¿Qué harías si te depositaran 2,5 millones de dólares por error de un banco? Un misionero los devolvió y ahora vive una odisea

A Sebastián Prieto le depositaron 2,5 millones de pesos, pero por un error de un cajero terminó con la misma suma de dólares en su cuenta bancaria. Advirtió al banco del error y accedió a devolver voluntariamente la suma depositada por error. Pero asegura que el banco inmovilizó sus cuentas, las de su padre y las de un tercero hace 13 días. Además, le exige que pague el costo impositivo de la millonaria transferencia. “Por culpa del banco, tengo que pagarla”, lamentó.

Lo que debía ser una operación rápida para cerrar la compra de un vehículo se terminó transformando en un verdadero dolor de cabeza para los tres involucrados en la transacción. En el medio aparece el Banco Galicia, que cometió un error y, según el relato de uno de los protagonistas, ahora pretende descargar los costos de ese error en sus clientes.

Sebastián Prieto quería comprar una camioneta, pero le faltaban 2,5 millones de pesos para cerrar la transferencia, se los pidió a su padre que inmediatamente se los transfirió a través del Banco Galicia, pero en la cuenta de Sebastián en vez de acreditarse pesos se acreditaron dólares, 2,5 millones para ser más precisos.

“Para una compra que yo estaba haciendo en Chaco, me faltaba una punta y mi viejo va al banco y deposita dos millones y medio de pesos para comprar una camioneta. Va al banco, deposita y el cajero se confunde, en vez de poner pesos, puso en dólares”, relató Prieto a Misiones Online.

Cuando revisó su cuenta minutos después, Sebastián se encontró con una sorpresa mayúscula: “Veo la cuenta, actualizo, me figuraba dos millones y medio de dólares en mi caja de ahorro”.

Prieto, quien necesitaba concretar la compra de la camioneta por 20 millones de pesos, vendió los dólares que necesitaba para cerrar la operación y transfirió el dinero comprometido por la compra del vehículo.

Asegura que nunca pensó en quedarse con dinero que no le pertenecía, cuando se dio cuenta que había recibido una suma millonaria en dólares por error, se lo advirtió al banco y como respuesta la entidad financiera le pidió que firmara una serie de documentos para efectivizar la devolución.

Vale aclarar en este punto que Prieto no tenía obligación legal de devolver nada, de hecho su padre todavía conservaba el comprobante bancario que certificaba la transferencia por 2,5 millones de dólares a su cuenta. Legalmente ese dinero le pertenecía.

Según asegura el joven misionero, el Banco Galicia le agradeció el gesto de honestidad congelando sus cuentas, las de su padre y las del vendedor de la camioneta.

“Después de las 5 o 6 de la tarde, ya no pude hacer ninguna operación más. No podía transferir, no podía pagar, no podía hacer nada de nada… volvieron todo para atrás todas las operaciones, inclusive la operación que yo hice con la camioneta. Me volvieron todo para atrás”, relató.

Pero el desafortunado episodio no terminó ahí, pues se agravó con el bloqueo de las cuentas del vendedor de la camioneta y del propio padre de Prieto. “A la persona que yo le transferí le bloquean la cuenta también, es un médico, es una persona que su honorario cobra ahí, hasta el momento sigue bloqueado, no puede usar su cuenta ni nada. A mi viejo también, que no tenía nada que ver tampoco, le bloquearon su cuenta de Banco Galicia”, lamentó.

“Y lo peor de todo es que la persona que me vendió la camioneta, él necesitaba comprar un ecógrafo para la hija… Tenía que cerrar la operación [conmigo], no pudo concretarla y en eso también perdió la operación de la hija”, se explayó.

Las pérdidas económicas para Prieto superan el millón de pesos debido a la fluctuación del dólar. “Se armó todo un quilombo y yo perdí muchísima plata. No pude operar, no pude cerrar negocio, no pude hacer nada. Y con el cambio de dólar terminé pagando como cuatro millones más la camioneta. Un desastre para mí, una terrible pérdida”, dijo.

Pero además el banco pretende que Prieto afronte el costo impositivo derivado de la millonaria transferencia que el banco acreditó por error.

Prieto exige al banco la inmediata habilitación de sus cuentas y la liberación de los fondos del vendedor. “Yo le estoy reclamando que me puedan habilitar de vuelta la cuenta y que al señor le liberen su cuenta, porque el señor no tiene nada que ver”. Además, reclama la cobertura de los costos impositivos generados por el error bancario: “Y encima de eso, me sacan Rentas y lo peor de todo es que por culpa del banco yo tengo que pagarla, me pasaron a mí la mano”, expresó, visiblemente afectado.