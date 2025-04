Itaembé Guazú: se habilitó una nueva sede del Centro de Medicina Preventiva del IPS con mamografías, rayos X y laboratorios que beneficiará a 50 mil vecinos

Este centro estratégico ayudará a descomprimir el flujo de pacientes de otros centros de salud y es una apuesta firme en una política sanitaria a largo plazo para la región.

En este contexto, el Dr. Lisandro Benmaor, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), señaló respecto a este nuevo Centro de Medicina Preventiva: “Se está armando un polo de salud muy importante en esta zona de Itaembé Guazú. En un barrio que ya prácticamente tiene dimensiones de ciudad da solución y alcanza la medicina, fundamentalmente preventiva a una gran cantidad de personas. En el Predigma van a haber ecografías mamarias de todo tipo. También lo que es el mamógrafo.En muy poquitos días, va a ver un equipo de rayos y también está el Cebac como laboratorio”, enumeró.

Además, en referencia al policonsultorio del IPS: “Tenemos aproximadamente 1800 consultas mensuales con un laboratorio nuevo, se está armando este polo. Salud que realmente nos enorgullece”, sostuvo.

Con respecto al crecimiento del barrio, Benmaor respondió: “La cantidad de gente que hay en el barrio es muy, pero muy importante. Y además, barrios aledaños que vienen porque Itaembe Miní, Villa Cabello tienen una accesibilidad más fácil acá que en el mismo centro de Posadas. Con fácil estacionamiento, con mucha tecnología de vanguardia”.

Por otro lado, en lo tocante a la prevención, manifestó: “Uno de cada tres cánceres que se diagnostican en la Argentina son de mama. Entonces hacer un diagnóstico precoz oportuno en más del 90 % de las pacientes se puede salvar y curar, y eso es lo que intentamos siempre pregonar».

De este modo, el presidente de la obra social misionera afirmó: “Va a haber una gama y oferta muy importante para toda la ciudadanía”.

La Dra. Alejandra Méndez, directora del PREDIGMA, institución a cargo del servicio de mamografías, resaltó el efecto que buscan en la comunidad. “Este polo de salud necesita una atención mucho más amplia porque es un barrio que tiene mucha población, más de 50.000 habitantes y todos lo aledaño necesitan facilitar el acceso a la salud”, afirmó.

En este sentido, Méndez subrayó la prioridad de la medicina preventiva y la accesibilidad de los servicios: “Hoy hay una disrupción, estamos en una medicina preventiva donde debemos hacer unos chequeos y creo que si vos trabajás en el centro y venís a tu casa, podés hacerlo de temprano en tu laboratorio y todas las otras prácticas podés hacerlo durante el día. Todo lo que sea el policonsultorio atiende de corrido, nosotros también complementando y articulando esta acción desde la parte que nos toca a nosotros, desde la en este caso particular, la parte de mamografía que es la que nosotros hacemos, ecografía general, entonces creo que estamos dando accesibilidad a la población”.

Sobre la tecnología del nuevo mamógrafo, la directora del PREDIGMA explicó: “El mamógrafo es digital, una digitalización indirecta, la paciente va a tener acceso directo a sus informes, a sus imágenes, es la misma temática que en la sede central”.

Destacó el enfoque en la prevención a través del programa de la chequera del IPS: «Hace más de 20 años que esta chequera llegó a la población de la mujer misionera para cambiar la historia del cáncer de mama en la provincia, ya que el incorporar a la paciente a un control de salud, estando sana, ese es el objetivo principal, podemos detectar lesiones mínimas y microscópicas que van a requerir un tratamiento también mínimo con cirugías conservadoras que van a llevar a que la paciente vuelva a incorporarse a su rutina de trabajo en menos de un mes con una vida normal”.

Por eso, Méndez puso énfasis el impacto de la detección temprana: “Esto también va como ejemplo para que todas las mujeres accedan a los controles ya que, no solamente van a salvar sus vidas y van a prolongar su vida, no solamente para ellas sino para todo el entorno familiar, sino que van a pensar en aquellas mujeres que necesiten ese presupuesto que siempre se encarece con una medicina tardía, con llegar tarde a un diagnóstico o no presentarse a un control hace que de pronto perdamos esa oportunidad de, fíjense lo que les digo, no solamente salvar vidas sino de ahorrar económicamente para que, por ejemplo, la obra social como el IPS que tiene tanta cobertura y que la parte oncológica es muy cara, haciéndose una mamografía simple con una ecografía que es un mamograma que hoy está incorporado a los dos métodos. Realmente tenemos que pregonar eso. Estamos acompañando y articulando acciones en el barrio, que nos encanta, aparte, porque es otro aire”, celebró.

