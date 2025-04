Semana clave para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: Trump aún busca un tratado que conforme a Zelensky y Putin

Donald Trump enfrenta desafíos para mediar un cese al fuego entre Ucrania y Rusia. La propuesta de tregua del presidente estadounidense, con el respaldo de Putin, ha sido rechazada por Zelensky, quien cuenta con el apoyo europeo. Los próximos días son cruciales para definir el rumbo de las negociaciones y evitar una escalada del conflicto.

En medio de tensas negociaciones, Donald Trump intenta mediar entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo ruso Vladimir Putin, para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que logre un cese al fuego en Ucrania.

La propuesta de tregua del mandatario estadounidense, que cuenta con el respaldo de Putin, ha generado rechazo en Kiev. Mientras tanto, la contrapropuesta de Zelensky, apoyada por Europa, no ha sido aceptada por Moscú, lo que mantiene el conflicto en un estancamiento diplomático.

La iniciativa de Donald Trump incluye el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la promesa de que Ucrania no se unirá a la OTAN. Además, contempla el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia por la anexión de Crimea en 2014. Sin embargo, Zelensky ha rechazado estos términos y, en su lugar, propuso aumentar el potencial bélico de Ucrania, permitir el despliegue de tropas europeas en su territorio y usar activos rusos congelados para reparaciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que esta semana será crucial para decidir si Estados Unidos sigue involucrado en la búsqueda de una solución diplomática. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov ha criticado la propuesta ucraniana, sugiriendo que Europa busca solo ganar tiempo para rearmar a Ucrania.

En este contexto, Trump busca romper el impasse y lograr que ambas partes lleguen a la mesa de negociación. La situación plantea un desafío geopolítico con un desenlace incierto, en el que cada líder defiende sus intereses estratégicos.

Our military continues to operate in the Kursk and Belgorod regions – we maintain our presence in Russia. Pokrovsk, all other directions in Donetsk region – I thank our warriors for resilience. Incredible job!

We are keeping all our positions strong so that we have every… pic.twitter.com/BDc6eTw1Hp

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2025