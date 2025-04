Franco Mastantuono, la joya de River Plate que deslumbra a Europa: los planes del club y el interés de los gigantes del continente

Franco Mastantuono es hoy el nombre que retumba en los pasillos del Monumental y en las oficinas de los principales clubes de Europa. Con apenas 17 años, el joven mediocampista de River Plate no solo se ganó un lugar entre los titulares de Marcelo Gallardo, sino que también encendió la atención global tras su notable actuación en el último Superclásico frente a Boca Juniors, donde coronó su desempeño con un golazo de tiro libre.

River, reconocido mundialmente por su inagotable cantera de talentos, sabe que tiene entre manos a una de las promesas más codiciadas del fútbol actual. Consciente del valor de su nueva joya, la dirigencia del club elevó en abril de 2024 la cláusula de rescisión de Mastantuono a 45 millones de euros, una cifra que refleja tanto su proyección como la intención de proteger su patrimonio deportivo.

Marcelo Gallardo, actual entrenador del equipo, fue claro al referirse al momento que atraviesa el juvenil: “Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y el entusiasmo que genera a su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista y persona. Pero no lo queramos… Eso no va a suceder en el corto plazo”, afirmó tras la victoria ante el clásico rival.

Desde el club advierten que, pese al interés creciente, no existen negociaciones formales avanzadas. Sin embargo, el seguimiento por parte de gigantes como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain y Manchester United es permanente. De todos ellos, es el United quien habría realizado consultas más concretas en los últimos días.

“Todos lo siguen, todos preguntan. Nos dicen ‘¿cuánto pedís?’, nos preguntan si está en venta”, confió a Infobae una fuente importante dentro de la institución, reflejando el interés que despierta el oriundo de Azul. En River destacan tanto su madurez como el entorno que lo acompaña. “El pibe es muy profesional, un fenómeno. Sus padres y representantes piensan en su carrera y no tienen apuro. No me lo imagino saliendo en este mercado de diciembre”, sostienen en Núñez.

La idea de la dirigencia es clara: retenerlo al menos para disputar el Mundial de Clubes y la fase decisiva de la Copa Libertadores. “Nos gustaría disfrutarlo mucho tiempo. Los contratos están para cumplirse y las cláusulas son parte de ellos. Eso ya no dependerá de nosotros”, explican, dejando entrever que cualquier posible salida dependerá estrictamente de que un club europeo pague la cláusula de rescisión y de que el propio jugador acepte emigrar.

Es que, en el fútbol argentino, y particularmente en clubes formadores como River, el desafío de retener a jóvenes talentos ante la seducción de Europa es cada vez mayor. Para activar la cláusula de salida, además del pago íntegro del monto estipulado, es requisito que Mastantuono acuerde términos contractuales con el club comprador, una condición que hasta el momento no se ha cumplido.

Franco, por su parte, parece enfocado en su presente. Tras su gran actuación ante Boca, ratificó públicamente su compromiso con el club: “Estoy metido acá. Tenemos muchas cosas por delante, estoy disfrutando mucho y quiero seguir estando acá. Después, en un futuro, se verá, pero hoy tengo la cabeza en River”, afirmó con madurez.

Formado en las divisiones inferiores del Millonario, Mastantuono debutó oficialmente bajo la conducción de Martín Demichelis y terminó de afianzarse con Gallardo, quien le dio continuidad y confianza en los momentos importantes. En la actual temporada suma 13 partidos oficiales, con cuatro goles y dos asistencias, estadísticas que dan cuenta de su creciente influencia dentro del equipo.

El futuro de Mastantuono parece inevitablemente ligado al Viejo Continente. Su zurda talentosa, su visión de juego y su madurez temprana lo convierten en un proyecto irresistible para las potencias europeas. No obstante, River Plate confía en seguir disfrutando, al menos por un tiempo más, del talento de una de sus mayores promesas de los últimos años.

Mientras tanto, el Monumental celebra a su nueva joya y se ilusiona con verlo brillar en las grandes citas que se aproximan. Mastantuono sabe que su destino está en sus pies, y por ahora, su camino sigue teñido de rojo y blanco.

Mastantuono, sobre su golazo de tiro libre en el Superclásico: “Me tenía fe de que hoy podía entrar y se dio así” https://t.co/Hej64QdFRY — misionesonline.net (@misionesonline) April 27, 2025