Itaembé Guazú: IPS y polo sanitario articulado para una salud con visión de futuro

Este evento, la inauguración del Centro de Medicina Preventiva del IPS en Itaembé Guazú, según el vicepresidente Iván Pelinski, marca un hito en la política sanitaria local.

“Tenerlo a disposición en este barrio es un gran logro para todos”, aseveró Pelinski, situando la apertura como respuesta a una necesidad palpable.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de largo alcance: “Tener la posibilidad de ser contenida esa demanda de salud acá, habla de acceso y habla de pensar una política pública a largo plazo”.

Pelinski destacó la colaboración interinstitucional para concretar este espacio: “Es una muy buena noticia el trabajo en conjunto con el Predigma y el SEVAD y el Instituto de Previsión Social ya viene de muchos años”, resaltó.

La atención se centra en una problemática sensible: “Sabemos que el cáncer de mama y la patología mamaria es de las patologías más frecuentes que tenemos en la provincia y la mamografía a partir de los 40 años es un requisito anual de control de cada una de las mujeres”. La nueva sede responde directamente a esta realidad.

La visión a futuro es clara: "La política de salud tiene que ser pensada a largo plazo, el ingeniero Rovira lo pensó hace mucho tiempo y nosotros tenemos que darle continuidad".

En este contexto, Itaembé Guazú se suma a otros avances: “Por algo hoy tenemos el Parque de la Salud que es un estandarte de la salud a nivel regional, tenemos la inauguración de un equipo de altísima complejidad como el del PET, tenemos estas articulaciones con los organismos privados que den respuesta a barrios que están creciendo un montón en términos demográficos como Itaembé Guazú, que tenga su propio mamógrafo”.

La dimensión del impacto es significativa: “Acá hay 8.000 familias, de esas 8.000 familias pueden haber aproximadamente 8.000 o el doble de mujeres que tienen que atenderse, que tienen que hacerse sus controles anuales, que tienen que hacerse su mamografía”. La nueva sede busca contener esta demanda de manera eficiente y sostenida.

Mamografías accesibles, un logro “poco repetible” en Argentina

Durante la inauguración, el senador nacional Carlos Arce se mostró muy satisfecho con la reciente habilitación de dos policonsultorios en Itaembé Guazú. “Son dos policonsultorios, uno es del IPS que estuvimos recién de visita muy bien equipado, muy bien atendido. Un policonsultorio que tiene 1.800 consultas al año es una buena noticia para este barrio”, expresó el senador, resaltando la capacidad de atención del centro del IPS.

Arce también valoró la apertura del Predigma en la zona: “Esta inauguración de Predigma, que también es una institución muy prestigiosa en esta ciudad, en esta provincia, es también darle cabida a un flujo de, y también Miní, Villa Cabello, todos. Así que estamos hablando muchísimos posadeños que pueden hoy atenderse en dos policonsultorio”. Subrayó así el beneficio para una amplia población de la ciudad.

El senador hizo mella en la ampliación de servicios: “También un servicio de radiología, me contaba el presidente del IPS que también va a tener radiología próximamente en el policonsultorio”. Y destacó la comodidad para las mujeres: “Hoy una mujer se puede hacer una mamografía, un control ginecológico acá, completito, sin tener los problemas de estacionamiento y de tránsito que tenemos como en las grandes ciudades posadas. Así que realmente es una muy buena noticia para toda esta zona”, celebró.

Desde su perspectiva como especialista en mastología, Arce enfatizó la trascendencia de la disponibilidad de mamógrafos: “Es un sentimiento. Nosotros con la doctora Méndez en el año 96, trajimos el primer mamógrafo en toda la provincia. Imagínense, trajimos un mamógrafo de Finlandia y pusimos el primer centro de mamografía en toda la provincia. Llegar hasta hoy, que en nuestra provincia una mujer misionera no tenga que caminar más de 40 kilómetros para hacer su mamografía, eso es muy poco repetible en otros lugares del país. Acá en la provincia sí, y sobre todo ahora en Itaembé Guazú, que una mujer es una gran noticia”.

“Siempre decimos que el control ginecológico y el control del hombre también es importante, tanto de la parte del IPS como acá, que van a tener diferentes obras sociales”, remarcó.