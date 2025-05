Análisis semanal: Caputo va por los dólares del colchón y Misiones apuesta por un Estado Suficiente

El Gobierno nacional busca incentivar la circulación de los dólares en manos de privados como parte de un proceso de remonetización de la economía. La sostenibilidad del sistema de bandas sigue siendo eje de discusión. El Gobernado Hugo Passalacqua abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso en el que hubo balance de gestión, bajada de línea política y anuncios. El cierre de listas para las Legislativas dejó confirmaciones, sorpresas y polémicas.

La etapa tres del programa económico del Gobierno nacional se desarrolla sin sobresaltos y nadie estima que eso cambie al menos hasta las elecciones nacionales de octubre, pero la sostenibilidad a mediano plazo sigue en tela de juicio.

A tres semanas de la salida parcial del cepo el dólar oficial parece estabilizarse en torno a los 1.200 pesos y la brecha con los tipos de cambio paralelos prácticamente desapareció. La entrada de fondos frescos del FMI y la temporada alta de liquidación de exportaciones del campo se combinaron para despejar las expectativas devaluatorias que revoloteaban hace solo algunas semanas.

Con la liberación de las restricciones para la compra de divisas por parte de personas, los depósitos en moneda extranjera aumentaron en 1.000 millones de dólares y cayeron los plazos fijos en pesos en 1,67 billones. Todo indica que los ahorristas están desarmando plazos fijos y comprando dólares.

Mientras tanto, siguen debajo del colchón alrededor de 200 mil millones de dólares resultado de una conducta bimonetaria que lleva décadas: el argentino gasta en pesos y ahorra en dólares y como no confía en el sistema, prefiere tener sus ahorros escondidos.

En un contexto de política monetaria contractiva, el Gobierno nacional apuesta a poner en circulación parte de esos dólares que están fuera del sistema y evitar que los que están depositados en los bancos terminen debajo de algún colchón. Lo que se busca en definitiva es usar esos recursos para monetizar la economía y así acelerar el crecimiento.

Con el ese objetivo el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que “en las próximas semanas” se anunciará una serie de medidas que “van a sorprender”.

“Nosotros hoy tenemos el desafío de monetizar más la economía porque está en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente”, explicó el ministro ante empresarios y ejecutivos de finanzas.

Aunque no se conocieron detalles, las medidas a las que se refería Caputo apuntarán a que sea más fácil usar dólares. Entre las posibilidades, figura la de habilitar a las Fintech (como Mercado Pago) a abrir cuentas en dólares para sus clientes o la posibilidad de pagar en dólares con tarjetas de débito, algo que ya se anunció pero que hasta ahora nadie instrumentó.

Otras alternativas que se barajan son la ampliación del crédito en dólares, la emisión de Letes o instrumentos similares en dólares o la habilitación para pagar con moneda extranjera en comercios de cercanía.

Esas son las opciones que se barajan en los corrillos del mundo financiero, pero si tomamos al pie de la letra lo que dijo Caputo, quien prometió sorprender, debería haber algo más, porque ninguna de las medidas citadas generaría algo parecido a la sorpresa.

Con el dólar controlado, la inflación también se mantiene en niveles moderados de acuerdo con los relevamientos de consultoras privadas que se difundieron durante la semana. Ninguno de esos informes muestra números cercanos al uno y pico mensual al que el Gobierno aspiraba llegar cuando redujo el crawling peg, pero también por debajo de los cinco puntos que proyectaban algunas consultoras después de la flexibilización del cepo.

El promedio de las consultoras privadas arroja para abril una cifra levemente inferior al 3,7% que marcó el IPC oficial de marzo. El número puede ser interpretado como un logro si se toma en cuenta el contexto marcado por la unificación del tipo de cambio, pero si no baja en los próximos meses, se convertirá en un problema.

La inflación de 3,7% de marzo recalentó la presión sindical en las negociaciones paritarias. El Gobierno nacional pretende que ningún acuerdo exceda el techo del 1% mensual, pero si la inflación no converge a un valor parecido a esa cifra, resultará difícil sacar adelante las paritarias.

“Esto no cierra”

La idea de que hasta octubre la economía no cambiará mucho es consenso general entre los analistas, pero las dudas aparecen cuando se extiende el análisis más allá de esa fecha.

Los diez meses consecutivos de déficit de la cuenta corriente con un rojo mensual que en marzo ascendió a más de 1.600 millones de dólares plantean cuestionamientos respecto a la sustentabilidad del actual esquema cambiario.

Otro de los puntos que genera discusión es el piso de 1.000 dólares de la banda de flotación. Algunos lo ven demasiado bajo, lo que dificulta las posibilidades del Central de comprar divisa para engordar sus reservas sin necesidad de recurrir al endeudamiento.

Lo que más molesta al Gobierno es que muchos de los economistas que hacen estas advertencias no comulgan con la biblioteca de la heterodoxia ni se los puede encuadrar como “zurdos empobrecedores”, algunos incluso formaron parte de los equipos de Milei, como Carlos Rodríguez o fueron alguna vez reconocidos por el Presidente, como Domingo Cavallo.

