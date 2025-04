Posadas | “¿A dónde van a parar los mitos?”: misionera inaugurará una exposición de dibujos y grabados en el Museo Juan Yaparí

La artista misionera María Nathan regresa a su ciudad natal para presentar dos exposiciones que exploran un universo donde mitologías, relatos y memorias personales se entrelazan en grabados y dibujos.

La muestra ¿A dónde van a parar los mitos?, se inaugura el viernes 2 de mayo a las 19:00 en el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí e invita a una inmersión en su particular trabajo en torno a la noción y el origen del mito.

Una segunda exposición, de carácter más íntimo y centrada en memorias personales, abrirá sus puertas el jueves 8 de mayo a las 19:00 en el restaurante Alegrarte y brindará otra perspectiva del rico mundo creativo de esta artista radicada en Francia.

Durante su participación en el programa Cápsula Random que se transmite por Misiones Online, la artista misionera que vivie hace muchos años vive en Francia narró como su camino hacia el arte fue sinuoso e inesperado. Tal como ella relata, “en un momento de mis estudios de medicina que estaba bastante parada… por gestión de un amigo, hizo la sugerencia de que tomara clases de dibujo. Y ahí empezó a tener un lugar chiquitito en mi vida. Después con el tiempo ese lugar muy chiquitito se fue agrandando. Entonces hace más o menos 30 años empecé a tomar clases de dibujo y grabado”.

Esta incursión inicial se consolidó con el tiempo, permitiéndole hoy conjugar su labor como psicoanalista con su pasión artística. “En este momento lo que hago es, tengo las consultas del psiquiatra, psicoanalista y el resto del tiempo hago dibujo y grabado”.

Si bien ambas profesiones transcurren por carriles distintos, Nathan encuentra una enriquecedora conexión entre ellas, especialmente en su trabajo con niños y adolescentes. “En mi consultorio yo trabajo fundamentalmente con niños y adolescentes. Y los chicos no llegan a la consulta diciendo este es mi problema o mi conflicto, sino que la proposición es que dibujen… tener el ojo del dibujo me permite ver ciertas cosas. Y la oreja del psicoanalista también me permite ver ciertas cosas en el dibujo”.

No obstante, aclara que en su arte la expresión es más directa, marcada por la técnica del grabado, una disciplina que le atrae por su estructura y la posibilidad de transgredirla: “En el grabado importa mucho la técnica. A veces me pregunto si no hice esta especialidad, que es el grabado, como una manera de tener muchas reglas y poder transgredirlas. Porque hago mucho más innovaciones que el grabado convencional negro y blanco sino que hago cosas en colores. Trabajo mucho con madera”.

La exposición en el Museo Yaparí se centra en la noción de la mitología. “Empecé a pensar en un momento si no todos los mitos evolucionan hacia la abstracción. El origen del mito es el origen del ser humano en realidad. Toda sucesión que el hombre constataba, que al sol le sigue la luna, que al día le sigue la noche, las estaciones diferentes, que a la vida le sigue la muerte, no sabía por qué era así, entonces se inventaba historias que dieran cuenta de eso. Y seguimos haciendo lo mismo”.

Asimismo, sostuvo que “hay algunos mitos que están contados, por ejemplo, de Misiones en cuentos de la selva, que es un autor que yo admiro mucho, Horacio Quiroga. Están mitos como el de Anaconda, el de Yasi Yateré, y así sucesivamente. Y al final de todos, el de la maraña, que ese lo inventé yo”.

La técnica del grabado, ancestral y con profundas raíces en culturas de Asia del Este, es fundamental en su trabajo. “El grabado es una técnica muy, muy antigua. En China, Japón, es una técnica ancestral y ellos usaban fundamentalmente la madera. Todos los grabados que van a estar presentados ahora en el Museo Yaparí, están hechos con papeles que fui especialmente a comprarlos a una granja perdida en Tailandia. Son papeles muy especiales, un poco espesos, pero tienen la consistencia de una tela y son sumamente livianos”.

El proceso de creación de una obra grabada es complejo y requiere tiempo, “A veces hago un poco más que la maqueta, la matriz, digamos, que es una plancha de madera. Esa plancha de madera la puedo trabajar un día, una semana, un mes. Y luego es la impresión. A veces eso me hace pensar a un embarazo, porque es todo el tiempo de la preparación de la maqueta, mucha preparación, mucha espera y después sorpresa”.

Además de la muestra en el Museo Yaparí, el público podrá disfrutar de otra exposición en el restaurante Alegrarte a partir del jueves 8 de mayo. Esta segunda propuesta se centra en memorias personales y familiares, plasmadas también en grabados a partir de fotografías antiguas. “Hay seis grabados chiquitos que son hechos a partir de fotos viejas de la familia. Fotos de mis padres llegando a Posadas, por ejemplo, hay una foto de toda mi familia alrededor mío. Yo soy un bebé, hace mucho. Una foto en la que estaba mi papá chico disfrazado.Hay fotos de mi abuela. De todas esas fotos en color sepia, traté de hacer dibujos que no son tan buenos como una foto. En uno de ellos, por ejemplo, está toda mi familia y los había dibujado con máscaras, como que al final era eso lo que habían representado para mí”.

De esta manera, María Nathan invita a los posadeños a sumergirse en su universo creativo, donde la profundidad de la psique y la riqueza de los mitos se encuentran a través de la expresiva técnica del grabado y el dibujo. La inauguración de ¿A dónde van a parar los mitos? será este viernes 2 de mayo a las 19 horas en el Museo Juan Yaparí, marcando el inicio de un encuentro significativo con la obra de esta destacada artista misionera.