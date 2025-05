“La decoración es el maquillaje de la casa”: la historia de la misionera que transformó su sueño de la infancia en una empresa con más de 30 años

Desde su infancia en el supermercado familiar hasta dirigir una casa de decoración con 30 años de trayectoria, Marta Graef atravesó aprendizajes personales y profesionales. En su visita a Tres Miradas, programa emitido los miércoles a las 18 por Misiones Online, reveló cómo nació su amor por el oficio y contó el antes y el después que hubo en su vida tras sufrir un ACV el año pasado.

Marta Irene Graef creció entre góndolas y cajones de frutas en el primer supermercado de Puerto Rico, fundado por sus padres en 1960. Aquella rutina de infancia, marcada por el trabajo desde temprano, dio paso con los años a una vocación firme: la decoración de interiores. Hoy, a más de tres décadas de su primera venta, asegura que vive una nueva etapa, guiada por el disfrute y la valoración del propio recorrido.

“Mis padres fueron los que tuvieron el primer supermercado en Puerto Rico. Hasta el día de hoy está el edificio y dice 1960. Teníamos carnicería, verdulería, y mi madre nos hacía seleccionar las papas y las cebollas que yo odiaba. Usaba guantes, me gastaba todo mi platita en guantes. Muchos años no pude comer manzanas porque eso de revolver el cajón con manzana podrida es horrible”, recordó.

Aunque nadie en su familia se dedicó al diseño, una figura marcó su inspiración: “Era un sueño innato mío. Desde chiquitita yo decía que iba a estudiar decoración. Eso porque mi tía, que era madrina mía, tenía una casa que era un cuento de hadas, tenía buen gusto. Yo ahí me sentía feliz, amaba ese lugar”.

Durante años trabajó en decoración sin tener un negocio propio, pero la demanda la empujó a emprender. “El problema del cliente era conseguir las cosas. Teníamos que recorrer todo Posadas o viajar a Buenos Aires. Como yo iba seguido, conocí muchos proveedores. Mi hermana me prestó cheques para comprar algunas cosas. Empecé con un negocio muy chiquito. Aposté porque amaba lo que hacía y lo sigo amando”.

La primera venta

Recuerda con nitidez su primera venta. “Fue hace 31 años. Era un sillón que pedí especialmente con pasamanería en color manteca. Se lo vendí a un abogado de Puerto Rico, me sentí realizada. Yo disfrutaba cuando el cliente quedaba satisfecho. Es como el maquillaje. Yo siempre digo que la mujer se puede vestir, pero el punto final es el maquillaje y la decoración es el maquillaje de la casa”.

Con los años, decoró desde espacios pequeños hasta grandes mansiones. “Los recuerdos más lindos son de casas grandes. Una de las más importantes fue en San Vicente. Me llamaron cuando estaban las paredes, el techo y las aberturas, ni piso tenía. Ya empezás a trabajar con el arquitecto, elegís pisos, colores. Fueron tres meses seguidos de trabajo. Esas decoraciones te llenan el alma, es tu impronta”.

Después de décadas de trabajo y una transformación interior, hoy vive de otra manera. “Antes era muy estructurada, hoy hago lo que quiero, como quiero y a la hora que quiero. Toda mi vida hice cosas para agradar al otro, para que me valoren, ahora ya no, me siento muy libre y feliz”.

Esa libertad también llegó tras un momento límite. “Tuve un ACV isquémico el año pasado. Después ves la vida totalmente diferente. Ya no tengo ansiedad si se vende o no se vende. Yo sufría mucho con eso. En mi familia nos inculcaron que si no tenés ahorro, no podés vivir y se vive igual”.

Hoy Marta prioriza sus vínculos. “Antes la obligación venía primero y la diversión después. Entonces nunca llegábamos a divertirnos. Siempre había otra obligación. Ahora estoy disfrutando mucho y ya con ganas de retirarme del negocio. No tener más ninguna obligación”.

Los recuerdos se mezclan con las emociones. “En este trabajo te muestran hasta la cucha del perro, quieren que dejes todo lindo ya, pero uno tiene que enseñarles que es por etapas. A veces cuesta, pero aprendí mucho. Hoy me defino como perseverante, alegre y sensible”.

Aquellos interesados en su trabajo pueden acercarse a su local comercial ubicado sobre calle Colón 1879, Posadas, Misiones.