El último que advirtió por el tipo de cambio atrasado fue hasta hace poco tiempo viceministro de Economía de la administración libertaria, se trata de Joaquín Cottani, quien aseguró que “forzar más el atraso cambiario no cierra”.

Para Cottani, con el nuevo préstamo del FMI, el Gobierno consiguió “comprar tiempo”, lo que le permitirá extender la situación actual al menos hasta las elecciones, pero consideró que no puede perduran mucho más allá.

Lamentó que el central no esté aprovechando el veranito para comprar reservas. “Tienen el temor de que si compran reservas, el mercado va a creer que (el dólar) se va para arriba. Pero es un concepto primitivo”, disparó.

Misiones y un Estado suficiente

Cumpliendo con un acto institucional y honrando una arraigada tradición política, el gobernador Hugo Passalacqua abrió el período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso en el que brindó un completo informe de gestión, pero también dejó definiciones políticas relevantes y un puñado de anuncios.

Así como alguna vez el “conductor” de la renovación Carlos Rovira habló de Estado Inteligente como opción superadora a la eterna dicotomía entre intervencionismo estatal y libremercado, Passalacqua planteó el concepto de Estado Suficiente, un modelo que aspira a cumplir con las responsabilidades básicas del Estado sin que ello conspire contra las posibilidades de desarrollo del sector privado ni vaya en contra del equilibrio fiscal.

“Fijamos reglas de juego claras para tener un Estado Suficiente. Ese Estado Suficiente, que no es sinónimo de grande y pesado, es el que promueve el desarrollo integral de un mercado vigoroso para que crezca y genere empleos”. En ello, explicó que “mediante esta coordinación entre el sector privado y el público se atienden a la vez las desigualdades sociales y se apalanca el crecimiento económico genuino para el bien común”.

“El sector público pone en pie la infraestructura necesaria y cuida los recursos para devolver cada peso de los contribuyentes en servicios esenciales que sólo el Estado puede brindar en forma equitativa en todo el territorio”, remarcó en su discurso. Agregó que gobernar para todos implica contemplar a “la población más vulnerable, los sectores menos representados y los más desprotegidos; sin dejar de afianzar la salud, la educación, los servicios públicos, las rutas y las viviendas, la biodiversidad, la seguridad, la conectividad digital y la innovación”.

También instó a procurar un marco jurídico “que permita la competencia justa, donde el esfuerzo sea premiado evitando que el pez grande se coma al más pequeño. Se trata en síntesis, de procurar en lo económico, lo fiscal y lo social, el sano equilibrio entre todos, solidariamente. O como decía Aristóteles: la búsqueda del justo medio”.

Destacó que Misiones lidera el empleo en el NEA en sectores clave como industria, comercio, hotelería y gastronomía, señalando el esfuerzo provincial por sostener el consumo y la producción. Mencionó también la mejora de la calificación crediticia de la provincia, que pasó a BB+ con perspectiva estable según Moody’s, superando a distritos como Córdoba o Santa Fe.

Passalacqua expresó su firme postura en defensa de los pequeños productores de yerba mate, especialmente frente a la desregulación del límite de plantaciones, lo cual, según el mandatario, beneficia a las grandes industrias en detrimento de los productores familiares. En este sentido, consideró que el precio de la hoja verde de yerba mate debería ser de $505 por kilo.

En otro tramo de su discurso se ocupó de definir cómo Misiones encara su relación con el Gobierno nacional. “El respeto a la voluntad popular se refleja en el diálogo franco y maduro, en el acompañamiento a las iniciativas que la gente votó, pero también en la defensa irrestricta y permanente de nuestros derechos como misioneros, que han sido sistemáticamente postergados desde que el país es país”. Es más, dijo que el equilibrio político “no significa poner obstáculos pero tampoco dejar que nos impongan a nosotros los obstáculos”.

Y aseguró que en Misiones “no nos mandan desde el centralismo porteño; acá nos debemos únicamente a la voluntad popular del misionero y misionera de a pie. En virtud de ello, trabajamos unidos en forma horizontal entre provincias, Misiones pertenece a dos grandes agrupamientos: Norte Grande y las provincias del Litoral”.

Subrayó además la puesta en marcha de programas como Ahora Misiones, Ahora Góndola y Ahora Pyme, que impulsaron ventas por más de $64 mil millones, con impacto directo en el mercado interno. Resaltó también los avances en el fortalecimiento del fondo de crédito provincial, nuevas líneas de financiamiento por más de $122 mil millones y el liderazgo exportador del NEA, con un 38,8% de las exportaciones de la región saliendo desde Misiones.

