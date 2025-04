Bombazo: el presidente de YPF anticipó cuándo podría volver a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Una frase fuera de micrófono bastó para avivar la expectativa: Franco Colapinto podría tener su debut de temporada en el Gran Premio de Emilia-Romaña, el fin de semana del 18 de mayo. La revelación no fue oficial ni provino de Alpine, su equipo, sino de uno de sus principales sponsors, lo que vuelve a poner en escena el rol clave del respaldo económico en la Fórmula 1.

El joven piloto argentino de 21 años, que debutó en la F1 el año pasado en Monza, volvió a estar en el centro de la escena luego de una entrevista en el canal A24. El periodista Eduardo Feinmann entrevistaba a Horacio Marín, CEO de YPF –empresa que respalda al pilarense–, cuando le consultó por el posible regreso de Colapinto a una competencia oficial. Marín esquivó la respuesta durante la transmisión, pero cometió un descuido: una vez finalizado el reportaje, con el micrófono todavía abierto, se lo escuchó decir “Imola”, en referencia al circuito italiano que será sede del GP de Emilia-Romaña.

La filtración encendió todas las alarmas. ¿Fue un lapsus o una confirmación involuntaria? En una entrevista posterior con La Nación+, Marín intentó corregir sus palabras: “Yo digo que espero que corra en Imola”, explicó. Y se desmarcó con firmeza: “¡No! ¿Cómo voy a tener el dato? Yo soy presidente de YPF, no el representante de Colapinto”.

Sin embargo, en la Fórmula 1 no hay gesto menor. Y si algo queda claro, es que el respaldo económico de un piloto puede definir su suerte tanto como el rendimiento en pista. No es casualidad que Ralf Schumacher haya afirmado recientemente que el australiano Jack Doohan se mantiene en su asiento gracias a un sponsor que aporta 10 millones de euros al equipo Alpine.

Colapinto, por su parte, sigue trabajando desde Europa, focalizado en el simulador en la sede de Enstone. Aunque no fue convocado como piloto de reserva para la fecha de Miami, se rumorea que esta podría ser la última carrera de Doohan antes de ser reemplazado. El australiano no ha tenido un buen inicio de temporada: además de flojos resultados, protagonizó varios accidentes que aumentaron las dudas sobre su continuidad.

A ese escenario se suma una interna cada vez más notoria en el seno de Alpine. Según reveló Infobae, existe una disputa de poder entre dos figuras clave de la escudería: Flavio Briatore, asesor ejecutivo, y Oliver Oakes, director del equipo. Mientras Briatore se inclinó decididamente por el argentino, incluso desde el receso europeo, Oakes mantiene su respaldo a Doohan y a Paul Aron, otro joven talento de la cantera.

La tensión escaló cuando Oakes eligió a Aron por encima de Colapinto para un test en Fórmula 1, argumentando su experiencia previa con él en Hitech GP, en la Fórmula 2. Pero Briatore, un histórico del automovilismo que condujo los destinos de Michael Schumacher y Fernando Alonso, apuesta fuerte por el argentino y ya habría presionado para que tenga una oportunidad real como piloto titular.

En medio de este cruce de estrategias, Colapinto sigue enfocado. A pesar de su intensa agenda en Europa, se tomó un tiempo para participar virtualmente de la Experiencia Endeavor Sub 20, una jornada educativa que congregó a más de 10 mil estudiantes secundarios de Argentina. En ese marco, brindó una charla motivacional en la que relató su camino y alentó a los jóvenes a soñar en grande.

“No dejen de soñar. Ese sueño que parece muy lejano, en mi caso se cumplió”, expresó Colapinto. “No hay tamaño para los sueños. Capaz se cumplen o capaz que no, pero lo más importante es no quedarse con esa sensación de no haberlo intentado”, sostuvo. “El único error es no intentar”.

Mientras las especulaciones siguen girando a toda velocidad, el regreso de Colapinto a la F1 podría estar más cerca de lo esperado. Y aunque nadie lo confirmó oficialmente, en un deporte donde los silencios dicen tanto como las palabras, el nombre “Imola” pronunciado por un hombre clave como Horacio Marín alimenta la esperanza de los fanáticos argentinos.

Franco Colapinto deberá esperar: Jack Doohan correrá el Gran Premio de Miami con Alpine https://t.co/WZPGgc16ew — misionesonline.net (@misionesonline) April 23, 2025



FUENTE: TyC Sports.