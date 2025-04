¿Feriado o día no laborable? Lo que debes saber sobre el 2 de mayo en Argentina

El calendario de feriados en Argentina para 2024 ha generado varias consultas sobre el estatus del viernes 2 de mayo, posterior al Día del Trabajador. A pesar de haberse realizado algunas modificaciones en las fechas establecidas por el Gobierno, este día no se considera un feriado nacional. No obstante, tiene la categoría de día no laborable con fines turísticos, dejando la decisión de trabajar o no en manos de cada empleador.

Distinciones clave entre feriados y días no laborables

Un feriado nacional suele estar decretado por ley y representa un día de celebración nacional o religiosa, en el que generalmente se suspenden las actividades laborales y educativas. Quienes trabajen durante estos días deben recibir una remuneración doble. En contraste, un día no laborable no garantiza la suspensión de actividades ni una paga extra, ya que la decisión recae sobre los empleadores y puede variar según el sector.

Implicaciones para el sector público y privado

Los feriados son de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el privado, mientras que los días no laborables son obligatorios solo para la administración pública y optativos para el sector privado. Según la Ley de Contrato de Trabajo, en sectores como bancos, seguros y actividades afines, los días no laborables pueden tener regulaciones específicas sobre su observancia.

El viernes 2 de mayo no será feriado en Argentina, sino un día no laborable con fines turísticos, quedando a discreción de los empleadores en el sector privado decidir si se trabaja. Los feriados implican suspensión obligatoria de actividades con doble remuneración, a diferencia de los días no laborables.

