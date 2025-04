El CrossFit, un entrenamiento de alta intensidad que combina fuerza, gimnasia y cardio se consolida en Posadas

El CrossFit, con su enfoque de alta intensidad y variedad de movimientos funcionales, consolidó su presencia en Posadas desde aproximadamente 2010, ofreciendo un entrenamiento integral que mejora la fuerza, la capacidad aeróbica y la coordinación. La clave para evitar lesiones radica en el aprendizaje y la práctica exhaustiva de la técnica antes de incrementar las cargas.

El CrossFit, una metodología de entrenamiento caracterizada por su alta intensidad y la combinación de movimientos funcionales derivados de diversas disciplinas como el levantamiento olímpico, la gimnasia y el acondicionamiento metabólico, experimentó un notable crecimiento en Posadas en los últimos años.

Así lo afirmó Matías Talabera, técnico superior en actividades físicas, quien destacó la novedad de este deporte a nivel mundial y local.

“Es una metodología de entrenamiento que se realiza y lo que la caracteriza principalmente es la alta intensidad y tiene distintos movimientos, puede tener movimientos derivados del levantamiento olímpico como puede ser un arranque, una cargada, un segundo tiempo, después una parte más orientada a la parte metabólica o aeróbica se le puede decir, que es lo que uno ve corriendo por afuera de las manzanas, saltado de soga y otra parte más derivada de la parte de calistenia o la parte de gimnásticos”, explicó.

Además, indicó que quienes caminan con las manos realizan un crossfit orientado a la gimnasia, pues “la metodología en sí agarró de distintos deportes en sí, un poco de esto, un poco de aquello, lo juntó y le dio lo que le caracteriza que es la parte de la alta intensidad”, afirmó Talabera sobre la esencia de esta actividad física.

Consultado sobre el auge de esta modalidad de entrenamiento en la capital misionera, estimó que su crecimiento se dio aproximadamente hace unos 15 años. “Yo la verdad que en la movida soy bastante nuevo, conozco a un montón de gente que está hace rato, pero te podría decir y capaz que desde el 2010 capaz aproximadamente está, es muy nuevo el deporte en sí, ya sea a nivel mundial es muy nuevo”, sostuvo en diálogo con Sala Cinco.

Esta novedad implica, según el técnico, una falta de estudios estandarizados sobre el entrenamiento, lo que permite a cada instructor adaptarlo según su criterio, aunque existen parámetros fundamentales para cada movimiento. “Hay parámetros, obvio, cada movimiento tiene su parámetro. Durante un arranque arriba tenés que extender el codo, rodilla y cadera, esos son parámetros que acá de aca la China sí o sí te tiene que dar”, ejemplificó.

En cuanto a la adaptación del entrenamiento a diferentes edades, señaló que el programa en sí es el mismo, pero se ajusta en función de la experiencia y el nivel técnico del individuo.

“La diferencia es por ahí que se lo adapta, por ahí cuando son más chicos, lo recomendable sería darle un poco más de repeticiones, de volumen, no tanto joder con el peso porque más que nada para que aprendan bien la técnica. Ya la persona una vez agarra bien la técnica, eso por ahí no depende tanto de la edad, sino que si recién arranca, si está hace mucho. Una vez la persona recién arranca, muchas repeticiones, que aprenda bien la técnica. Una vez aprendió, se le empieza a poner peso”, detalló.

El objetivo principal del CrossFit, según Talabera, es el desarrollo integral de múltiples capacidades físicas. “Es mejorar la capacidad aeróbica, capacidad de fuerza. Como entreno muchas capacidades, no te puedo decir si el objetivo es uno. Porque engloba demasiadas capacidades. Tener coordinación, saltabilidad, engloba demasiado. Es un desarrollo muy global. No se enfoca solo en algo”, afirmó.

En este sentido, hizo énfasis en la importancia de aprender la técnica correcta para evitar lesiones. “Llega un punto que ya una vez tenés una buena base técnica es importante meter el peso porque es una de las variables que te va a permitir hacer otras cosas más adelante, pero primero de eso la base es la técnica, sí o sí”.

Para aquellos interesados en incursionar en esta actividad, la estructura de una clase típica de CrossFit sigue un esquema que incluye entrada en calor, movilidad, activación de la zona media, un bloque de fuerza y finalmente el Wod, la parte más intensa y metabólica.

“Como todas las clases, tiene una parte de entrada en calor, movilidad, activación de zona media, ya depende de lo que vas a hacer en la parte principal y también depende mucho cómo lo oriente cada profesor”, indicó. Dentro del bloque de fuerza, se suelen trabajar ejercicios básicos como sentadillas, peso muerto y sus variantes, así como tracciones y empujes en diferentes planos.

Por último, el entrenador propuso un circuito para quienes deseen practicarlo en casa: “Por ejemplo, puedo hacer 5 escaladas, 5 escaladas son básicamente que vos arrancas de parado, camino con las manos, me siento en el suelo, camino y me paro. Hacés 5 escaladas, 10 flexiones de brazos, no hace falta que sean estrictas, puede ser levanto el tronco y después levanto la cola. Y después hacés 15 sentadillas con salto, o sin salto en el caso de que no salgan. Durante 10 o 12 minutos y haces la mayor cantidad de rondas de eso que puedas, dentro de los 10 minutos”.