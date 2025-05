La diputada Anazul Centeno valoró las nuevas formas de comunicar la política y anticipó una agenda intensa en la Legislatura misionera

La diputada provincial Anazul Centeno destacó el valor simbólico del 1° de Mayo en la Cámara de Representantes, defendió las nuevas herramientas de comunicación política y proyectó un año legislativo con foco en iniciativas constructivas y en sintonía con las demandas ciudadanas.

“Para nosotros siempre los primeros de mayo son una fecha especial, particular, porque no solo escuchamos acá el discurso del gobernador, sino que también nos volvemos a encontrar con un montón de compañeros y compañeras que se reúnen de distintos lugares de la provincia, que vienen acá a conmemorar este día”, expresó la diputada provincial Anazul Centeno en el marco de la apertura de sesiones de la Legislatura misionera.

Consultada sobre el programa que conduce, Centeno reconoció que al principio sintió cierta resistencia. “La verdad que fue novedoso, me costó un poco aceptar, pero me gusta, me parece que hay que adaptarse a estas nuevas formas de comunicación que quizás no son a las que estamos acostumbrados desde la política, pero está bueno hablarlo en primera persona, comentar los temas, ponerle un poco de nuestra mirada, de qué pensamos desde nuestro espacio político sobre determinadas cuestiones, así los invito a ver Cantón Verde todos los viernes”.

Sobre el trabajo legislativo, analizó que el 2024 dejó una marca inédita. “El año pasado fue un año muy particular, la verdad nos tocó enfrentar desafíos que esta Cámara nunca ha vivido. Esperamos que este año sea más orientado a proyectos que sean realmente constructivos”.

En ese sentido, puntualizó que el oficialismo seguirá “con lo que nos marca siempre nuestro conductor, el ingeniero Rovira, y obviamente el gobernador, que marca las políticas de Estado, lo vamos a escuchar ahora, cuáles son los ejes fundamentales que se esperan para este año”.

Finalmente, la diputada subrayó que hay iniciativas legislativas en marcha desde el inicio del período. “Nosotros trabajamos no solamente en base a eso, sino también a lo que nos va pidiendo la gente. Tenemos un montón de proyectos que hemos venido tratando, que se han presentado en estos meses, y que va a estar bueno escucharlos, defender las posiciones y luego acá en la sesión, así que hay mucho trabajo para hacer”.