integradas e Inteligencia, Rodney da Silva, valoró el resultado del operativo y explicó el trasfondo del caso: “Actuamos quirúrgicamente para desmantelar una red que cooptaba a jóvenes para prácticas violentas en el entorno digital. Nuestro principal objetivo es proteger a los adolescentes y evitar que la violencia simbólica migre a la realidad”.

