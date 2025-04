La ASMI celebró que Misiones haya sido sede del Torneo Nacional de Fútbol Silencioso por primera vez y reafirmó su lucha por la accesibilidad

Por primera vez en su historia, la provincia fue anfitriona del Torneo Nacional de Fútbol Silencioso, evento que reunió a delegaciones de varias provincias. Francisco Olivera, presidente de la Asociación de Sordos de Misiones (ASMI), celebró la magnitud del encuentro y el apoyo recibido desde diferentes entidades estatales y privadas. Asimismo, pidió mayores avances en inclusión laboral, educativa y habitacional para la comunidad sorda. "Seguimos luchando en cuanto a lo que es la accesibilidad, porque esto es una lucha de vida. Hay algunos que acceden, lo pueden lograr y avanzan, pero hay otros que no, todavía hay barreras", afirmó.

“La verdad que me siento muy emocionado en este sentido. La verdad que sí he llorado, me he sentido tan agradecido por tanta colaboración, el empuje que tuvieron conmigo para poder salir y seguir adelante con este evento. No hay palabras porque es muy importante”, expresó Olivera en diálogo con Más allá de las barreras, programa emitido por Misiones Online los lunes a las 18.

Desde ASMI destacaron el trabajo de inclusión que permite que personas con diferentes niveles de hipoacusia puedan participar de los partidos gracias a sistemas de señalización visual. “Por ejemplo, con respecto al réferi que tenía las banderas para indicar a los sordos, no importaba si tenía implantes o si era hipoacúsico, podían hacer el juego tranquilamente y toda la gente les miraba y no podían creer”, relató.

La participación de mujeres también se amplió este año con la conformación de un equipo femenino. “Veinte mujeres ya están ahí, ya tienen un equipo armado. Ahora tenemos que organizar juntos para poder viajar a Córdoba. El torneo federal va a ser del 20 al 22 de junio. Faltan que nos manden el presupuesto. Lo que también quería pedir un voluntario, un aporte voluntario para el DT, para los técnicos, para los preparadores físicos, tanto para los hombres y las mujeres, así que tenemos que buscar eso también para poder llevarlos a ellos”.

A pesar de los logros deportivos, señaló que la comunidad enfrenta luchas estructurales. “Hay tres cuestiones importantes en cuanto a la comunidad sorda que seguimos luchando, seguimos con un mismo objetivo: las adicciones, la accesibilidad y el trabajo. Porque esto es una lucha de vida, esto va a continuar, no es algo de ahora solamente”, aseguró.

Respecto a los desafíos, remarcó que “el más importante, el primero y más importante, es el área del trabajo para el sordo. También en cuanto a la educación del sordo, y en cuanto a la adquisición de viviendas. Nosotros, desde la asociación, seguimos luchando para poder conseguir estas cuestiones para los sordos”.

Sobre las gestiones que llevan adelante, destacó “con el Consejo de Discapacidad venimos trabajando, la accesibilidad se sigue dando, pero a través de diferentes capacitaciones en otros ámbitos. La idea es poder incorporar intérpretes en todos esos ámbitos: en la policía, en el hospital, en la salud, en todas las áreas”.

“No está completado todavía el trabajo, no está del todo hecho todavía, pero seguimos muy de a poco. Vamos trabajando diferentes puntos desde la ley también para que pueda mejorarse esa ley de accesibilidad. Es impresionante el trabajo que estamos haciendo”, completó.

En relación con el panorama nacional, Olivera consideró que aún hay muchas diferencias regionales: “En otras provincias no es igual, es diferente. La cultura también es diferente. En las otras provincias la lengua de seña, re bien, se entiende todo, pero en algunas provincias es diferente. Cada uno tiene su propia lengua de señas, pero el más fortificado podría considerarse el de Buenos Aires”.

“Porque ellos siempre están trabajando con el Ministerio de Deporte, están muy actualizados en esas cuestiones y en otros temas también. En Buenos Aires siempre, por ejemplo, el Ministerio de Deporte trabaja con cuatro asociaciones, pero en las provincias es más difícil”, completó.

Consultado acerca de si considera que la provincia avanzó en términos de accesibilidad para las personas sordas, respondió que sí pero queda mucho por recorrer. “Desde un 0% hemos avanzado un poco. La situación de las personas sordas depende de muchas cuestiones en general, pero es complicado con respecto a las personas sordas, porque hay algunos que acceden, lo pueden lograr y avanzan, avanzan, pero hay otros que no, porque tienen estas barreras, porque no entienden en cuanto a la comunicación, no tienen directamente esa comunicación y eso es lo que tendríamos que solucionar. No es fácil, es un camino largo”.

En otro tramo de la entrevista, el presidente de la ASMI se refirió a las dificultades diarias que enfrenta una persona sorda, que varían según su conocimiento de la lengua de señas y su habilidad para leer y escribir. “Si una persona sabe leer y escribir, puede hacer cualquier trámite, pero si no, la situación se complica”.

Remarcó que para quienes no dominan la lengua escrita y solo conocen la lengua de señas, las barreras son mayores. En esos casos, como presidente de la Asociación Sorda de Misiones, suele intervenir para ayudarles, explicando en detalle o utilizando fotocopias para facilitar el entendimiento. Además, destacó que la falta de conocimiento de la lengua de señas desde temprana edad, tanto por parte de los padres como de los niños sordos, limita las oportunidades de inclusión.

“Por ejemplo, en el caso de los Coda, que la mamá y el papá es sordo, son sordos y el niño es oyente, siempre están juntos desde chiquitos están juntos, pero es complicado. Ellos ya están acostumbrados a la comunicación y así de a poquito con el contacto van adquiriendo de esta manera la lengua y van avanzando. Pero en cuanto los coda, incluirles también dentro de una carrera de intérprete para que puedan formalizarse en ese aspecto es importante, pero es muy difícil, son situaciones diferentes y es difícil”, acentuó.

Más allá de las Barreras: Para quienes nos están viendo, escuchando y quienes van a ser parte de esta entrevista, ya sea en vivo o después, ¿qué son los Codas para quienes no conocen?

Francisco Olivera: Ocurre cuando los papás y mamás que son sordos y viene un bebé a la familia, pero es oyente. Entonces, ¿cómo me comunico ahí con mi bebé? Me comunico a través la lengua de señas. El bebé escucha y va viendo las señas. Y entonces ya desde lo genético hay esa conxión porque va escuchando y va también conectando esta cuestión con los movimientos, con las manos y todo esto acomaña el crecimiento de ese niño, porque escucha y también puede ver las manos.

Hay varias decisiones que puede tomar el Coda. La primera es de seguir siendo acompañante o el nexo de la comunicación y hay otros que se niegan a hacer eso también, por más que tengan, por así decirlo, ese rol dentro de la familia. Puede pasar también.