Anunció el próximo lanzamiento del Ahora Pymes, cuyo objetivo será fomentar la compra entre comercios e industrias misioneras, además de la puesta en marcha de un hospital inteligente virtual enfocado a la atención de la salud mental, “en esta primera etapa, estará abocado a dar asistencia a la prevención del suicidio y afecciones en torno a la salud mental. En la siguiente etapa, contemplará el servicio de atención pediátrica para dar paso a más servicios”, dijo.

Anticipó que Misiones lanzará al mercado 10,5 millones de bonos ECO2, el primer bono de carbono emitido por un Estado en todo el mundo. “Muchos creen que producimos yerba o té, pero lo que más produce Misiones es oxígeno limpio”, señaló.

El conductor

Capitulo aparte merece la cantidad de militantes movilizados por el Frente Renovador de la Concordia, muchos de ellos jóvenes que llegaron desde distintos puntos de la provincia. En el centro de esa escena estuvo el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira, quien recibió saludos y muestras de afecto.

El líder indiscutido de la renovación consolida su perfil de arquitecto de un armado político que a esta altura ya trascendió nombres propios y atravesó diferentes ciclos políticos y climas de época en una Argentina siempre convulsionada.

En un país cuya dirigencia política aspira, en el mejor de los casos, a resolver las urgencias del día a día, que raramente proyecta más allá de las próximas elecciones, Rovira consiguió marcar una diferencia sustancial al erigirse en una figura capaz de pensar a largo plazo, de anticiparse a los cambios de un mundo cada vez más vertiginoso.

Encuentro litoraleño

Los gobernadores de la región Litoral se reunieron esta semana e Chaco, el encargado de llevar la voz de Misiones fue el vice, Lucas Romero Spinelli. El bloque se reunió con el objetivo común de plantear la necesidad de una mayor inversión nacional en infraestructura con una mirada más federal.

Misiones planteó la urgencia de una nueva línea de 500 kV para el ingreso de energía, esencial para sostener la industria y el empleo. También puso en valor el crecimiento del puerto de Posadas, que pasó de no operar a sacar 240 contenedores por mes, mostrando la apuesta provincial a la logística y el comercio exterior. En ese marco, reclamó que los recursos generados en las provincias regresen en forma de obras e infraestructura, algo que hoy no ocurre.

El discurso del vicegobernador no solo fue técnico: tuvo contenido político y proyectivo. Misiones defiende una visión productiva y desarrollista, donde la energía, la conectividad, el transporte y el valor agregado son claves para transformar la matriz económica. Y esa voz comienza a hacerse escuchar en espacios regionales que podrían convertirse en contrapeso de las decisiones unilaterales del Ejecutivo nacional.

Listas terminadas

El cronograma electoral marcó esta semana la última fecha clave antes de los comicios del 8 de junio al cumplirse la fecha límite para la presentación de listas de candidatos a diputados provinciales.

Por el lado de la renovación no hubo sorpresas, la lista que encabezan el presidente de Vialidad provincial, Sebastián Macias, y la directora del Silicon Misiones, Paula Franco, ya se conocía de antemano. La lista se destaca por la incorporación de nuevos actores a la política que llegan desde las más diversas actividades y de distintos puntos de la geografía misionera.

“Son personas con experiencia concreta en el hacer y con una visión transformadora, que buscan aportar soluciones desde su campo de acción. Esta selección no es casual ni superficial: expresa un nuevo tipo de liderazgo que apuesta al futuro y se aleja del clasicismo partidario que muchas veces se encierra en la queja o la inercia”, señalaron desde la renovación durante la presentación de los candidatos.

Donde sí hubo polémica fue en la lista de La Libertad Avanza, uno de los dos espacios puramente libertarios que competirá en las provinciales. Cómo ya lo había anticipado el presidente del partido, Adrián Núñez, la nomina fue definida desde Buenos Aires y ubicó en el primer lugar al extenista Diego Hartfield.

La delegación misionera del partido que conduce Karina Milei venía con fuertes cuestionamientos por manejos poco claros en los fondos. A las denuncias por el supuesto cobro del “diezmo” a empleados de delegaciones nacionales se sumó la polémica por las candidaturas.

Uno de los que expresó su descontento fue el empresario metalúrgico Walter Rosner, quien había sido uno de los impulsores de la conformación de LLA en Misiones y ahora pegó el portazo. “No me metí en la política por un cargo ni por un sueldo, sino para transformar la Argentina y hacer las cosas bien. Pero cuando vi que se estaban tomando decisiones sin la debida transparencia, decidí dar un paso al costado”, aseguró.

Rosner aseguró que Diego Hartfield nunca había militado dentro del partido y deslizó que “alguien puso la plata para que sea candidato. Nunca hizo nada por la provincia, pero lo pusieron ahí por un acuerdo político. Y eso es algo que no puedo aceptar”, afirmó.

El ex candidato también cuestionó la falta de claridad en la administración de los recursos del partido. «Muchos aportaron tiempo, dinero y esfuerzo, pero no hay un tesorero ni un síndico que garantice la transparencia. Yo no puedo ir a un lugar donde no sé cómo se está manejando la plata», agregó.