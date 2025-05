El sábado 10 de mayo, a partir de las 18, la tienda de indumentaria masculina Custore será escenario de una experiencia distinta. Con tragos, música y asesoramiento de imagen, los clientes podrán conocer la propuesta de la marca, bajo un concepto de simplicidad, calidad y “lujo silencioso”.

En una apuesta por lo colaborativo y la experiencia, el comerciante posadeño Bruno Briñoccoli presentó un nuevo evento que se realizará el sábado 10 de mayo a las 18 en su tienda Custore, ubicada en Alberdi 1021.

A la iniciativa también se sumará Moscato Bebidas con una propuesta recreativa y Ana Polasek, asesora de imagen que brindará consejos sobre combinaciones, armado de guardarropas y cuidado de prendas.

“La idea surgió con Sebastián, que es amigo mío desde hace más de 10 años por el fútbol, él tiene su local de bebidas, yo tengo el mío de ropa de hombre, y pensamos en hacer algo juntos. Lo que vendemos es diferente, pero se puede unir. Así nace esta especie de alianza comercial”, explicó.

Además de música y tragos, habrá asesoramiento gratuito en tienda para los asistentes. “Queremos mostrar cómo armar un guardarropas inteligente, con prendas de calidad, colores neutros y básicos que se combinen entre sí. El hombre busca simplicidad a la hora de vestirse y también al comprar”, indicó la conductora de Club de Caballeros, programa transmitido los viernes a las 18 por Misiones Online.

La propuesta de Custore se basa en ofrecer prendas “sin marca visible” y con diseño atemporal. “Un amigo me dijo que le gustaban las remeras porque eran limpias, que no tenga la marca, que vos no veas la marca ni en el centro ni en el pecho de la remera porque te hace parecer que estás usando la misma remera siempre, pero me decía yo puedo tener tres del mismo color”.

En cuanto al perfil de sus clientes, observó una tendencia clara. “El hombre entra, ve una remera, se la prueba y se la lleva, si le decís que hay combo de tres, se lleva tres. Ni se las prueba, confía. Eso nos pasa seguido y nos gusta”.

Respecto al desafío de instalar la marca fuera del circuito comercial céntrico de Posadas, Briñoccoli admitió. “Sabíamos que no iba a ser fácil, pero elegimos estar fuera del centro porque eso nos da otra dinámica. Nos permite tener mejores precios y más libertad, aunque cueste más generar tráfico”.

El evento del 10 de mayo busca que más personas conozcan la propuesta y vivan una experiencia distinta. “Va a ser algo descontracturado, relajado, con buena onda. Queremos que la gente conozca Custore, se pruebe ropa, tome algo, se saque fotos, pase un lindo momento. Y, ojalá, que empiece a incluirnos en su guía de compras”, manifestó.