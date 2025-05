Con presencia de 80 artistas, Posadas alberga la 7° Convención Internacional de Tatuajes: “Es un evento donde todos los artistas esperan año tras año”

La Convención Internacional de Tatuajes en Posadas sigue atrayendo a miles de personas con su oferta de arte, cultura y solidaridad. Con más de 80 artistas, seminarios especializados, shows en vivo y la presencia de figuras internacionales como Víctor Peralta, el evento se consolida como uno de los más destacados de la región.

La segunda jornada de la Convención Internacional de Tatuajes de Posadas, que comenzó el viernes 2 de mayo, continúa con gran éxito en el Club Alemán. Este evento, que se extenderá hasta el domingo 4 de mayo, ha reunido a más de 80 artistas entre tatuadores, perforadores y emprendedores locales, consolidándose como uno de los más destacados de la región.

El sábado, los asistentes pudieron disfrutar de una jornada llena de actividades, desde competencias en vivo hasta seminarios especializados. La Convención no solo es un lugar para que los tatuadores muestren su destreza, sino también un espacio de intercambio cultural. En los stands, se pueden ver los trabajos de los artistas más renombrados del país, mientras el público observa el proceso creativo en tiempo real.

Tal vez te interese leer: “Parece que gané la Poceada”: apareció el ganador del pozo histórico en la Agencia 220 de Posadas

Uno de los principales atractivos de la convención es la competencia de tatuadores en vivo, donde los participantes trabajan en sus diseños frente a la audiencia. Los asistentes tienen la oportunidad de tatuarse con estos artistas de renombre y disfrutar de la experiencia única de ver cómo se crea una obra de arte en su piel. Además, los más valientes pueden ofrecerse como lienzos para el concurso.

A lo largo del día, los asistentes también disfrutaron de diversos shows en vivo, que incluyeron danza, presentaciones de bandas locales y DJs. Para aquellos que buscan algo más que arte en la piel, la convención ofrece una variada oferta gastronómica, con cantinas, barras de tragos, bebidas frías y comidas rápidas, además de stands de emprendedores locales que exhiben sus productos.

Cristian Kuchenmeister, organizador del evento, destacó la importancia de este encuentro: “Es un evento que todos los artistas esperan con ansias. Es una de las más lindas del país, con artistas de nivel mundial y con una gran variedad de categorías para competir”, comentó.

El evento, además de ser un espacio para el arte, tiene un componente solidario, ya que parte de los fondos recaudados se destinan a comedores y centros comunitarios, una iniciativa que los organizadores han mantenido desde sus primeras ediciones.

Récord Guinness por modificaciones corporales

Víctor Peralta, reconocido mundialmente por sus modificaciones corporales, compartió su experiencia en la Convención Internacional de Tatuajes en Posadas. Con más de 30 años de trayectoria, Peralta es el titular del récord Guinness a la “pareja casada más modificada del planeta” junto a su esposa.

Durante su intervención, destacó que el dolor, presente en sus extremas modificaciones corporales, es momentáneo y parte de una experiencia que disfruta. “Nunca busqué los récords, pero el proceso ha sido emocionante”, comentó. Además, recordó que su pasión por los tatuajes comenzó a los 11 años y que sigue explorando los límites del cuerpo humano, compartiendo su arte en eventos internacionales.

El artista compartió también su perspectiva sobre el dolor, un aspecto clave en su trabajo. “El dolor es momentáneo, y lo disfruto. A lo largo de los años, he pasado por múltiples intervenciones extremas y lo he aprendido a manejar. Es algo que al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo se convierte en una experiencia que disfruto y que forma parte del proceso”, relató Peralta.

En su visita a Posadas, Peralta aprovechó para disfrutar de la convención y compartir su arte con los asistentes. “Es un placer estar aquí en Posadas. Disfruto mucho de estos eventos porque me permiten conectar con otros artistas y aficionados al tatuaje. Siempre es un placer poder compartir mis experiencias y seguir aprendiendo de los demás”, concluyó.

Dos décadas de pasión por el tatuaje

Héctor Roa, un tatuador oriundo de Posadas con 20 años dedicados al arte de la aguja, se erige como una figura representativa de la escena local, compartiendo su perspectiva sobre la evolución del tatuaje y su entusiasmo por el renacer de este tipo de encuentros tras un período de pausa.

Roa, quien desarrolló la mayor parte de su carrera en Posadas, también ha tenido la oportunidad de expandir sus horizontes y participar en convenciones en Europa y Asia, enriqueciendo su visión y su técnica. Su presencia en la actual convención no solo representa un apoyo a la movida artística local, sino también una celebración del espíritu comunitario que caracteriza a este tipo de eventos.

“Me encanta que vuelvan a surgir las convenciones con gran fuerza después de la pandemia”m comentó Roa, reflejando un sentir generalizado entre los artistas y entusiastas del tatuaje. La pausa impuesta por la situación sanitaria generó un vacío en este tipo de encuentros, que son fundamentales para el intercambio de ideas, la exhibición de talento y el fortalecimiento de la comunidad. La actual convención en Posadas se percibe, entonces, como un soplo de aire fresco y una señal de reactivación para el sector.

Al rememorar sus inicios en el mundo del tatuaje, Roa compartió un recorrido de más de dos décadas, marcado por una dedicación constante y una evolución personal y profesional. Sus primeros pasos y su crecimiento como artista se han desarrollado principalmente en su ciudad natal, lo que le otorga una perspectiva privilegiada sobre el desarrollo de la escena local.

Su especialización se centra en el tatuaje japonés, un estilo que lo apasiona desde sus comienzos en el arte de la tinta. “Yo me especializo en tatuaje japonés, es lo que realmente me apasiona”, afirmó con convicción. Su inclinación por este estilo desde los primeros años de su carrera demuestra una búsqueda temprana de una identidad artística definida y un compromiso con el estudio y la práctica de una técnica compleja y rica en simbolismo.

En cuanto al proceso de diseño, Roa explicó su enfoque colaborativo con los clientes: “Siempre trato de tener alguna idea en concordancia con mi cliente, pero por lo general también trato de que el diseño que va a plasmado en esta persona no tanto por significado, pero sí tenga un trasfondo que sea afín a su personalidad, a su entorno familiar, que tenga un significado volcado en la pieza también”. Esta aproximación revela una sensibilidad hacia la individualidad del cliente y una búsqueda de que el tatuaje trascienda lo puramente estético.

Finalmente, Roa compartió su entusiasmo por participar en la Convención de Posadas y reencontrarse con colegas y amigos de años: “A mí me encanta porque hace varios años que he cortado un poco con las convenciones, estoy yendo solo a un par así realmente voy a donde me siento súper bien. Y esta es una de las cuales me siento súper a gusto con los chicos, con Hugo y Cristian, que ahora están haciendo un esfuerzo enorme”.

Un Vistazo a la Historia de la Convención

La idea de traer este evento a Posadas nació hace más de 10 años, cuando Cristian y su socio Hugo decidieron organizar la primera convención en el noroeste argentino, tras escuchar que en esa región no había eventos de este tipo. “Siempre fuimos amantes del tatuaje y queríamos brindar una oportunidad para que los artistas de la zona pudieran mostrar su talento”, explicó Kuchenmeister.

Desde entonces, la Convención Internacional de Tatuajes de Posadas creció exponencialmente, atrayendo a miles de personas de diferentes partes del país y del mundo.

Para aquellos que aún no han visitado la convención, las entradas tienen un costo de $3.000 por los tres días o $2.000 por día en puerta. La actividad se extiende hasta el domingo a las 23 horas, con la premiación de los mejores tatuajes de la convención.