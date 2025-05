Parlamento de la Mujer Posadas | “Es histórico que una cocinera comunitaria haya ocupado una banca en el HCD y levantado nuestras voces”

La red de cocineras comunitarias de Posadas alcanzó un hito histórico con la llegada de una de sus integrantes al Concejo Deliberante. Una de las referentes visitó Sala Cinco y destacó su lucha por una remuneración justa y cobertura social tras años de trabajo silencioso en los barrios, donde brindan contención y alimento a cientos de familias. “A mí me mueve es el amor al otro. Si tu trabajo te gusta, se nota, y si no te gusta, también se nota en el resultado”, afirmó.

“Nosotros venimos trabajando ya hace dos años con más de 50 cocineras en todos los barrios de la ciudad de Posadas. El año pasado logramos que se declare el 7 de julio el Día de las Cocineras Comunitarias. Ahora ya el 7 de julio es nuestro segundo aniversario como Cocineras Comunitarias con el Día de la Cocinera Comunitaria”, comenzó relatando con visible emoción Mirian Morales, una de las principales referentes de la red de cocineras comunitarias.

Morales destacó la reciente conquista de un espacio en el Concejo Deliberante como un momento trascendental para visibilizar la labor fundamental y a menudo invisible de estas mujeres que sostienen comedores y brindan apoyo alimentario en sus comunidades. “Logramos muchas cosas. Una de estas fue que hoy es un hecho histórico que una cocinera comunitaria ocupe una banca. Realmente con mi compañera en el momento que hacíamos el proyecto nos decíamos: ‘¡Wow! Estamos logrando esto’ y logramos hacer un proyecto”.

Sin embargo, la celebración de este hito no opacó la realidad de las dificultades que enfrentan diariamente estas trabajadoras esenciales. “Tenemos tantas compañeras, tantas compañeras que dedican años de su vida sin un reconocimiento salarial, sin una cobertura social. Si se enferma alguien que te ayude Dios. Si se muere un familiar o se muere alguna cocinera, Dios nos permita, no tiene cobertura para los sepelios. Si se lastima, se lastima o se le cae algo, no tenemos cobertura”.

A través de ejemplos concretos, mencionó la resiliencia que caracteriza a estas mujeres cocineras. “Tenemos a la compañera Amelia por ejemplo del barrio Lapachito, que ella no tiene techo. Amelia es una luchadora y así como a Amelia le tenemos a Doña Kita que hace más de 30 años que tiene el comedor. Tenemos muchas personas que han dedicado años de su vida. Le tenemos a Cari, también otra gran luchadora”. Estas historias personales resaltan la resiliencia y el compromiso de las cocineras a pesar de las adversidades.

La referente reconoció el rol crucial de los actores políticos que brindaron el espacio para que su voz sea escuchada. “Por ejemplo, con Gionas Borboy, que él fue una de las personas, la primera persona que le planteé esta idea de levantar nuestra voz y la semana ya tuvimos la reunión con más de 15 compañeras. Con 15 empezamos y hoy somos más de 50. Y en realidad esto, le tenemos que agradecer a la concejal María Eva, que nos cedió su banca y con mi compañera le agradecimos hoy, que estuvo todo el tiempo ahí con su equipo técnico brindando asistencia y realmente es un hecho histórico de que una cocinera comunitaria haya ocupado una banca y que haya levantado las voces de más de 50 compañeras”.

La logística detrás de los comedores en los barrios

Al ser consultada sobre las prioridades que llevaron a la red a impulsar la candidatura de una de sus integrantes, explicó la coincidencia en las necesidades fundamentales: “Todas fuimos por el mismo porque todas estamos en la misma situación. Todas dedicamos horas de nuestras vidas al trabajo entre 6, 7, 8 horas, porque además no es solamente servir un plato de comida, detrás de ese plato de comida hay un trabajo, hay una logística que no se ve, que es ir a buscar, que a veces vas y no hay, tenés que volver, tenés que pagar el combustible, el auto, la moto, el Uber”.

“Hay toda una logística detrás de eso, y cocinar, pero también si hay una persona que está por tener familia, nosotros decimos lugar de contención, porque si yo digo comedor, vos te imaginás que van a comer”, completó.

La demanda central radica en obtener una remuneración justa por su labor, considerando que la ayuda social que algunas reciben se encuentra desactualizada. “Coincidimos en que, por ejemplo, todas, o sea, no todas, algunas percibimos una ayuda social, pero ¿qué pasa? Esa ayuda social está congelada hace casi dos años, que hoy esa ayuda social, te compras dos cargas de gas y se te fue tu ayuda social. Entonces coincidíamos en que todas necesitamos una remuneración por el trabajo que hacemos e hicimos una votación y coincidimos”.

La dedicación de las cocineras trasciende los horarios convencionales, como ilustró Morales. “Nosotros 24-7, suena tu teléfono a las 3 de la mañana, necesitaba algo, salís volando, es así. Señora tiene un ibuprofeno, mi hijo está volando de fiebre, bueno, viste. O se quemó una casa, ¿a dónde corren? ¿Pasó algo? ¿Hay un abuelito solo y necesita algo? Siempre estamos ahí gestionando, siempre estamos asistiendo”.

“A mí lo que me mueve es el amor al prójimo”

Al revelar su motivación personal y la de la red, Morales expresó con profunda convicción: “Yo lo hago por amor. Realmente lo que a mí me mueve es el amor. El amor al otro, el amor al prójimo, el amor, yo digo mis chicos, que hoy ya están grandes, algunos ya me repasaron, el otro día cumplió 15 años una nena y vino a sacarse conmigo una foto y yo digo, pará de crecer, está a dos metros ya, y yo lo hago por amor. Yo amo cocinar, y más, el ingrediente principal es el amor. Si falta el amor en la olla, falta todo. ¿Pero podrías dedicarle tanto tiempo de tu vida a algo que no tendrías amor? Si tu trabajo te gusta, se nota y si no te gusta, también se nota en el resultado”.